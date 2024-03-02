«Оренбург» ушел от поражения в матче с ЦСКА

ЦСКА дома сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура чемпионата России — 1:1.

Счет на 81-й минуте игры открыл Тамерлан Мусаев, вышедший на замену во втором тайме. Это первый гол 22-летнего форварда за красно-синих, он перешел в московскую команду в январе 2024 года. В добавленное время Матиас Перес отметился забитым мячом и сравнял счет.

ЦСКА набрал 29 очков и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 16 баллами располагается на 14-й позиции.

В следующем туре армейцы сыграют против «Крыльев Советов» (8 марта), а оренбуржцы встретятся с «Балтикой» (10-го числа).