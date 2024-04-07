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Сегодня, 22:25

Абаскаль поспорил с журналистом о заслуженности победы «Спартака» над «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему считает заслуженной победу над «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

— Почему вы считаете, что эта победа заслуженная? Казалось, что «Спартак» не создал ни одного момента.

— Запоздалый вопрос. Могу пригласить вас на другие пресс-конференции после матчей, где «Спартак» наносил 20 ударов и счет был 0:0. В футболе могут победить команды, которые даже не бьют по воротам. Делают какую-то подачу, срез от спины, мяч в воротах. В футболе все нужно заслужить. Эта победа на 100 процентов заслуженна! Я очень доволен Соболевым сегодня, — сказал Абаскаль.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Краснодар

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Спартак

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Зенит

 6
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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