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Соболев — о своем дубле и победе над «Динамо»: «Голы не пахнут»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

Соболев оформил дубль, дважды забив после ошибок голкипера «Динамо» Игоря Лещука.

«Красно-белые, всех с победой. Тяжелая игра, но я рад, что сегодня получилось победить. Рад, что все верили до конца, были единым целым. И мы смогли забить. И помните самое главное — голы не пахнут», — сказал Соболев на видео в своем Telegram-канале.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Александр Соболев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Урал – Кр. Советов
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Пари НН – Краснодар
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Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
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