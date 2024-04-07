Соболев — о своем дубле и победе над «Динамо»: «Голы не пахнут»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

Соболев оформил дубль, дважды забив после ошибок голкипера «Динамо» Игоря Лещука.

«Красно-белые, всех с победой. Тяжелая игра, но я рад, что сегодня получилось победить. Рад, что все верили до конца, были единым целым. И мы смогли забить. И помните самое главное — голы не пахнут», — сказал Соболев на видео в своем Telegram-канале.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.