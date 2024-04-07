Абаскаль — про информацию об увольнении: «Не переживайте, приду домой, поем суши и лягу спать»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию о том, что на следующей неделе его уволят из клуба.

— По ходу матча Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» приняло решение отправить вас в отставку на следующей неделе. Вас отвлекают такие разговоры?

— Не переживайте, приду домой, поем суши и лягу спать.

«Спартак» на выезде победил «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ со счетом 2:1. Красно-белые с 35 очками поднялись на шестое место в турнирной таблице.