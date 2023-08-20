Абаскаль объяснил, почему Зобнин и Бонгонда начали игру против «Зенита» на скамейке запасных
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал стартовый состав команды на матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).
— Многие были удивлены составом: почему Зобнин и Бонгонда начали игру на скамейке?
— Мы ждали, что «Зенит» сыграет 5-3-1-1 или 5-3-2. Они давали нам владение с первых минут. Так и было, особенно во втором тайме. выбор был обусловлен тем, что нам нужна была точность в завершающей стадии, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.
— «Спартак» пропустил от «Рубина», «Урала», «Зенита» из опорной зоны. Возможно, были и еще — все не помню, команда очень много пропускает. Что делать с подбором? Видите ли вы тут проблему?
— Отчасти я согласен с вами. Но с «Оренбургом» мы не пропустили из этой зоны. С Краснодаром — тоже. С «Балтикой» — тоже. Сегодня и с «Рубином» были рикошеты. Важно иметь баланс. Когда обороняется левый фланг, вся команда смещается и обороняется. Часто нам просто не хватает последнего действия — выбить мяч подальше из штрафной. Это то, над чем нужно работать. Порой наш полузащитник выбрасывается, чтобы иметь численное преимущество в другой зоне при перехвате и подборе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|1 : 3
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|4 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Вильмар Барриос
Зенит
|4
|1
|1