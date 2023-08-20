Абаскаль объяснил, почему Зобнин и Бонгонда начали игру против «Зенита» на скамейке запасных

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал стартовый состав команды на матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

— Многие были удивлены составом: почему Зобнин и Бонгонда начали игру на скамейке?

— Мы ждали, что «Зенит» сыграет 5-3-1-1 или 5-3-2. Они давали нам владение с первых минут. Так и было, особенно во втором тайме. выбор был обусловлен тем, что нам нужна была точность в завершающей стадии, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

— «Спартак» пропустил от «Рубина», «Урала», «Зенита» из опорной зоны. Возможно, были и еще — все не помню, команда очень много пропускает. Что делать с подбором? Видите ли вы тут проблему?

— Отчасти я согласен с вами. Но с «Оренбургом» мы не пропустили из этой зоны. С Краснодаром — тоже. С «Балтикой» — тоже. Сегодня и с «Рубином» были рикошеты. Важно иметь баланс. Когда обороняется левый фланг, вся команда смещается и обороняется. Часто нам просто не хватает последнего действия — выбить мяч подальше из штрафной. Это то, над чем нужно работать. Порой наш полузащитник выбрасывается, чтобы иметь численное преимущество в другой зоне при перехвате и подборе.