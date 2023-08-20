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Сегодня, 22:28

Дюков оценил работу судей в начале сезона: «Можно говорить о положительной динамике»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков рассказал журналистам, заметны ли изменения в работе судей в начале сезона РПЛ.

— Прошел месяц со старта чемпионата. Заметили ли вы глобальные изменения в судействе после работы Мажича?

— Вы видите, одно из требований нового руководства судейского департамента заключается в том, чтобы поднять планку дозволенных контактов и дозволенных единоборств. Чтобы сделать игру более динамичной, более зрелищной. Это общая тенденция, которой следует УЕФА и другие чемпионаты. Может не все получается. С той точки зрения, что вторая важная задача — единообразное толкование одинаковых или похожих эпизодов. С этим пока еще есть небольшие проблемы. Наверно, нужно чуть больше времени. В течении пяти туров сложно давать какие-то оценки руководству судейского департамента. После десяти туров уже можно будет дать предварительную оценку. Что касается РФС, мы понимаем, что хочет новое руководство и какие требования предъявляются. Посмотрим.

— Вы видите, что трактовки уже изменились?

— Вы же видели, что сегодня судья давал играть. Тоже самое происходит во многих матчах.

— Изменения чувствуются?

— Изменения, конечно, видны. С точки зрения единой трактовки похожих или одинаковых эпизодов. Очевидно есть над чем работать. Наверно, нужно чуть больше времени. В том числе определенная методическая коллективная и индивидуальная работа. Понятно, что новое руководство судейского департамента надо чуть больше времени.

— Можно сказать, что судейство стала лучше?

— Мы оцениваем качество судейства в количестве ключевых ошибок, которые не были исправлены. Если смотреть на статистику после первых четырех туров. Не знаю, как завершился пятый матч. Количество ключевых ошибок, которое было совершенно в первых четырех турах меньше, чем были допущены в прошлом сезоне. Можно говорить о положительной динамике.

Милорад Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.

РПЛ
Александр Дюков
Милорад Мажич
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2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
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 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
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