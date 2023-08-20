Дюков оценил работу судей в начале сезона: «Можно говорить о положительной динамике»
Президент РФС Александр Дюков рассказал журналистам, заметны ли изменения в работе судей в начале сезона РПЛ.
— Прошел месяц со старта чемпионата. Заметили ли вы глобальные изменения в судействе после работы Мажича?
— Вы видите, одно из требований нового руководства судейского департамента заключается в том, чтобы поднять планку дозволенных контактов и дозволенных единоборств. Чтобы сделать игру более динамичной, более зрелищной. Это общая тенденция, которой следует УЕФА и другие чемпионаты. Может не все получается. С той точки зрения, что вторая важная задача — единообразное толкование одинаковых или похожих эпизодов. С этим пока еще есть небольшие проблемы. Наверно, нужно чуть больше времени. В течении пяти туров сложно давать какие-то оценки руководству судейского департамента. После десяти туров уже можно будет дать предварительную оценку. Что касается РФС, мы понимаем, что хочет новое руководство и какие требования предъявляются. Посмотрим.
— Вы видите, что трактовки уже изменились?
— Вы же видели, что сегодня судья давал играть. Тоже самое происходит во многих матчах.
— Изменения чувствуются?
— Изменения, конечно, видны. С точки зрения единой трактовки похожих или одинаковых эпизодов. Очевидно есть над чем работать. Наверно, нужно чуть больше времени. В том числе определенная методическая коллективная и индивидуальная работа. Понятно, что новое руководство судейского департамента надо чуть больше времени.
— Можно сказать, что судейство стала лучше?
— Мы оцениваем качество судейства в количестве ключевых ошибок, которые не были исправлены. Если смотреть на статистику после первых четырех туров. Не знаю, как завершился пятый матч. Количество ключевых ошибок, которое было совершенно в первых четырех турах меньше, чем были допущены в прошлом сезоне. Можно говорить о положительной динамике.
Милорад Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|1 : 3
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|4 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Вильмар Барриос
Зенит
|4
|1
|1