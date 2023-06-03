Абаскаль назвал «абсурдом» слух, что футболисты «Спартака» сыграют в медиалиге

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию о том, что некоторые игроки московского клуба примут участие в матче медиалиги.

«Участие игроков «Спартака» в матче медиалиги? Они не будут играть, у них есть контракты. Это абсурд, просто слухи и не более того», — сказал Абаскаль после матча 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» в Самаре.

Ранее появилась информация, что игроки красно-белых Павел Мелешин, Руслан Литвинов и Антон Зиньковский могут сыграть за «Бей Беги» в медиалиге.

«Спартак» проиграл «Крыльям» (0:1) и по итогам сезона занял третье место в чемпионате России (54 очка). «Зенит» стал чемпионом России с 70 очками в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58 очков), четвертое место занял «Ростов» (53).