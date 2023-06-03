Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:40

Бушманов: «Весной «Спартаку» не получилось развить ту игру и результат, который мы видели осенью»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на результат матча между красно-белыми и «Крыльями Советов» в рамках 30-го тура РПЛ (0:1).

«Матч был похож на предыдущий. «Спартак» по большей части имел преимущество, создавал моменты, но в итоге проиграл, еще и не забив пенальти. Обидное поражение «Спартака», но в плане таблицы оно ничего не решало. Сезон для «Спартака» неоднозначный. В тройке «Спартак» на сегодняшний день должен быть — это уровень игроков, ниже которого клуб не должен опускаться. Чтобы занять первое место, нужно прыгнуть выше головы — этого не получилось. В первой части сезона играли и зрелищнее, и результативнее, а весной не получилось развить ту игру и результат, который мы видели осенью», — цитирует Бушманова Metaratings.ru.

«Спартак» занял третье место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23. С лета 2022 года команду возглавляет Гильермо Абаскаль. В феврале «Спартак» продлил контракт с испанским специалистом до 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/bushmanov-obidnoe-porazhenie-spartaka-vesnoi-ne-poluchilos-razvit-rezultat-kotoryi-byl-v-pervoi-chasti-sezona-256141/
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
УЕФА принял извинения Марциняка и подтвердил назначение арбитра на финал Лиги чемпионов
Роналду сделал «Аль-Наср» хуже. Вот доказательства
Минобороны заявило об увеличении желающих служить по контракту
WP сообщила об использовании ДРГ в Белгородской области вооружения США и ЕС
Песков назвал Францию активным участником конфликта на Украине
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Представитель Тюкавина: «Поставил бы Косте за сезон четыре с минусом, ведь блестит только золото»
У ЦСКА серебро, «Пари НН» и «Факел» — в стыках. Все, что нужно знать о заключительном туре РПЛ
Спартаковцу Джикии грозит дисквалификация до четырех матчей
Источник: Абаскаль не рассчитывает на форварда «Спартака» Николсона
Бейл: «Самара с победой, спасибо болельщикам, что вы есть»
Это был классный сезон: у ЦСКА и «Крыльев» — лучший финиш. Что не так со «Спартаком»? Кто спасет «Динамо»?
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
У ЦСКА серебро, «Пари НН» и «Факел» — в стыках. Все, что нужно знать о заключительном туре РПЛ
Бейл: «Самара с победой, спасибо болельщикам, что вы есть»
Дзюба опубликовал пост благодарности после окончания сезона в «Локомотиве»
Это был классный сезон: у ЦСКА и «Крыльев» — лучший финиш. Что не так со «Спартаком»? Кто спасет «Динамо»?
Карпин — об итогах сезона: «Есть первое место, остальные уже не так важны»
Алпатов о сезоне «Динамо»: «К сожалению, не получилось порадовать болельщиков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль назвал «абсурдом» слух, что футболисты «Спартака» сыграют в медиалиге

Леонченко: «То, что было проделано весной, это фундамент, на котором можно строить конкурентную команду»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости