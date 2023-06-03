Галямин предложил бразильца Марио Фернандеса в тренеры ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал второе место армейцев в РПЛ по итогу сезона-2022/23.

«По тем играм, которые я смотрел, думаю, что это заслуженное второе место. Второй круг сыграли просто здорово. За исключением «Зенита», который по своему составу, уровню футболистов, на порядок сильнее всех остальных. ЦСКА заслуживал второе место. С «Зенитом» у него вряд ли была возможность конкурировать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Галямина.

Также он заявил, что был бы рад возвращению бразильского защитника Марио Фернандеса в московскую команду.

«Он, естественно, легенда ЦСКА. Это даже неоспоримо. Я не знаю, насколько Марио сейчас будет полезен ЦСКА с футбольной точки зрения. Я бы сделал его играющим тренером, если бы он согласился бы на это», — добавил специалист.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В конце апреля 32-летний защитник разорвал арендный контракт с «Интернасьоналом». 10 мая сообщалось, что футболист рассматривает возможность возвращения в ЦСКА в летнее трансферное окно.