Прерванный полет

Летопись Акселя Вартаняна. 1982 год. Часть четвертая.

Кубок, выступив в непривычной для себя роли в зональных турнирах, на следующем этапе, с выбыванием после первой неудачи, вновь обрел первозданную, девственную прелесть. И динамизм, отличавший его от фундаментального, основательного, но тяжеловесного, медлительного, растянутого на восемь-девять месяцев чемпионата. Это по форме.

1/8 финала

Что же до содержания, ни зрителей, ни обозревателей и специалистов команды порадовать не сумели. Хотя в полной мере продемонстрировали присущие кубковому турниру характерные черты — старательность, бойцовский дух, упорство и отменные для ранней весны физические кондиции. И ужасную результативность: в пяти матчах (шестой выношу за скобки) забито всего восемь мячей, в среднем по 1,6 гола за игру.

Журналисты, удрученные качеством футбола, нашли и плюсы: в первую очередь — стирание граней между клубами высшей и первой лиг. Возможно, пишущую братию удовлетворила сторона количественная: первая лига на заключительной стадии розыгрыша получала все больше мест. В 1980-м всего три клуба достигли 1/8 финала, в следующем стало их четыре, и вот теперь пять. Не считая вынесенного за скобки матча минчан со смоленской «Искрой» (о нем — чуть позже), в четырех поединках команд двух лиг равенство — 2:2. Других поводов для удовлетворения не нашли, поскольку их не было. Оттого и небольшие отчеты, вышедшие из-под их пера, были окрашены в серые, а то и мрачноватые тона.

«Т орпедо » — «Д аугава »

Автозаводцы в Адлере заметно превосходили «Даугаву», имели огромное территориальное превосходство, мяч почти не покидал половину поля рижан. Неплохо организованная оборона команды, только что перебравшейся из второй лиги в первую, держалась более 100 минут. Лишь на 102-й Галайба забил победный гол (1:0). Кстати, только «Торпедо» (единственная московская команда, выжившая в Кубке-1982) сохранило из участников этой стадии, прежде владевших кубком, шанс добиться нового успеха (киевляне с тбилисцами подключатся в следующем круге). А ростовчане и ереванцы такой возможности лишились. Их попросили с вещами на выход «Таврия» и «Днепр».

«Д непр » — СКА

Днепропетровцы приняли армейцев из Ростова-на-Дону радушно, позволили им готовиться к игре на своей учебно-тренировочной базе. Администрация стадиона «Метеор» приложила немало усилий, чтобы в непростых климатических условиях привести поле в более-менее удобоваримый вид. Борьба на этом поле шла на протяжении всей встречи жесткая, контактная. Хозяева, нейтрализовав лучшего игрока ростовчан Андреева, ослабили их атаку, а сами организовали несколько наступательных операций, одну из которых реализовал Погорелов (1:0). Отчаянные попытки гостей спасти игру разрушались о железобетонную оборону «Днепра». Ростов выбыл, кубок приобретет нового владельца.

«Т аврия » — «А рарат »

Ереванцы играли с «Таврией» на ее поле, в Симферополе. Игроки «Арарата», солидно технически оснащенные, атаковали чаще и забили гол благодаря великолепному индивидуальному мастерству Керопяна. Сашик (так записано в метрике и паспорте Керопяна) исполнил сольный проход с центра поля, легко и непринужденно обыграл всех встретившихся на его пути крымчан и с острого угла отправил мяч в сетку. Хозяева отыгрались на последней минуте тайма с пенальти. Забив в начале второго решающий гол (2:1), выбили из турнира превосходящих их в мастерстве ереванцев, ловких, быстрых, техничных. За счет более слаженной командной игры, открываний, маневренности, острых контратак. Гости, превосходившие соперника в индивидуальном мастерстве, действовали разрозненно, отчего в наступательных операциях испытывали серьезные проблемы.

«П ахтакор » — «Н ефтчи »

Играли в Ташкенте на 60-тысячном стадионе в присутствии четырех с половиной тысяч зрителей, будто предчувствующих, что смотреть будет не на что. Оказались правы. И солнце, узнав по своим каналам о посредственном спектакле, занялось какими-то своими делами.

Игра запомнилась множеством нереализованных возможностей. Журналисты насчитали как минимум семь промахов хозяев: не попадали в ворота, даже в настежь открытые. Бакинцы, пользуясь раздраем в обороне «Пахтакора», пять раз выходили на свидание с вратарем Яновским. Безрезультатно. Удивлялись не столько промахам с убойных позиций, сколько двум забитым голам — 1:1. «Снайперские» качества соперники проявили и в послематчевой перестрелке. Только пять выстрелов в упор с белой точки попали в цель при четырех промахах. Итог — 3:2 в пользу «Пахтакора».

«Ф акел » — «К убань »

На нейтральном поле, в Сочи, сообразили на двоих один гол. Вот как охарактеризовал этот матч автор отчета: «В жесткой, вязкой игре соперникам не часто удавалось пробиться к воротам. Будем откровенны, оказались они достойны друг друга, но достойной большого футбола игры не показали. Борьба за мяч на каждом метре поля выхолостила из игры ее содержание». Его коллега Алексей Леонтьев оживил картину яркими мазками: «Шла жесткая, часто переходившая рамки правил, борьба за мяч на каждом метре поля. В результате игроки обеих команд часто прибегали к помощи врача, а Журавчак покинул поле после умышленного удара по ногам, нанесенного Пимушиным. Справедливости ради отмечу, что самого Пимушина чаще всех сбивали с ног футболисты «Кубани» («Советский спорт» от 16 марта).

Московский арбитр Олег Чиненов (в середине 1960-х защитник «Локомотива») обошелся без карточек. Наверняка усердно занимался воспитательной работой. Как и его коллеги. В шести матчах восьмой части финала, по содержанию мало чем от остальных отличавшихся, ограничились всего тремя предупреждениями.

Я, кажется, победителя этой пары не назвал. Победил представитель первой лиги «Факел» — 1:0. Только в четвертом кубковом матче «Кубань» пропустила гол. Многие считали это заслугой переехавшего из московского «Динамо» в Краснодар вратаря Пильгуя, сменщика в начале 1970-х Льва Яшина.

О снова М инска — д убль С моленска

Результат этой игры не был нами учтен в статистике матчей восьмой части финала. «Искра», перекрывшая кислород «Спартаку», встречалась с самой результативной командой турнира. Играли в Москве, в тесном футбольном комплексе ЦСКА, защитившем крышей футболистов и зрителей от каверз весенней погоды. Зал, рассчитанный на 4,5 тысячи зрителей, оказался наполовину пустым, если угодно, наполовину полным: следили за игрой чуть более двух тысяч добровольцев.

Минчане, крушившие на групповом этапе всех подряд, не могли остановиться. Уже к 6-й минуте забили два гола, к 22-й — четыре. Рука бойцов колоть устала. Позволив сопернику в конце тайма размочить счет, в начале второго восстановили разницу в четыре мяча — 5:1. Это защитник Шишкин, сделав дубль, стал самым результативным игроком матча.

Небольшая деталь. Громили динамовцы не нашумевшую в Кубке «Искру», а ее резервистов, дублеров. Где же герои находились? Удивитесь — в загранпоездке. Незадолго до матча с минчанами отправились за кордон на дружеские, товарищеские встречи. «Как такое могло случиться?» — недоумевали журналисты. Вопрос повис в воздухе. Не претендуя на истину, поделюсь собственными соображениями. По всей вероятности, договор с зарубежными партнерами был заключен еще до начала зональных соревнований. Нарушить его или перенести сроки визита не представлялось возможным. Впрочем, не думаю, что и основа «Искры» имела шанс в противоборстве с Минском. А так хоть денежки какие-никакие заработали.

1/4 финала

Все четыре матча состоялись через неделю, 21 марта. Пожаловали наконец занятые в еврокубках киевляне с тбилисцами. Соперники достались им разной весовой категории. Чемпион в Киеве принимал кровожадных минчан, набравших вес и авторитет, грузины в Тбилиси встретились с выпавшей в первую лигу симферопольской «Таврией». Встреча в Тбилиси стала самой результативной в четвертьфинале. С нее и начнем.

Т радицию не нарушили

Динамовские болельщики, уверенные в успехе своих парней, отнеслись к игре сдержанно, самый посещаемый в стране стадион заполнили лишь на треть. Щедрое южное солнце последовало их примеру, не потрудилось раздвинуть густо нависшие над городом облака с моросящим дождем. Вряд ли удивлю вас, сказав, что хозяева имели подавляющее преимущество. «Таврия» была в списке надежных «клиентов» грузин. В трех предыдущих встречах уступала им крупно и всухую: в чемпионате — 0:3 и 0:5, в Кубке — 0:4. Не удалось крымчанам и в этот раз избежать крупного проигрыша — 1:4. Прогресс все же зримый, впервые проиграли не под ноль. Единственный гол забил Бондаренко при счете 0:3.

Дубль у хозяев сделал, к радости тренеров клуба и сборной, прибавлявший после тяжелой травмы от матча к матчу Кипиани. Первый гол — красавец. Давид исполнил штрафной метров с двадцати резаным ударом в обвод «стенки». Попал, куда метил, в верхний угол. Решив практически исход встречи в первом тайме (3:0), во втором тбилисцы нажали на тормоза, поберегли силы: через несколько дней — открытие чемпионата, игра в Киеве, затем полуфинал Кубка кубков и свой, внутренний. Отсюда и замедленная реакция на пропущенный гол. Только за четыре минуты до конца Шенгелия, чтобы не нарушать сложившуюся в матчах этих команд традицию, довел разницу в счете до крупной — 4:1.

Б утенко обходился без ВАР

Еще один делегат из первой лиги, воронежский «Факел», на правах хозяев принимал в Сочи «Днепр». Соперники примерно равного уровня, не так давно соседствовали в одной лиге, низшей. «Днепр» статус повысил, «Факел» намеревался сделать то же в новом сезоне. Мотивированы обе команды запредельно — на кону выход в полуфинал и получение звания «Мастер спорта СССР». Ожидалась борьба упорная, бескомпромиссная. Так и случилось.

Возможности для взятия ворот возникали поочередно. Одну из атак днепропетровцев прервал рукой в собственной штрафной воронежский защитник Лосев. Глаз-алмаз московского арбитра Валерия Бутенко (помогали ему «однополчане», будущие звезды судейского корпуса Юрий Савченко и дебютант высшей лиги Алексей Спирин) без каких-либо вспомогательных технических средств, ни секунды не колеблясь, поставил пенальти. Так был открыт счет, продержавшийся чуть более минуты.

Заключительного аккорда 10 тысячам зрителей Центрального городского стадиона пришлось ждать долго. Они не скучали, обе команды попеременно атаковали, создали немало остроты у ворот, а решающий гол случился на 83-й минуте. Хавбек «Днепра» Надеин подал угловой. Ловко закрученный мяч, никого не задев, завернул в ворота. Голкипер Меровщиков в отчаянном прыжке достал мяч, отбил его в поле, но Бутенко и на этот раз четко, без посторонней помощи определил: мяч в воздухе пересек пограничную линию — 2:1. Кубковый турнир избавился от «первоклашек».

«П ахтакор » — «Т орпедо »

Матч на трибунах 60-тысячного ташкентского стадиона собрал всего 8 тысяч зрителей. Два дня лил дождь. К началу встречи поле оставалось влажным, нависшие тучи не должны были отпугнуть истинных болельщиков. Стало быть, истинных оказалось не так уж много.

Тактика «Торпедо» — жесткий прессинг. Изматывает он не только соперника, но и тех, кто его навязывает. Физические кондиции команд не достигли в это время года оптимального уровня. Пока сил хватало, гости имели заметное превосходство и после мастерски исполненного Петраковым штрафного повели в счете. Во втором тайме, когда с горючим в автозаводском автомобиле возникли проблемы, «Пахтакор» прижал гостей к воротам и минут за пять до завершения основного времени счет сравнял.

В дополнительные полчаса хозяева продолжали давить и имели не одну возможность избежать послематчевой лотереи. Когда дело все же дошло до пенальти, соревнование в меткости выиграли москвичи — 6:5. Решающим оказался промах полузащитника ташкентцев Игоря Иванова. К этому времени на поле находились двое Ивановых. Торпедовский (сын старшего тренера Валентина Иванова, Валентин Валентинович, знают его в России как судью высокой, международной квалификации) вошел в игру на 84-й минуте, но пенальти пробить не успел, очередь не дошла. Товарищи с задачей справились.

Последний в череде четвертьфиналов самый, пожалуй, интригующий.

«Д инамо » (К иев ) — «Д инамо » (М инск )

Чемпион в рекомендациях не нуждается, Минск успел навести шороху: в шести предыдущих играх пять раз победил (при одной ничьей), 23 мяча забил (едва ли не четыре за матч) и шесть пропустил. Комплиментов, вполне заслуженных, за смелую, атакующую, результативную игру собрал множество. А в столице украинской оробел.

Хотя видимого повода не было: хозяева вышли на игру без четырех игроков основы, защитника Балтачи и трех хавбеков — Веремеева, Бессонова, Буряка. Мозг команды, если хотите — ее хребет, определяющий структуру киевской игры. Их отсутствие сказалось на четкости связей между звеньями. Медленный переход из обороны в атаку облегчал задачу минской обороны. Гости, естественно, не прочь были воспользоваться проблемами киевлян. Это им удавалось в середине поля. Здесь они были активны, в меру агрессивны, но по мере приближения к границам штрафной площади пыл угасал, и ничего путного они не создали.

Встреча, внешне медлительная, монотонная, проходила без особой остроты между штрафными площадями. В такой игре часто решает один гол. Удался он киевлянам. В отсутствие Буряка штрафной пробил Блохин. Длинная диагональная передача нашла защитника Демьяненко. Заметив оставленного без присмотра в опасной близости от чужих ворот Хлуса, Анатолий без промедления передал ему мяч. Удар в упор был неотразим — 1:0. Счет вынудил гостей к концу матча бросить в наступление значительные силы. Забить не получилось, а пропустить, и не раз, могли, будь поудачливее Блохин.

С зональными турнирами в совокупности с 1/8 и 1/4 финала организаторы справились лихо: 95 матчей провели за месяц, а на три оставшихся, полуфиналы и финал, отпустили щедро — 49 дней. Крайне насыщенных: продолжались еврокубки, 26 марта начался союзный чемпионат, в промежутках между турами тренировалась, готовилась к мировому первенству и встречалась в товарищеских матчах с зарубежными партнерами сборная.

Я вка с повинной

Как-то легкомысленно оценил я ситуацию, пообещав в прошлый раз покончить с Кубком и поздравить победителей. С кубковым турниром обычно справлялся в один, редко в два приема. Наивно полагал, что и нынче управлюсь в два. Пожертвовав хронологическим ходом событий, смог бы. Слишком уж плотно накладываются друг на друга турниры и матчи, внутренние и международные.

Следуя, как прежде, «блочному» принципу, пришлось бы рассказать сначала об 1/2 финала между одноклубниками Киева и Тбилиси, состоялся он 29 апреля, а затем об их же встрече в Киеве в день открытия чемпионата

СССР месячной давности — 26 марта. Такое смещение во времени двух матчей призеров прошлого первенства, к которым было приковано огромное внимание, допустить было нельзя. Я мог допустить, и кубковую их игру неосторожно в прошлый раз анонсировал. Ошибся. Как бы то ни было, стремительный полет Кубка прервал в трех шагах от цели.

Надеюсь, читатели «СЭ» проявят в отношении автора этих строк человеколюбие и довольствуются извинениями. Виноват, прошу прощения, искренне раскаиваюсь в произошедшем и обещаю впредь быть более благоразумным и внимательным. В надежде быть прощенным, немедля коротенько поведаю о подготовке всех подразделений большого футбольного хозяйства к началу 45-го чемпионата СССР.

«Ф утболисты отстают от школьников «

Пришли они в движение уже в январе. Состоялась конференция с участием тренеров и представителей команд высшей и первой лиг, совещание научных работников, врачей, теоретиков и практиков, работающих с клубами. С небывалым размахом организовали учебно-тренировочные сборы судей в местах проведения зональных кубковых турниров.

В Баку руководил сборами тбилисский арбитр Г. Баканидзе, лекции читал москвич А. Кадетов. В Ереване работал тандем в составе киевлянина Н. Балакина и москвича Э. Шкловского. В Ялте рулил Я. Ермаков (Минск), преподавал И. Лукьянов (Москва). В Сочи организовали аж три сбора с тремя начальниками — А. Ивановым (Ленинград), бакинцем Т. Бахрамовым, москвичом С. Алимовым. В Ташкенте 12-дневным сбором руководил тоже москвич — В. Барашков. В общей сложности мобилизовали около 150 служителей департамента Фемиды. Программа насыщенная: в помещениях занимались теорией, практиковались на воле, судили матчи групповых турниров Кубка СССР и контрольные встречи.

С полной нагрузкой работали ревизоры. Тщательно следили за выполнением футболистами спущенных сверху нормативов в беге на разные дистанции (от 30 до ), в прыжках в длину, высоту и пятикратном с места. Спрашивали за слабые результаты с тренеров, держали их в нервном напряжении. «Нельзя ли больше нам, тренерам, доверять?» — воскликнул в сердцах кто-то из наставников. Ответа не последовало, возможно, восприняли за неудачную шутку.

Переубедить контролеров нереально, тщательно, с рвением выполняли инструкцию начальства, перед ним и отчитывались в проделанной работе. Упиваясь наделенной им властью, возражений не принимали. Ознакомившись с тренировочной работой днепропетровцев, проверяющий сделал вывод, для тренера оскорбительный, я бы сказал, издевательский: «Футболисты «Днепра» работают мало. По времени, отведенному на практические занятия, они отстают от школьников из спецкласса». Доводы наставника («Жесткий кубковый регламент и сложные климатические условия не позволяют разрываться на два фронта: тренироваться на полную мощь и проводить официальные матчи через каждые два дня на третий невозможно») были проигнорированы. Правоту тренера доказала жизнь: «Днепр», вы знаете, успешно преодолел отборочный барьер, затем и полуфинала достиг.

«В се хорошо, прекрасная М аркиза»

В поте лица трудились контролеры и на другом фронте, подвергли ревизии готовность к сезону стадионов. Недостатков обнаружили массу. На поверхности, то есть на поле, — нарушение системы дренажа и водоотвода (московские «Лужники», «Торпедо» и стадион в Баку). Не на всех полях полностью оттаял снег (Минск, Ленинград, стадион «Динамо» в Москве). Почти повсеместно отсутствовали шаблоны для проверки высоты и длины ворот, где-то требовался срочный ремонт трибун, освещение футбольных полей на некоторых стадионах не соответствовало нормам, указанным в Положении (Одесса, Алма-Ата).

Внизу, под трибунами, огрехов не меньше. Не укомплектовано оборудование раздевалок, судейских комнат и многое другое (Одесса, Краснодар). Документ, извлеченный мной из архивных недр (ГАРФ. Фонд 7576, опись 31, дело 8200), подписан ответственным секретарем Федерации футбола СССР товарищем Б.В. Ляпидеским 25 марта, за день до открытия чемпионата! За сутки исправить указанные в документе недостатки невозможно, следовательно, эффективность проверки практически равнялась нулю и стала простой формальностью. Зато отчитались в выполненной работе и, удовлетворенные, поставили галочку. А там — гори все ярким пламенем. Так и играли на недоброкачественных полях с отсутствием нормального дренажа и водоотвода, с требующими немедленного ремонта трибунами и подтрибунными помещениями.

Содержание посланных наверх отчетов от простых людей скрыли. Президиум футбольной федерации прописал гражданам дозированную, как в аптеке, информацию, не соответствующую изображенной контролерами картине. Вот как это выглядело: «Комиссия по спортсооружениям доложила президиуму о приеме стадионов, где будут проводиться матчи высшей лиги. Все стадионы подготовлены для проведения соревнований. Вместе с тем отмечено, что на центральных стадионах Одессы (директор В. Лазарев) и Алма-Аты (директор С. Жабатенов) недостаточная освещенность футбольных полей, на многих стадионах не хватает оборудования и специалистов по уходу за полями» («Футбол-Хоккей» № 15).

В общем, как пели дуэтом Леонид Утесов и дочь его Эдит: «Все хорошо, прекрасная маркиза, за исключеньем пустяка». Начальники посчитали, что стадионы к чемпионату готовы. Это главное. А на отдельные недостатки, они неизбежны, не стоит обращать внимание. Так и играли.

Р авнение на И спанию

День открытия союзного чемпионата — праздник для болельщиков. Ежегодно этому событию «Советский спорт» уделял целую полосу. Щедрость царская. Подача материалов праздничная, оптимистичная, обнадеживающая. Выражалась надежда на дальнейший рост мастерства как всего советского футбола, так и отдельных команд. Пожелали участникам демонстрировать футбол содержательный, красивый, зрелищный, непременно атакующий и, естественно, результативный. Наказ форвардам — забивать много голов, вратарям — уверенно свои ворота защищать, тренерам — искать, находить и озадачивать конкурентов тактическими находками. Арбитрам — судить честно, строго, справедливо и решительно бороться с проявлениями грубости.

Тон и содержание публикаций накануне открытия чемпионата СССР-1982 отличались от прежних, традиционных. Чем? Ответ содержится в небольшом фрагменте статьи, озаглавленной «Внимание — на старт!»:

«И вот новый футбольный сезон. Сорок пятый по счету. Сезон во многом необычный. Сезон чемпионата мира. И вполне естественно, что многочисленную армию поклонников футбола уже сегодня волнует не только вопрос о том, кто станет чемпионом или завоюет призовые места, но и в большей мере то, как советские футболисты выступят на чемпионате мира в Испании. Именно с такой точки зрения мы и будем смотреть на новый чемпионат страны, памятуя о том, что, начиная со стартового матча, каждая игра первенства страны должна давать нам ясную картину подготовки всех кандидатов в сборную СССР».

Аналогия напрашивается. Кубковый турнир рассматривался многими тренерами как средство для подготовки к первенству СССР (организаторы этого не скрывали). Теперь сам чемпионат страны воспринимался как репетиция к мировому. Эту мысль автор заметки повторил и в заключительных строках: «Начинается основная игровая подготовка игроков сборной СССР в своих клубах, ибо каждый матч первенства страны — основной критерий оценки кандидатов в сборную!»

Тема первенства мира в день начала главного союзного турнира была доминирующей. В анкете, предложенной ветеранам футбола, вратарю Льву Яшину, защитнику Альберту Шестерневу, нападающему Валентину Иванову и лучшему советскому арбитру Николаю Латышеву, из трех вопросов два касались стартующего через два с половиной месяца ЧМ-1982 в Испании. Ему уделим пристальное внимание. Однако до его начала в стране и за ее пределами произошло немало событий. О них — в следующих главах.