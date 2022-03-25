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Футбол

25 марта, 00:05

Год медальных ожиданий

Аксель Вартанян
Историк/статистик
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В игре форвард тбилисского «Динамо» и сборной СССР Рамаз Шенгелия, который был признан лучшим футболистом СССР 1981 года.
Фото Сергей Колганов
Форвард тбилисского «Динамо» и сборной СССР Рамаз Шенгелия был признан лучшим футболистом СССР 1981 года.
Фото Сергей Колганов
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Летопись Акселя Вартаняна. 1982 год. Часть первая.

В первой части «Летописи», так уж повелось, мы начинаем с погашения долгов, возвращаем их двум еженедельникам, советскому («Футбол-Хоккей») и французскому (France Football). На рубеже годов уходящего и наступающего наш называет лучшего футболиста страны, их — строит по порядку номеров европейские сборные.

Дубль Шенгелии

Советский в 18-й раз организовал плебисцит, разослал анкеты СМИ пишущим (газеты, журналы, ТАСС и АПН) и вещающим (радио и телевидение) с просьбой назвать лучшую, на их взгляд, тройку футболистов 1981 года, независимо от их амплуа. Первому в списке учредители начисляли три очка, второму — два, третьему — одно. Откликнулись на предложение редакции 162 корреспондента из 103 изданий. После подсчета голосов и был назван лучший из лучших. Им стал нападающий тбилисского «Динамо» и сборной СССР Рамаз Шенгелия. Получив 360 очков (89 первых мест, 36 вторых и 21 третье), он намного опередил преследователей — киевлян Олега Блохина (217: 31+47+30) и Леонида Буряка (112: 9+29+27). Пятерку замкнули тбилисец Давид Кипиани и спартаковец Юрий Гаврилов.

В общей сложности журналисты назвали фамилии 22 футболистов из девяти клубов. Чаще — киевского и тбилисского «Динамо», по шесть. Шенгелия стал лучшим в стране во второй раз и догнал сделавших «дубль» торпедовцев Валерия Воронина и Эдуарда Стрельцова. Рекордсменом оставался Олег Блохин, его признавали футболистом № 1 трижды.

Обычно редколлегия интервьюировала лауреата. На вопросы журналиста Шенгелия отвечал после первой победы. В этот раз редактор еженедельника Лев Филатов попросил известных футболистов охарактеризовать победителя. Приведу небольшие фрагменты из выступлений великого вратаря, тренера и футболиста. Лев Яшин бросил взгляд на лауреата со своей колокольни, вратарской: «Как строить против него игру, как предугадывать, что он предпримет?.. Вопросов всякий раз возникает множество, а отвечать на них очень и очень нелегко, а отвечать-то нужно мгновенно.

У Шенгелии завидная игровая интуиция, максимальная физическая готовность, да и технический арсенал велик. Словом, как вратарь, я не могу не сочувствовать своим пострадавшим от него коллегам, а как человек футбола, не могу не радоваться, что есть у нас такой форвард".

Валентин Николаев (старший тренер молодежной сборной СССР, в ее составе Рамаз стал чемпионом Европы) отметил его человеческие качества: «В процессе нашего общения выяснилось, что парень он работящий, любознательный, скромный, бескорыстный, деликатный и доброжелательный в отношениях с товарищами. Насколько я знаю, эти качества Рамаз сохранил и даже приумножил».

Олег Романцев — партнер Рамаза по сборной и соперник в играх «Спартака» с тбилисцами. Спартаковский капитан поделился опытом общения с бомбардиром на футбольном поле: «Шенгелии достаточно доли секунды, чтобы верно оценить обстановку и нанести точный удар. Создается впечатление, что, даже находясь спиной к воротам, Рамаз знает, какую позицию занял вратарь.

Для обыгрыша ему не нужен оперативный простор — Шенгелия способен «разобраться» с защитниками на маленьком участке поля. Этот нападающий требует к себе особого внимания при исполнении стандартных положений... Рамаз точно знает, когда ему надо выпрыгнуть, чтобы, опередив защитника, головой направить мяч в ворота. Не просто в ворота, а в неприкрытый угол".

Отмечали и другие достоинства тбилисского форварда: обостренное голевое чутье, тесные взаимоотношения с партнерами, видение поля, тонкое понимание ситуации. Знал, когда и куда отдать пас, открыться, выйти на удобную позицию для приема мяча и удара по цели — хлесткого, точного, для вратаря неудобного.

Мы все еще в тройке лучших

Отдадим должок и французам, после чего сделаем ручкой году минувшему.

Авторитет сборной СССР несколько лет назад был невысок. По итогам 1977 года France Football поместил нас на 12-ю ступень, на коей теснились вместе с поляками. В следующем году чуть приподнялись и уже в одиночестве заняли десятую позицию. В 1979-м сделали шаг назад — 11-е место. Качественный скачок в игре и, разумеется, в результатах случился в 1980 году, олимпийском, — разделили второе-третье места с вице-чемпионами Европы, бельгийцами, вслед за золотыми медалистами ЧЕ-1980 западными немцами, сборной ФРГ. И по результатам 1981 года наша команда столь высокие позиции (как и немцы) сохранила, на сей раз разделив второе место с Югославией.

На Родине ЧМ-1982

Год особенный. После двенадцатилетнего перерыва сборная СССР получила возможность на мир посмотреть, себя показать, а кое с кем и силушкой помериться. Успешно преодоленный отборочный барьер, особенно игра, активная, атакующая, комбинационная, да что там говорить, высококачественная, мастерская, вселила в многомиллионных ее поклонников и разных мастей начальников не только надежду (сколько их рушилось), но и веру в успешное выступление на полях Испании, непременно медальное. Как минимум из металла бронзового, а в самых смелых и дерзких мечтах не исключали и золотого.

На протяжении всего года сборная находилась в фокусе пристального внимания общественности: о ней судачили, говорили, писали, рассматривали в разного калибра оптические приборы. Не сходила она со страниц газет и других информационных источников до чемпионата мира, во время и после. Диапазон тональности и оценок — широчайший, и каждый раз, согласно принятому в нашем отечестве негласному закону, выражалось единомыслие. Сначала могучий многоголосый хор дружно хвалил команду и ее тренеров, выражал надежду на благоприятный исход, после, резко изменив курс, беспощадно (и не всегда справедливо) порол.

Поскольку в описании событий мы ориентируемся на общественное мнение в пропорциях того времени, то будем следить за деятельностью сборной, тренировками и играми с самого начала наступившего года. Когда ребята, опекаемые пятью няньками (главным тренером, двумя старшими и столькими же обычными), отправились на первый сбор на «землю обетованную», место проведения всемирных июльских баталий. В Испанию то бишь. Она будет в фокусе пристального нашего внимания на протяжении всего сезона, проследим за каждым ее шагом, на фоне внутренних соревнований, больших и малых.

Отправились в Испанию на первый сбор 19 футболистов, пять тренеров, а также официальные лица в цивильном из известного ведомства. Имена их, как вы понимаете, не разглашались. В Виго, месте первой дислокации, как и в других городах, условия для тренировок (и бытовые) создали хозяева превосходные. Настрой у ребят, по уверению главного тренера, отличный. «Ребята тренируются с большим подъемом и полной отдачей», — передавал на родину Константин Бесков.

Успокаивал общественность? Такое подозрение возникло позже, через восемь лет, когда 6 января 1990 года «Советский спорт» опубликовал интервью с Савелием Мышаловым, врачом сборной на протяжении трех десятков лет. Небольшой из него отрывок: «До сих пор помню слова Бескова, он сказал их в январе 1982 года в Испании, когда мы приехали на сбор: «Друзья мои, команда не та». Его пытались переубедить: «Как же так, люди те же, отпуск только что кончился, подготовка только что начинается». Бесков стоял на своем: «Я же вижу, от того, что было в ноябре, ничего не осталось». И он в конце концов оказался прав. Часть игроков переоценила свои возможности и несерьезно отнеслась к программе подготовки к чемпионату мира, а некоторые просто нарушали режим».

Через несколько лет Бесков признал правоту Мышалова. Выдержку из откровений врача в спортивной газете Константин Иванович включил в мемуары («Моя жизнь в футболе»), изданные в 1994 году.

Первая проба

Примерно через неделю проверили свои возможности в Виго на местной «Сельте» из второй испанской лиги. Выиграли легко — 3:0. Все три гола забил Блохин. 12 тысяч зрителей стадиона «Балаидос» доброжелательно приняли советских гостей, аплодисментами сопровождали каждое удачное действие, обозреватели единодушно назвали Блохина душой советской команды, а три его гола — классическими. Ведущая спортивная газета As писала: «Эта товарищеская встреча стала легкой прогулкой для советской команды. Три защитника и невозмутимый вратарь не оставили парням из «Сельты» никаких надежд». Простим испанскому журналисту грубую ошибку, по невежеству назвавшему контрольную встречу товарищеской.

Бесков похвалил Рината Дасаева, Александра Чивадзе, Блохина, сообщил и радостную новость — к тренировкам после длительного лечения приступил Давид Кипиани. Но предостерег: «Для полного восстановления Давиду потребуется немало времени».

Из Виго отправились в небольшой городок Линеа, где разгромили местную команду — 5:1. Шенгелия и Сергей Андреев забили по два мяча, Гаврилов — один. Хозяева реализовали пенальти. Там, завершив первый сбор, вернулись домой и без паузы окунулись во внутреннюю жизнь (подробности — во второй части). В конце января вновь посетили Испанию. Как и в первый раз, на две недели. Если в начале января акцент в занятиях тренеры делали на «физику», то во время второго пришествия налегали на контрольные встречи с соперниками доступными, легко проходимыми.

В Суете обыграли одноименную команду — 2:0 (Буряк и Шенгелия), аборигенов небольшого города Мельвиля — 3:1 (Андреев, Балтача, Гаврилов). В Альмерии (Андалусия) добились крупной победы — 4:0 (Шенгелия — 2, Оганесян и Суслопаров). И тут же автобусом отправились в Мадрид и на посошок сыграли на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» со сборной двух клубов — «Реала» и «Кастилии». Это уже серьезно. Короткие между играми интервалы и многокилометровые поездки утомили ребят, отняли много сил.

Волевая ничья

Трибуны роскошной и вместительной арены приняли 50 тысяч посетителей. Зрелище получили отменное. Даже в безголевом первом тайме острейших ситуаций у обеих ворот хватило бы не на один матч. Перед игрой наши ребята жаловались на усталость, но с первым свистком испанского арбитра Диеса Фриаса ее как рукой сняло. Преодолевая жесткий прессинг, навязанный тренером «Реала» югославом Вуядином Бошковым, контратаковали, выходили на ударные позиции и не раз могли забить, но в концовке недопустимо мазали. Били мимо цели Буряк, Дараселия, Андреев, с трех метров угодил в штангу Блохин. И хозяева доставили немало хлопот нашей обороне и вратарю. Дасаев был в ударе, четыре раза с блеском отстоял ворота.

А во втором тайме грубо ошибся, единственный раз в матче. Чем и воспользовался аргентинский легионер «Реала» Ойос. Минут через десять неотразимо пробил Исидоро — 0:2. Этот счет держался до 85-й минуты. Значительная часть зрителей, уверенная в благоприятном исходе, потянулась к выходу. Остановил их Буряк. Его изумительную по точности передачу, конвертировал в гол Гаврилов. Не прошло и минуты, как сам Леонид исполнил штрафной так здорово, как умел только он. Голкипер Гарсия Рамон при сем присутствовал, не сдвинулся с места. Возможно, любовался мастерством нашего хавбека — 2:2.

Бошкович огорчен. «Обидно упускать победу на последних минутах, — сокрушался он, беседуя с советским журналистом, добавив при этом: — Для наших ребят и это равноценно победе. Я уверен, что летом ваша команда себя покажет намного лучше, чем сегодня и уверен, что в Испании она будете в четверке сильнейших». Высоко оценил игру советской сборной тренер бразильцев Теле Сантана: «Конечно же, ваша команда показала, наверное, только половину того, что умеет. У Советского Союза сейчас очень сильная сборная, техничная, играющая в современный футбол. Чувствуется, что это слаженный коллектив».

Что же вынудило бразильского тренера сорваться с места, отчего занесло его за тысячи километров в испанскую столицу, на игру «Реала» с советскими футболистами? Такие вопросы могут возникнуть у читателей. Ответ получат сегодня же, на этой полосе, если хватит терпения дочитать ее до конца.

Пока ребята бороздили футбольные поля Испании, произошло два события, с большим нетерпением ожидавшиеся футбольной общественностью Европы и мира. И нашу сборную они непосредственно касались. Следую хронологии.

Париж. Сорбонна

В течение нескольких январских дней состоялось две жеребьевки крупнейших футбольных турниров: отборочного этапа Евро-1984 и финального — ЧМ-192. Начну с Европы. Жеребьевка состоялась 8 января 1982 года в зале Сорбоннского университета в Париже.

Новая система финального турнира (круговая вместо кубковой с увеличением вдвое числа участников), опробованная в 1980 году в Италии, разочаровала президента

УЕФА Артемио Франки. «Осторожная игра бельгийцев против Италии и спокойная — ФРГ с Грецией стали следствием круговой системы, породившей ситуацию, при которой командам не было нужды биться за победу. Есть смысл вернуться к кубковой системе, чтобы постоянно поддерживать интерес зрителей к каждому матчу и турниру в целом», — заявил президент по горячим следам. Его поддержал и представитель ФРГ Херманн Нойбергер.

Действительно, выручка от продажи билетов оказалась намного ниже ожидаемой. «Засуха» в Италии в июне 1980-го коснулась не только футбольных полей, но и обрамляющих их трибун. Средняя посещаемость девяти матчей в группах (без учета трех игр итальянцев) не достигла и 14 тысяч. За матчем открытия, в котором встречались две лучшие команды ЧЕ-1976, Чехословакия — ФРГ, наблюдало всего 11 тысяч зрителей. Средняя посещаемость финального турнира (24 676 человек) значительно уступала наполняемости стадионов на предварительном этапе.

Все же по некотором размышлении решили оставить как есть. В целом. Те же семь групп в отборочных турнирах. Победители групп вместе с хозяйкой финального турнира, сборной Франции, будут разбиты, как и прежде, на две группы, но с некоторыми изменениями. В полуфиналах встречались по две лучшие команды из каждой группы, отменили, однако, игру за третье место. По мнению организаторов, команды, расстроенные поражением в шаге от золотых наград, не в состоянии показать содержательную и зрелищно привлекательную игру. Оба неудачника награждались бронзовыми медалями.

Схема розыгрыша существенных изменений не претерпела, чего не скажешь о принципиально новом подходе к жеребьевке, внешне объективном, исключающем споры, длительные дискуссии, препирательства, характерные для минувшего четырехлетия. Тогда перед процедурой сформировали три категории — высшую, низшую и среднюю, самую многочисленную. Теперь их стало пять. Каждая сборная заняла свой шесток в соответствии с присвоенным ей коэффициентом. Определялся он не на глазок, а на основании объективных данных: количество очков, полученных на предварительном этапе чемпионата Европы-1980 и чемпионата мира-1982, делили на число проведенных матчей.

Совершив несложные арифметические действия, «товароведы» из УЕФА распределили имевшийся в их распоряжении «товар» на пять сортов. К высшему отнесли ФРГ (коэффициент 1,85), Испанию (1,78), Италию (1,68), Польшу (1,66), Англию с Югославией (по 1,50) и Бельгию (1,43).

Первый сорт: Голландия, СССР, Австрия, Чехословакия, Венгрия, Уэльс, ГДР.

Товар «не первой свежести»: Шотландия, Сев.Ирландия, Греция, Ирландия, Португалия, Румыния, Болгария.

Товар «уцененный»: Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Турция, Исландия.

«Бракованный» товар: Албания, Мальта, Кипр, Люксембург.

Представил все пять категорий не любопытства ради. Любители и знатоки футбола смогут сравнить котировку европейских сборных сорокалетней давности с нынешней и лишний раз убедиться в нетленности суждения древнего мудреца: все течет, все изменяется.

Как и в прошлый раз, распределить команды по группам поровну не удалось: 32 на 7 без остатка не делится (в остаток выпала «бракованная» четверка). В трех группах оказалось по четыре команды, в четырех — по пять, из-за чего одним пришлось сыграть по шесть матчей, другим — по восемь. Последним в качестве компенсации за дополнительные физические затраты предоставили статистов из остатка. Внакладе никто не остался. Фавориты в легких спаррингах со слабаками могли опробовать тактические варианты и испытать новичков. А неуспевающие получили возможность послушать две дополнительные лекции от профессоров. По мнению специалистов, обозревателей футбольных и спортивных изданий, группы сформировались ровные, сбалансированные.

Мы оказались в одной компании с Польшей, Португалией и Финляндией. Советские специалисты и журналисты, настроенные на медали чемпионата мира в Испании, посчитали группу проходимой, особо не комментировали, до отбора к Евро-1984 далековато, да и не до этого было.

Мадрид. Дворец Конгрессов

Футбольный люд планеты пребывал в нетерпеливо возбужденном ожидании жеребьевки финального турнира в Испании, назначенной на 16 января. За три года до этого решением исполкома ФИФА число финалистов увеличили с 16 до 24, и это внесло изменения в ставшую привычной систему проведения заключительного турнира. Количество групп увеличили с четырех до шести, по четыре команды в каждой. Система круговая. По два победителя (12 сборных) продолжали борьбу опять же в четырех группах, но уже из трех команд. Занявшие первое место составили две полуфинальные пары. Дальше — по накатанной: матчи за третье место и за золото.

Через несколько дней после наступления Нового года Кубок мира транспортировали из Буэнос-Айреса в Мадрид. Были приняты беспрецедентные меры безопасности. В аргентинской столице сопровождала его до аэропорта вооруженная до зубов охрана, столь же солидная встретила ценный груз в аэропорту мадридском. Однако в пути случилось ЧП. В связи со снежным штормом самолет произвел незапланированную посадку. К счастью, на оставшийся беззащитным кубок никто не покушался. Доставили его целым и невредимым на место назначения с пятичасовым опозданием и сразу же поместили в надежное убежище — в испанский государственный банк.

16 января, незадолго до начала священнодействия, пригласили в один из залов Дворца конгрессов официальных лиц, журналистов и, конечно же, представителей команд. Среди них — Константин Бесков. Гости получили значки с эмблемой чемпионата и испанским флагом. Он и стал пропуском во дворец, причем каждый обладатель значка подвергался проверке рентгеновским детектором.

Священнодействие

Механизм жеребьевки был согласован после двухмесячных совещаний и нескольких репетиций, но ряд деталей требовал дополнительных оговорок. О них — чуть позже.

Церемония открытия началась в 18 часов по местному времени. Собравшиеся прослушали короткие речи из уст президента Федерации футбола Испании П. Порта и главы ФИФА бразильца Жоао Авеланжа. Представитель Аргентины вручил Кубок мира господину Авеланжу, а тот под аплодисменты аудитории отпасовал его сеньору П. Порте. Затем президент оргкомитета по проведению чемпионата мира, он же вице-президент ФИФА немец Херманн Нойбергер объяснил принцип рассеивания сборных и процедуру проведения жеребьевки. Решили развести на первом этапе четыре южноамериканские команды — Аргентину, Бразилию, Чили и Перу, а также британцев — Англию, Шотландию и Северную Ирландию.

Участниц турнира поместили в четыре корзины. В первой — «матки», пять получивших в разные годы золото чемпионов мира и сборная Испании как хозяйка турнира. Во второй — представители стран, строящих или уже построивших социализм: СССР, Чехословакия, Венгрия, Польша, Югославия и примкнувшая к ним Австрия. В третьей оказались Шотландия, Северная Ирландия, Франция, Бельгия, Перу и Чили. В четвертой — обреченные, мальчики для битья: Кувейт, Алжир, Камерун, Новая Зеландия, Сальвадор, Гондурас. С унизительной ролью согласились не все, некоторые резвые мальчишки с острыми зубками покусали фаворитов, отняли у них очки, а Камерун, тот покинул чемпионат, ни разу не проиграв.

По завершении процедуры, длившейся 43 минуты, кубок поместили в упомянутый банк, где он под надежной вооруженной охраной пробыл шесть месяцев.

Без накладок не обошлось. По невнимательности организаторов сборные Бельгии и Шотландии оказались не в тех корзинах. Как только ошибку обнаружили, процесс остановили и начали жеребьевку заново. Осечка не единственная. Заковырялись вдруг мальчики, не сумели извлечь застрявшие в барабане шары. Вызвали техника. Он и вызволил шар с названием «Австрия». К неудовольствию тренера, австрийцы оказались в одной группе с ФРГ.

Уравнение с одним неизвестным

Куда мы попали? К Бразилии, Шотландии и Новой Зеландии. Бразильцы, конечно, не подарок, а с шотландцами, видимо, главным нашим конкурентом за выход из группы, играть можно. Что дважды доказывали. Правда, было это давно: в 1967-м обыграли их в Глазго (2:0), а в 1971-м — в Москве (1:0). Ныне их сборная в порядке, отбор уверенно прошла, шведов обыграла, португальцев... По итогам минувшего года в европейской табели о рангах поместили ее высоко, на пятую ступень.

О бразильцах и говорить нечего, мы им часто уступали, но победа в 1980-м на «Маракане» (2:1) вселяла оптимизм. Пусть чрезмерный. О Новой Зеландии, тем более ее сборной, почти ничего не известно, кроме того, что далекая страна располагалась радом с Австралией. Чтобы хоть что-то узнать, обратились к нашему человеку, надежному, много знающему (занимаемая должность обязывала). Вы поняли, речь о человеке из известной конторы. Эти люди были везде, когда возникала потребность, они, помимо выполнения профессиональных обязанностей, грамотно, толково, предоставляли нужную информацию.

Товарищ связался с руководителем сборной этой страны Чарльзом Демпси. Он и рассказал о свалившемся на страну счастье и преодолении на пути к нему трудностей. Главным образом финансовых. Команда провела 15 отборочных матчей. «И если бы ФИФА не оплачивала перелеты и расходы сборной, возникли бы большие проблемы», — поведал он нашему человеку. А на стыковой матч с КНР (2:1), который состоялся на нейтральном поле, в Сингапуре, денег не хватило. Помогли болельщики, собравшие необходимую сумму.

Манера игры — британская (об исполнительском мастерстве умолчу), тренеры и большинство игроков из того же региона. Среди них три шотландца, им предстояла встреча на испанской земле с соотечественниками.

Беглые комментарии не успевших переварить «пищу» представителей команд, короткие, малосодержательные, больше были похожи на формальность. Тренер шотландцев Д. Стин посетовал на то, что в первом туре придется играть со слабейшей в группе — Новой Зеландией. Позицию свою обосновал, но вряд ли кого убедил: «Обычно так называемые сильнее всего проводят первую встречу, когда стремятся показать, легче всего играть с ними в заключительный день». Коли тренера напрягла игра со слабейшим соседом по группе, то не стоило ехать в Испанию.

По делу выступил шотландский хавбек Грэм Сунесс (выступал за английский «Ливерпуль»): «Группа сложная, но это чемпионат мира, и я верю, что мы в состоянии добиться хорошего результата в матчах против двух лидеров».

О мнении бразильского тренера Теле Сантаны, высказанного в Мадриде после игры нашей команды с «Реалом», я вам успел рассказать. А президент Федерации футбола Бразилии Ж. Кутинью полон оптимизма: «У нас два сильных соперника, мне кажется, они подставят ножку друг другу. Нас считают фаворитами, и я верю, что мы выйдем в следующий этап. Для этого мы просто должны играть так, как умеем».

О соперниках мы успеем поговорить подробнее, пока же обстоятельства вынуждают поставить точку.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Франция 2
Кот-д`Ивуар 1
Матч завершен

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
Футбол
6
1
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24 часа
3 дня
Неделя

Лауреаты года
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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