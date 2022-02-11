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Сегодня, 00:05

Еврокубки: шесть минус четыре

Аксель Вартанян
Историк/статистик
4 ноября 1981 года. Киев. «Динамо» К — «Аустрия» — 1:1. 37-я минута. Леонид Буряк сравнивает счет с пенальти. Этот гол вывел киевлян в четвертьфинал Кубка чемпионов.
Фото Юрий Соколов
Летопись Акселя Вартаняна. 1981 год. Часть одиннадцатая.

Наступила осенняя еврокубковая страда. Наш футбол представляли шесть клубов: киевское «Динамо» — в чемпионском турнире, в Кубке УЕФА — «Спартак», «Зенит» и ЦСКА, в Кубке кубков — победитель турнира-1980/81 «Динамо» тбилисское и новоиспеченный обладатель советского Кубка ростовский СКА.

Жребий был милостив, на первом этапе свел наших с двумя турецкими клубами, двумя австрийскими, представителями Бельгии и ГДР.

31&nbsp;октября 1981 года. Киев. &laquo;Динамо&raquo; К&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Футболисты качают главного тренера Валерия Лобановского. Пятое золото Лобановского

«Зенит»

А ленинградцам орешек достался крепкий — дрезденское «Динамо». С возвращением в 1969 году в высший класс динамовцы выиграли пять чемпионатов, много серебра и бронзы скопили, трижды Кубок к рукам прибрали. Перед новым сезоном команда переживала не лучшие времена. За серьезные проступки дисквалифицировали несколько игроков основы. Заменившая их молодежь притиралась долго, участились травмы... Начали сезон динамовцы неровно, с перепадами.

Перед игрой в Ленинграде тренер Праутц был согласен на результативную ничью, хотя бы 1:1. Миролюбивых намерений немцы не скрывали. Сразу отдав инициативу хозяевам, ограничили себя контратаками, правда, весьма острыми. «Зенитчики» атаковали чаще, но справиться с уверенно игравшим голкипером Якубовски и рослыми защитниками им не удавалось. До очередного углового, точнехонько направленного на Желудкова. Форвард пробил трижды. Два раза мяч отскакивал от частокола ног, третий его счастливо миновал — 1:0.

До перерыва гости вышли вперед. Сначала Дернер, исполняя штрафной, умело обвел «стенку», а через пять минут Хайдлер технично перебросил мяч через нерасчетливо покинувшего ворота Бирюкова. Во втором тайме наши немецкие друзья уверенно отражали бестолковый натиск «Зенита», так и не сумевшего создать ни одного стоящего момента. Счет первого тайма сохранился до самого конца — 1:2.

Герр Праутц, согласный на очко, получив два, держался скромно: «Мы рады, что забили два гола, но одна игра — это только половина дела. Бывает, что дома выиграть труднее, чем на выезде», — сказал после матча. Юрий Морозов обвинил в пропущенных мячах Бирюкова, а игру своей команды охарактеризовал так: «Атаки велись больше за счет эмоций, чем разума».

На берегах Эльбы ленинградцы пропустили два гола уже к 13-й минуте. Игра сделана. Особо говорить о ней нечего. Динамовцы заметно переигрывали соперников и довели счет до крупного — 4:1. Тренеры немногословны. Немецкий больше говорил о недостатках своей команды. А Морозов ребят своих, как ни странно, похвалил, порадовал его «боевой дух» «Зенита».

Спартаковские болельщики стали основателями фанатского движения в&nbsp;нашем футболе. У истоков фанатского движения

ЦСКА

Армейцев судьба свела с австрийским «Штурмом». В Граце матч был равным со взаимными шансами, не столь уж многочисленными. А когда защитник Шаус забил нам на 66-й минуте, хозяева стали атаковать более активно, дабы создать запас перед ответной встречей. Защита ЦСКА устояла. Минимальный проигрыш позволял надеяться на выход в следующий круг.

В Москве игра шла по давно возникшим еврокубковым традициям: хозяева атаковали, гости защищались. В середине первого тайма яростный штурм ворот «Штурма» завершился успешно. Продолжить бы давление, забить второй, может, и третий. Ан нет, сбросили скорости, за счет чего переигрывали медленных австрияков. Дальше — больше. Затеяли перепасовку в середине поля. Благодушием хозяев австрийцы умело воспользовались и в одной из редких контратак счет сравняли. Теперь ЦСКА нужно забивать два. Забили один — Тарханов за четверть часа до конца. Сбились на навал. В невообразимой толчее в австрийской штрафной из-за нервозности и спешки ничего путного создать не смогли — 1:1. Прощай, Европа.

24&nbsp;мая 1981 года. Киев. &laquo;Динамо&raquo; К&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Тб&nbsp;&mdash; 1:0. Нодар Ахалкаци и&nbsp;Валерий Лобановский выводят свои команды на&nbsp;поле. Феноменальный рекорд киевского «Динамо»

СКА

Армейцам Ростова повезло: дебютантам европейских турниров позволили размяться на турецком «Анкарагюджю». Прошли его легко, как говорится, без шума и пыли: дома — 3:0, в гостях — 2:0.

Посчитав, что дебютант задачу решил легко и готов к более серьезному заданию, жребий предложил ему западногерманский «Айнтрахт». Команды ФРГ, клубы и сборная, со знаком качества. Физически, технически и тактически вышколенные, дисциплинированные (я об игровой дисциплине), волевые, в единоборствах неуступчивые...

«Айнтрахт» этими качествами не был обделен, правда, не обременен и титулами. Единственный раз выиграл свой чемпионат в далеком 1959-м.

С Кубком дружбу водил более тесную, владел им трижды. Самый крупный международный успех — победа в турнире УЕФА. В нынешнем чемпионате ФРГ ходил в середняках, но в поединке с отчаянно цеплявшимися за высшую лигу ростовчанами считался безусловным фаворитом.

В Ростове гости показали себя командой организованной, хладнокровной, уверенной в себе. С первых минут взяли под контроль Андреева и Заварова. И армейцы вышли на поле предельно мотивированными, сконцентрированными и выложили козыри, благодаря которым обыграли в финале Кубка «Спартак»: волевой настрой, самоотверженность, полную самоотдачу, бойцовский характер.

Андреева чрезмерное к нему внимание раззадорило. Он, в отличие от Заварова, не избегал жестких стыков, открывался, угрожал воротам. В общем, держал в напряжении опекуна и его товарищей. Немцы могли забить дважды, в первый раз подвела неточность, во второй — блестяще сыграл вратарь Радаев. И ростовчане были близки к успеху, когда Андреев пробил мимо вратаря. Выручил Пеццай, выбил мяч с линии ворот.

Во втором тайме Заваров ожил и удивил немцев сольными партиями — оригинальным дриблингом, хитрыми обводками, дерзкими рейдами... Через несколько минут он затеял результативную атаку, успешно завершенную защитником Яшиным. Гости встрепенулись, организовали массированное наступление, не обращая внимания на образовавшиеся в своей обороне бреши. Пеццай, легионер, игрок сборной Австрии, класса международного, грамотно руководил партнерами. Но осиротевшая без него защита едва не пропустила второй гол. В редкой контратаке вышел на удобную позицию Баркетов и пробил мимо. А незадолго до конца Андреев, лучший у ростовчан, все сделал мастерски, прорвался, вратаря обвел, а в открытые ворота не попал.

«Удача от нас на последних минутах отвернулась», — сокрушался тренер армейцев Владимир Федотов. Его немецкий коллега Лотар Бухманн, восхищенный игрой Андреева, готов был, «не отходя от кассы», заключить с ним контракт. Опустившись с небес на землю, признал: «Ростовчане победили заслуженно, но дома победим мы».

И во Франкфурте, что на Майне, сыграть бы как дома, когда немцы полезли отыгрываться. У себя наверняка побегут забивать. Тут-то и поймать их на контратаках. В первом тайме об этом и не помышляли, занимались в основном разрушительной работой. От гола не убереглись, однако. Забил, конечно же, Пеццай.

В редкой партизанской вылазке мог отличиться Андреев. Немцев выручил вратарь. Сергей все же забил минут за семь до конца при счете 0:2. Мяч этот по итогам двух встреч оказался бы победным. Но английский арбитр Хайдинг гол отменил. Повод, пассивный офсайд Воробьева, вызвал бурю негодования в советской прессе. Разъяснительную работу среди коллег провел правдолюб Лев Филатов: «Офсайд не был таким уж пассивным, ибо игрок, в нем оказавшийся, стоял перед вратарем и как-то влиял на развитие событий» («Футбол-Хоккей» № 45).

Большую часть матча гости оборонялись, а защитник Андрющенко так рьяно, что арбитр вынужден был предъявить ему карточку красного цвета. Только в концовке ростовчане увеличили темп (что мешало им сделать это раньше?), перехватили инициативу, но создать что-то путное не смогли. И все же для дебютанта европейского турнира команда, вскоре опустившаяся в первую лигу, сыграла с серьезным соперником неплохо. Лучше, чем от нее ожидали.

9&nbsp;мая 1981 года. Москва. Лужники. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; СКА&nbsp;&mdash; 0:1. Ростовская команда с&nbsp;Кубком СССР. Десять лет спустя

«Спартак»

Наряду с динамовцами Киева и Тбилиси — наша надежда. И соперник по зубам — бельгийский «Брюгге», возраста преклонного, 1895 года рождения. Несколько раз выпадал из высшей лиги и каждый раз возвращался. Расцвет пришелся на вторую половину 1970-х, отмеченную чемпионским хет-триком. Участвовал в двух еврокубковых финалах. Затем что-то пошло не так. Руководство «Брюгге» напомнило нынешнее спартаковское: в сезоне-1980/81 сменило трех тренеров. Команда завершила чемпионат на шестом месте.

Последний тренер, герр Гресс, значительно обновил состав, предложив десяти игрокам искать новое место работы. Это не могло не сказаться на игре и результате. Начало нового сезона команда провалила — два очка после четырех игр.

«Спартак», бездействовавший две недели, словно музыкальный инструмент, расстроился: не было прежнего согласия между партнерами. Все же домашний гол забили быстро, уже на седьмой минуте, когда Швецов нашел брешь в небрежно сооруженной гостями «стенке». Так же быстро бельгийцы счет сравняли. До перерыва скорее они могли повести в счете, нежели «Спартак». В антракте, получив ценные указания Бескова, москвичи прибавили в движении, наладили фирменную игру, завертели карусель, от которой у медлительных бельгийцев голова кругом пошла, и забили еще пару мячей (Швецов и Гаврилов) — 3:1. Хватит для выхода в следующий круг? Ответ получили через две недели в Брюгге.

Бельгийцы ожидали, что москвичи, как это принято в европейских поединках, сыграют на удержание добытого дома преимущества. И как же были удивлены массовым наступлением, предпринятым гостями с первым свистком арбитра. Пока удивлялись, забил Родионов. Если до этого гола хозяевам хватило бы и счета 2:0, то теперь надо было забивать четыре. Минут через двадцать первый реальный из четырех желаемых забил Веленс. «Спартак», ни на минуту не отказавшийся от своей игры, имел ощутимое над хозяевами преимущество и повторил счет московской встречи — 3:1. Убедительно. Так бы и дальше. Дальше вряд ли получится, соперник — «Кайзерслаутерн» из ФРГ.

Звезд с неба не хватал, но в последние три года из кожи вон лез, чтобы присоседиться к элите западногерманского футбола. И преуспел — два третьих места и четвертое. Дело не только в строчке в таблице. «Кайзерслаутерн» — типичный представитель немецкого футбола. Это воля, атлетизм, помноженные на добротную техническую оснащенность, и т.д. Голыми руками (на классе) его не возьмешь. Так и случилось.

Немцы в Москве проводили политику сдерживания всеми доступными средствами: игровой дисциплиной, жесткостью (иной раз чрезмерной), при случае не чурались погостить на спартаковской территории. И воротам его угрожали. Пару раз проверили качество каркаса ворот. Сделанные отечественным производителем на совесть, со знаком качества, стойки и перекладина испытание выдержали. А организовать спартаковцам свою игру немцы не позволили. Проявлялась она фрагментарно. В минуты просветления Родионов и забил.

Во втором тайме характер игры не изменился. «Спартак» был все же ближе к голу. Состоялся он на 62-й минуте после быстрой комбинации. Напрашивалась она на более подробное описание. Черенков на правом фланге сыграл в «стенку» с Сидоровым и без промедления отпасовал оказавшемуся на месте центрфорварда Родионову. Тот, увидев набравшего ход Гаврилова, преподнес ему мяч на блюдечке с голубой каемочкой, что Остап Бендер мечтал заполучить с огромной денежной кучей. Гаврилов не позволил себе смазать проведенную на одном дыхании комбинацию — 2:0. Счет в общем-то благоприятный, его бы сохранить.

Пытались. Восьми минут не хватило. Немцы не отсиживались в обороне. Во время очередной контратаки получили право на угловой. Хофедитц закрутил мяч так хитро, что ввел в заблуждение вратаря и защитников, и Функель грудью занес мяч в оставленные Дасаевым ворота. Восстановить разницу в два мяча мог Черенков, если бы не запустил мяч метров с восьми выше перекладины — 2:1.

Ехать со столь скудным запасом в гости, имея далеко не самую надежную в стране защиту, проблематично. Немцы в Москве, строго следуя тактической установке тренера, чувствовалось, не раскрыли свой потенциал. Каков он, показал матч в Кайзерслаутерне в идеальную для игры в футбол погоду — ясную, теплую (+12).

Уже на несчастливой для нас 13-й минуте Функель вывел своих вперед и в матче, и по сумме двух поединков. «Спартак» выглядел растерянным, обреченным, показать игру, позволившую дважды положить на лопатки «Брюгге», не смог. Немцы не позволили. А за ошибки нашей обороны и вратаря наказали сурово, я сказал бы — беспощадно — 0:4. Такого никто не ожидал. «Спартак» схлопотал оплеуху, по делу. Западногерманские клубы и сборная доставляли советским командам немало неприятностей. И ныне выбили из двух турниров обладателя Кубка СССР и серебряного призера. А прошлогоднего бронзового («Зенит») отправили в длительный неоплачиваемый отпуск соплеменники западных немцев, проживавшие в восточной части Германии.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Владимир Казаченок стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка СССР 1981 года. Все семь мячей он&nbsp;забил с&nbsp;пенальти. Случай редчайший! Кубок СССР — 40-й, юбилейный

«Динамо» (Тбилиси)

Ему повезло больше: австрийский «Грацер». Прошу любить и жаловать. Середняк, в прошлом году был пятым в своем чемпионате, который разыгрывался с участием десяти команд в четыре круга. В нынешнем команду возглавил известный специалист Златко Чайковски, игрок послевоенной сборной Югославии, сильнейшей, пожалуй, в ее биографии. Новый чемпионат под его руководством «Грацер» начал уверенно — шесть очков из восьми возможных и второе место в текущей таблице.

Тбилисцы, поставившие задачу повторить прошлогодний успех в Кубке кубков, подошли к домашней игре с австрийцами не в лучшем состоянии, без семи травмированных футболистов основы. К «Грацеру» Чивадзе и Сулаквелидзе худо-бедно подлатали, но в отсутствие остальных, прежде всего Кипиани, вернувшегося из Испании с гипсом, сыграть в свою силу не получилось.

«Грацер» задачу хозяевам облегчил, строго выполнял установку тренера — ни шагу вперед. Динамовцы, и без того настроенные на победу, быстро отодвинули австрийцев к их штрафной площади. Шенгелия, главный бомбардир команды, человек, зависимый от подносчиков снарядов, не был заметен. Остро нуждался Рамаз в выверенных, своевременных, нешаблонных передачах Кипиани. Зато рвал и метал Гуцаев, лучший игрок матча. Он легко обходился без помощи партнеров. Все делал сам. Уникальным дриблингом и обводками создавал множество угроз австрийским воротам и был причастен к двум мячам, в них побывавшим. В первом тайме сделал ювелирную передачу на Жванию, отблагодарившего Владимира за доверие. Во втором после очередного вторжения в штрафную был сбит не сумевшими найти на него управу защитниками. Шенгелия в последнее время с 11 метров не промахивался — 2:0.

Гости, ожидавшие худшего, остались довольны, а Чайковски принес извинения хозяевам: «Я понимаю, тбилисским зрителям, избалованным динамовцами, игра нашей команды не понравилась. Но нам было не до красоты, не от хорошей жизни я предложил команде сыграть в закрытый футбол».

В Граце хозяева, вынужденные атаковать, делали это, как умели, медленно. Тбилисцы спокойно отражали нехитрые выпады австрийцев, затем и инициативой овладели, а под конец тайма Гуцаев, взорвав их оборону, выдал пас на ход Шенгелии, и тот, опередив опекуна, пробил в угол.

Во втором тайме за игру рукой греческий судья Слатонас наказал хозяев 11-метровым, четко использованным Шенгелией. Общий счет возрос до 4:0. Тут-то тбилисцы, не сочтите за преувеличение, бросили играть и победу упустили. Две грубейшие ошибки и — 2:2.

Каждый следующий шаг в европейских турнирах дается обычно с большим трудом, соперники достаются более сложные. Тбилисцам повезло, французская «Бастия» ничегошеньки у себя не выигрывала, вот единственный раз Кубок страны получила, почему и допустили ее в турнир с разношерстным составом. Первое препятствие, финский клуб из города Котка, корсиканцы преодолели без особого напряжения и вышли на тбилисское «Динамо». В своем чемпионате в минувшем сезоне барахталась в бурных волнах, стараясь выплыть, удержаться в высшей лиге. Это им удалось. В только что начавшемся затерялись в общей массе.

Тбилисцы на выезде быстро разобрались, с кем дело имеют. Разобравшись, вели себя как кошка с мышкой: не сразу скушали, играли с ней, продлевали удовольствие. Наигравшись, упустив немало возможностей, не съели свою жертву, только раз больно укусили. Гуцаев прорезал французскую оборону, прошел ее как нож сквозь масло и приблизился к воротам. Все, свои и чужие, ожидали передачи. А Владимир, находясь под острым углом, пробил. И попал.

Тут-то «Бастия» большими силами побежала отыгрываться и, воспользовавшись неразберихой в защите гостей, счет сравняла — 1:1. Понравилось. Пытаясь забить еще, напоролась на несколько острейших динамовских контратак, каждая из которых должна была завершиться голом. Не завершилась, однако.

В Тбилиси кошка, наигравшись в гостях, все же съела мышку. Может, не очень аппетитную, но для здоровья полезную — 3:1. Два гола забил разыгравшийся и во внутреннем чемпионате Шенгелия. Насытившись, динамовцы пропустили на последней минуте — 3:1. В весенний этап тбилисцы прошли без особого напряжения, но осадок неприятный остался. Частенько, чувствуя неоспоримое над соперниками преимущество, подтвержденное забитыми голами, не удерживали его. Так было и в Граце, и в Бастии. Не потому, что стремились добытое сохранить. Отнюдь, не в их это характере. Из-за легкомысленной беспечности, преждевременной расслабленности, нелепых ошибок в защите и в нападении.

13&nbsp;мая 1981 года. Дюссельдорф. &laquo;Динамо&raquo; Тбилиси&nbsp;&mdash; &laquo;Карл Цейсс&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. 67-я минута. Гол Владимира Гуцаева. Кубок — наш!

«Динамо» (Киев)

У нашего чемпиона, уверенно выигравшего союзный турнир, проблем с соперниками в связи с благосклонным к нему отношением жребия, не должно было возникнуть. Жребий сделал все, чтобы киевляне без особых хлопот продолжили путь в самом престижном турнире — чемпионском. Ассортимент все тот же — турки и австрийцы.

Турецкий футбол прозябал в то время на европейских задворках. Их чемпион, «Трабзонспор», нашему не чета: величины несопоставимые. Наш Гулливер футболистов Трабзона в Киеве и уже в первые четверть часа мог (и должен был) забить четырежды. Дабы избежать разгрома, тренер турецкий велел форварду Бахаттину, в одиночестве коротавшему время в центре поля, потрудиться, присоединиться к единоверцам и общими усилиями отстоять очко, за которым отправились на Украину. До 74-й минуты удавалось. Не без поддержки небес, разумеется. Динамовцам до этой самой минуты взять штурмом крепостную стену, сооруженную и защищаемую всеми находившимися на поле «янычарами», не удавалось.

Единственная ошибка трудившегося не покладая рук голкипера Шенола обернулась голом. Он разминулся с поданным с фланга мячом, и Блохин закатил его в пустые ворота. Турецкая команда за весь матч дважды пробила по киевским воротам, а хозяева только в створ попали 17 раз.

Казалось, в гостях наш чемпион легко расправится с вынужденным атаковать и, стало быть, раскрываться соперником. Однако уверенности у киевских журналистов не чувствовалось. Г.Борисов: «У динамовцев Киева впереди нелегкая задача». М.Михайлов: «Этот счет не гарантирует победы». А ведь было отчего тревожиться. В первом тайме турки беспрерывно атаковали, у гостей одна забота — как бы не пропустить. Пропустили — 0:1.

Наши тренеры не смогли ни скрыть озабоченности на своих лицах, ни изменить привычное в гостях поведение своих хлопцев. Только после перерыва, получив ценные указания от главного, они собрались, и минут через десять Бессонов, получив передачу от Блохина, счет сравнял. Полегчало. Но тут же принялись за старое, отошли в защиту. Овладев мячом, подолгу его передавали друг дружке вдоль и поперек поля, не брезговали отдавать назад вратарю. Иными словами, убивали время. Убив, ничью, обеспечивающую выход в следующий круг, сохранили.

«Аустрия» посильнее «Трабзонспора», авторитетнее. У себя к тому времени выиграла 15 чемпионатов и

17 раз владела Кубком. В новом футбольном сезоне вознамерилась умножить коллекцию: после девяти туров стояла на самом верху турнирной таблицы. Однако австрийский футбол утерял ведущие в Европе позиции, по итогам прошлого года сборную поместили на скромное 18-е место. И чемпион не впечатлял. В первом туре (1/16 финала) «Аустрия» едва справилась с албанским «Партизаном» (3:1 и 0:0). Объективно нашему чемпиону австрийский не конкурент. Победный счет в Вене (1:0) не отразил его превосходства в классе над австрияками, игравшими в футбол нафталинный, оставшийся в годах далеких, 1930-х: медленный, ажурный, кружевной и... бесперспективный.

Местная пресса в восторге от киевлян. Газета Volksstimme так озаглавила отчет о матче: «Урок футбола для Австрии». Тренер Эрик Хофф говорил на пресс-конференции о том же: «Нам преподнесли урок настоящего футбола. Я оптимист, но наши шансы на выход в следующий тур более чем скромны». Скромно вел себя и Лобановский: «Сегодня сделана половина дела. Борьба еще впереди».

Ну что, устроит «Динамо» праздник землякам? Последний в сезоне матч в Киеве собрал 60 тысяч зрителей. Динамовцы вышли на поле, по выражению киевского журналиста Михайлова, «под гипнозом забитого в Вене гола, несколько расслабленно, благодушно». И вынудили австрийцев выйти из обороны в надежде извлечь пользу в контратаке. В середине тайма извлекли — 0:1. Через 12 минут Буряк счет сравнял. Гостям для общей победы нужен один гол. Осторожная игра советского чемпиона в первом тайме (всего три удара по воротам вратаря сборной Австрии Консилии), мягко говоря, удивляла.

Во втором, не сумев в нескольких наступательных операциях счет увеличить, динамовцы вознамерились довольствоваться малым, его сохранить. Этим объясняется замена на 64-й минуте хавбека Веремеева на защитника Демьяненко. «Аустрии» ничего не оставалось, как взять бразды правления в свои руки. Отказалась от «венского вальса» и показала, что знает толк в современных танцах, более ритмичных. Но изменить устраивающий хозяев счет не смогла — 1:1.

«Что случилось?» — недоумевал Л.Каневский в киевской «Спортивной газете» (от 5 ноября). Попытался объяснить: «Наверное, после победы в гостях динамовцы рассчитывали на легкий успех и дома. Футболисты забыли, что яблоко не всегда само падает к ногам, надо хорошо потрудиться, чтобы самому сорвать его».

Нашелся у киевлян адвокат, известный в стране тренер Николай Глебов. Он оправдал чрезмерно рассудительное поведение чемпиона в Киеве: «Возникла ситуация, когда один неосторожный шаг, пусть даже нелепо пропущенный мяч мог помешать им продолжить борьбу в европейском турнире... В игру вступил не форвард, а защитник, чтобы помочь не пропустить, что и требовалось в той конкретной ситуации для общей победы. Практично? Безусловно. Несколько холодновато? Быть может. Однако «уголек» подбросить легче, чем придерживаться рассудка» («Футбол-Хоккей» № 46).

Такой же позиции («результат — все, игра — ничто») придерживался и киевский журналист Г.Борисов, завершив отчет о матче на оптимистической ноте: «Динамовцы Киева вышли в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов. А это главное» («Советский спорт» от 5 ноября).

Превосходно. И мы поздравим с выходом нашего чемпиона в весеннюю стадию турнира. Но там легких соперников не будет: «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Бавария»... Если излишний прагматизм позволит преодолеть их, выйти в финал и получить самый престижный в Европе Кубок, мы от всей души поздравим команду Лобановского с победой.

Из шести стартовавших в еврокубковых турнирах советских команд осенью сошли с дистанции четыре. Только две динамовские прошли в евровесну. Тогда за них и поболеем. А пока на повестке дня — сборная СССР. Ей необходимо получить визу в Испанию на ЧМ-1982.

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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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