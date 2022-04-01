Предсезонные будни

Летопись Акселя Вартаняна. 1982 год. Часть вторая.

В прошлый раз мы с вами побывали в Испании и следили за первым этапом подготовки сборной СССР к главному турниру четырехлетия. Сегодня окунемся в дела домашние.

Команды вместе с многомиллионным населением проводили старый год, встретили Новый (в то время на все про все отпускали дня два) и окунулись в предсезонные будни. Занятия в домашних физкультурных залах, переход с паркета на черноморские поля, «внешностью» не вышедшие, а обильно увлажненные дождем и снегом, вовсе переставали соответствовать своему прямому назначению. Тренироваться и играть на них весьма затруднительно. Тренировались и играли, однако. Как и многие предшествующие годы. И длиннющие очереди простаивали, чтобы успеть в выделенные час-полтора занятие провести.

В январе «Неделя» уже не первый год приглашала желающих на турнир в теплых залах на гладком синтетическом покрытии. Что важно — сверху не капало. С каждым годом становилось их все меньше. Команды высшей лиги предпочитали на недельку-другую в забугровые командировки податься. Без отрыва от перечисленных забот проходила трансферная кампания. Футбольное руководство открывало единственное в сезоне окно для переходов игроков из одной команды в другую при соблюдении всех пунктов инструкции, ежегодно обновляемой и не всегда соблюдаемой. Во все это постараюсь по мере возможностей, не от меня зависящих, вас посвятить. В дозах минимальных: полоса ведь не резиновая.

Т урнир « недели »

По задумке организаторов он должен был способствовать успешной подготовке команд высшей лиги к сезону. Тренеры могли просмотреть в деле новичков, опробовать различные тактические варианты, наладить связи между звеньями... Впрочем, большую часть подготовительного периода всем этим занимались в менее комфортных условиях.

Зрительский интерес к турниру был высок, чего не скажешь о самих командах, ради которых его организовали. С каждым годом (как и в случае с увядшим «Подснежником») желающих участвовать в нем становилось меньше. Образовавшиеся бреши латали иностранными клубами. В 1982-м, так показалось, для них «Неделя» и старалась. Из восьми команд — три наши (московское «Динамо», «Спартак», «Кубань») и пять зарубежных: молодежная сборная Финляндии и четыре представителя стран Варшавского договора. Это «Славия» (Прага, Чехословакия), «Динамо» (Берлин, ГДР), МТК (Будапешт, Венгрия) и завсегдатай турнира софийский «Академик» из Болгарии.

Разделили восьмерку на две группы. «Спартак» с «Кубанью», финнами и «Академиком» поместили в первую, остальных — во вторую. Победители встречались в матче за первое место, вторые команды — за третье. Играли в тесном манеже ЦСКА и в комфортном, более вместительном зале комплекса «Олимпийский» с 18 по 23 января. Регламент укороченный, продолжительность матчей — 80 минут.

«Спартак» пополнился заглянувшими ненадолго, и весьма кстати, в Москву игроками сборной: вратарем Дасаевым и хавбеком Гавриловым. В первой игре выглядел неубедительно и довольствовался скромной победой над молодой финской порослью — 1:0. Получив изрядную долю критики, вынудил журналистов изменить тон: разгромил «Кубань» (5:0) и софийских «академиков» — 6:0. Перебивая друг друга, «акулы пера» восхищались слаженной игрой красно-белых, вызывающими восторг комбинациями, «за которые не стыдно было бы и летом, в разгар сезона на открытых полях».

Во второй группе не сомневались в успехе столичного «Динамо» и предвкушали финал с участием извечных соперников. Не дождались по вине самих динамовцев. Играли невнятно, натужно. Все же в последнем туре была возможность выйти в лидеры, если бы обыграли конкурента, пражскую «Славию». Пропустив на первых минутах гол с пенальти, хозяева не сумели не только победить, но и отыграться — 0:1. В итоге позволили опередить себя и «Славии», и берлинским одноклубникам. Немцы и выиграли встречу за третье место у молодых финнов — 4:2.

К то виноват ?

Точно такой же счет повторился в финале, где серебряный призер чемпионата СССР, «Спартак», встретился с чехословацкой «Славией», занимавшей в своем первенстве предпоследнее, 15-е место. Этот аутсайдер забил вышедшим из группы «сухим» спартаковцам четыре мяча (а вы, конечно, не сомневались в победе москвичей), в ответ получил лишь два. Если поражение динамовцев сочли неожиданностью, то выигрыш «Славии» у «Спартака» подпадал под категорию сенсации. Объяснили прокол главного фаворита турнира шаблонно, трафаретно — недооценкой соперника, несерьезным, неуважительным к нему отношением.

Сразу после игры Бесков обвинил в проигрыше защитников: «От обороны требовались предельная самоотдача, необходимость вести атлетическое единоборство. А кое-кто, к сожалению, уходил от борьбы. Противник же, напротив, играл в жесткий, силовой футбол, себя не щадил, и в награду за это удача повернулась к нему лицом». Позже Константин Иванович взял вину на себя: «Чистой воды моя ошибка, — сказал журналисту Эдуарду Церковеру. — Передоверился я своим ребятам, дескать, сами мобилизуются. Не провели мы психологическую подготовку, не собрались, как обычно, накануне на базе и не поговорили о матче со «Славией». Предыдущие победы — 5:0 и 6:0 — убаюкали. Ошибся я».

Победителю вручили главный приз в облике «Хрустального мяча». Лучшим игроком признали капитана берлинского «Динамо» Терлецки, специальный приз достался спартаковскому форварду Калашникову. С пятью забитыми мячами он стал самым метким снайпером.

Несмотря на критику и самокритику, Бесков в целом был доволен турниром, особенно тренировками и играми в манеже: «Грех не воспользоваться такими хорошими условиями. Я считаю, что эффект от занятий в январе под крышей можно получить гораздо больший, чем от тренировок на сырых полях при неустойчивой зимней погоде. Кроме того, необходимо учитывать, что в сезоне футболистам предстоят не только физические, но и огромные психологические нагрузки, поэтому увозить их далеко от дома — уже сейчас утомлять их нервную систему. Я считаю, что двух недель в феврале будет вполне достаточно для адаптации на естественном поле».

Н е все так считали

Но, например, наставник москвичей Вячеслав Соловьев, признавая трудности подготовки на воле, прежде всего погодные, невысокое качество южных полей и т.д., предпочитал работу в естественных условиях, поскольку при переходе от тренировок и игр на южных базах в залы и обратно у игроков ощущалась вялость, заторможенность и нужно было время для восстановления уже обретенных кондиций.

В начале января Соловьев повез ребят на вступившую в строй динамовскую базу в абхазском поселке Алахазды близ Пицунды, с жилым корпусом, главное, с приличного качества травяным и гаревым полями. Правда, не успели подготовить восстановительный центр, но обещали: в скором времени он вступит в строй.

Тренировались в охотку, хоть и тяжело было: трехразовые занятия с дневной нормой в четыре с половиной часа. Объем работы в сравнении с прошлым годом увеличился на 20 часов. В контрольных матчах смотрелись недурно: 0:0 с киевскими одноклубниками, чемпионами страны, и победа над ЦСКА — 3:1.

А переход с травяного покрова на искусственный восприняла команда болезненно, отсюда и посредственный результат. Сказалось и отсутствие приболевшего Газзаева (в игре с ЦСКА он забил два гола). Без него осиротела атака. Нападение с Газзаевым и без него — большая разница. В отсутствие Валерия терялась острота в нападении, и тренеру приходилось менять привычную схему.

В обороне все более или менее ладно. Весьма кстати оказалось приобретение Головни, переехавшего из Минска. После ухода Бубнова он закрепился в основе, что не удалось другим новичкам — прибывшему из Львова Родину и делегированному из Вологды нападающему Бородюку. Сыграл Александр в десяти матчах, и только в двух — полные 90 минут. Раскроет он лучшие свои качества, в том числе бомбардирские, позже.

«О свобожден за равнодушие к судьбе команды»

Случилась и потеря, серьезная, болезненная. Три года верой и правдой служил динамовскому клубу пришедший из Донецка Резник, был на хорошем счету. Новый сезон не предвещал изменений в его судьбе. Тренировался с командой, участвовал в контрольных встречах и во всех кубковых матчах. В чемпионате не довелось.

В середине марта проходила плановая проверка учебно-тренировочной работы в командах высшей и первой лиг. Ревизоров интересовал объем проделанной работы, рост физических нагрузок в сравнении с прошлым сезоном (если таковой имелся), интенсивность занятий и многое другое. О новичках высказались критически. О динамовских сказано следующее: «Уровень квалификации принятых в команду футболистов не может способствовать улучшению ее игры». Невысоко оценили, в частности, возможности Головни и Бородюка, а также игрока основы Резника. Видимо, под давлением контролеров (в этом не уверен) динамовское руководство издало приказ с довольно странной формулировкой: «Ю.Резник освобожден из команды 31 марта за равнодушное отношение к команде и ее судьбе». Резника в «Динамо» больше не видели.

С новобранцами динамовцы продолжили подготовку к сезону на берегах Черного моря, в начале февраля вырвались за кордон: сначала в ближнее зарубежье, в Болгарию, через месяц (сыграв в кубковом турнире) — в дальнее, на Британские острова, к родоначальникам лучшей на земле игры с мячом. Чести страны не посрамили. С балканскими братушками (об уровне соперников умолчу) сыграли пять матчей (+4=1-0, 17-6), с британцами — три (+1=2-0, 8-6). В первом матче одолели «Вулверхэмптон» (4:2), с «Ипсвичем» и «Уимблдоном» сгоняли две результативные ничьи, оба раза — 2:2. Газзаев поправил здоровье, вернулся в состав и в двух первых играх отметился забитыми голами.

«Х ороша страна Б олгария ...»

Высшая лига готовилась, как обычно, в южных регионах, преимущественно на Черном море. Многим удалось сочетать тренировки и спарринги в стране и за ее пределами. Самая посещаемая страна — Болгария. Ездили туда как к себе домой. Отчего не погостить у добрых друзей: близко, тепло, то же Черное море с отменными пляжами, условиями превосходными. Что важно — дешевле, нежели дома.

Помимо динамовцев неплохо проявил себя там (с позиций арифметических) «Зенит» (+4 =0-0, 9-3). Почти с такой же разностью «зенитчики» обыграли у себя в двух встречах соседей, финский клуб «Васа». Еще четырем нашим командам болгары оказали не столь радушный прием (только на футбольных полях). «Черноморец» победил лишь один раз при трех ничьих, «Спартак» превосходства не получил (+1=1-1), как и ЦСКА (+1=2-1). «Нефтчи» и вовсе уступил хозяевам: +0=2-1, 4-6.

Торпедовцы загорали на Кипре. Раздосадованные ничьей (1:1) со сборной, обрушили гнев на ни в чем не повинную «Омонию» — 5:0.

По собственному плану готовились наши делегаты на весеннем еврокубковом форуме — динамовцы Киева и Тбилиси, основные поставщики сборной. Воссоединившись с оставшимися на родине «членами семьи», тренировались на советском побережье Черного моря и в загранке побывали. Тбилисцы в Турции выиграли все три встречи с общим счетом 11:3. И Киев трижды обыграл швейцарские клубы, но ни разу не пропустил — 12:0. А в Чехословакии наш чемпион, встретив жестокое сопротивление, одолеть хозяев не смог: 0:0 и 1:1.

Перед ответственными международными встречами ожидали укрепления рядов. Ничего подобного. Тбилисцы, как обычно, подпитывались национальными кадрами. Грузия талантами богата, Ахалкаци набрал ребят способных, на перспективу, среди них сын бесподобного Месхи, Михаил Месхи-младший.

Н еплохо «отоварились» на местном рынке

И киевляне привычкам своим не изменили. Но, в отличие от тбилисцев, прошлись по верхам, командам высшей лиги. В Донецке приглянулся молодой вратарь, 22-летний Виктор Чанов (какой для вратаря возраст!), продолжатель славной «шахтерской» династии Чановых. Их батя несколько лет защищал ворота знаменитой команды «лейтенантов» ЦДКА (ЦДСА), а в начале 1950-х вернулся домой, в «Шахтер». Старший брат, Вячеслав, начав в родном Донецке, позже в Москву перебрался. А Виктор до окончания союзных чемпионатов Киев не покидал. Обратил он на себя внимание в начале 1980-х. Специалисты включили братьев Чановых в число лучших вратарей 1981 года, а тренеры сборной обратили внимание на Виктора и на два испанских сбора его повезли.

Живой, темпераментный, прыгучий, с отменной реакцией, отчаянный, смелый. Не раздумывая, рискуя получить травму, бросался в ноги соперникам. Играл надежно и красиво, иной раз на публику. Его эффектные полеты за мячом вызывали восторг публики. В «Динамо» сразу стал основным и уже ранней весной в четвертьфинале Кубка чемпионов сыграл.

Еще один новичок, совсем юный, 17-летний Яковенко. Появился в высшей лиге в 1982-м вместе с вернувшимся туда харьковским «Металлистом». Успел пару матчей сыграть, а в мае получил из Киева предложение столь лестное, что отказаться от него не смог. Первые два года играл немного, но, поварившись в среде больших мастеров, набрался опыта, а футбольными талантами природа успела щедро его одарить. С мячом на «ты», пасом совершенным, своевременным и точным владел безукоризненно. Умелый организатор и исполнитель, обладал сильным ударом с обеих ног, но не часто этим даром пользовался. Дорос до сборной, на ЧМ-1986 миру себя показал. В быстром творческом его росте немалая заслуга Валерия Лобановского и блестящих партнеров. Продолжу тему.

В межсезонье болельщиков больше всего занимали изменения в составах любимых команд, а именно:

К ого пригласили ? К то ушел ?

Переходы в то время были не столь масштабны, как ныне, посему перечислять долго не буду, пробегу легкой трусцой в основном по ведущим клубам. О динамовских новичках (не всех, конечно) сообщить успел. Их антипод, «Спартак», заполучил форварда «Шахтера» Грачева, живчика, игрока быстрого, острого, с неплохим дриблингом. Задержался ненадолго, до майских праздников, успел сыграть в пяти неполных матчах. От его услуг спартаковцы отказались: группа крови не подошла. Не пропадать ведь добру, вернулся в «Шахтер». Между прочим, в середине сезона, что у нас в то время не поощрялось. Скажу больше — возбранялось. Отцы советского футбола перед каждым сезоном не уставали напоминать: в ходе одного календарного года футболист не имеет права выступать за две команды высшей лиги. Заверениям начальников не очень-то доверяли. И правильно делали. Случай не единственный, в тот же «Шахтер» переметнулся из ЦСКА Морозов. Прошу прощения, не так выразился: не переметнулся, а вернулся в Донецк, откуда и был призван в армию в 1981-м. Служил недолго и через год с небольшим демобилизовался. Причина мне неизвестна. О Яковенко, он тоже выступил за две команды, харьковскую и киевскую, вы уже знаете.

Коротким оказалось пребывание в «Спартаке» и защитника Вишневского, приглашенного из винницкой «Невы». Парень рослый, голова на плечах, не в том смысле, что головой хорошо играл, хотя в воздушных поединках мало кому уступал. Футболист умный, хорошо видел поле, игру, как ныне выражаются, читал бегло, ориентировался в быстро меняющейся обстановке, в единоборствах неуступчив. В Москве, однако, не прижился, вернулся в Винницу, а способности свои раскрыл уже в «Днепре», где и получил три комплекта медалей.

Кто стал своим в «Спартаке», так это Евгений Кузнецов. Пожаловал из ярославского «Шинника». Молодой, 21 годок стукнул. Небесталанный, скромный, внешне неброский (и по манере игры), но чрезвычайно полезный. На «акклиматизацию» ушел сезон. Проявил себя хавбеком новой формации. Пахал от и до. Атаку поддерживал, питал партнеров «калорийными» пасами, нередко результативными. Сам был способен «вдарить», точно и, как говорят теннисисты, по месту. Двадцатью тремя голами за время пребывания в «Спартаке» отметился. Только в чемпионате. И нудной оборонительной работы не чурался. Неплохое приобретение.

В есенний призыв в ЦСКА

По количеству мобилизованных вне конкуренции ЦСКА. В прошлом году «забрили» в армейский клуб 14 новобранцев. В промежутках между тренировками и матчами они повышали свой идейно-политический уровень. Это дело в армии было доведено до высочайшего уровня. Вот только с футболом у новобранцев не очень получилось.

В 1982-м призыв был не столь массовым: девять человек. Всего-то. Среди них футболисты известные, поигравшие на высшем уровне. Круглов из «Торпедо». Отслужив два года, вернулся на родной автозавод. Тезка его, спартаковец Самохин, чемпион СССР. Бакинец Пономарев, алмаатинец Штромбергер, Таран...Пономарев и Таран отслужили год вместо двух положенных. Игорь вернулся в «Нефтчи», Олег отправился в Днепропетровск. В «Днепре» пришелся ко двору. Задержался здесь на несколько лет, был на виду, раскрыл бомбардирские способности и награды престижные получил, одну — золотой пробы.

Редко когда служба в армии способствовала росту мастерства. Так случилось с призванными в ЦСКА спартаковцем Папаевым, автозаводцем Никоновым и многими другими. Вот и перечисленные только что ребята, небесталанные, мастеровитые, попав в ЦСКА, остановились в росте, никто себя в новом клубе не проявил.

Не обошлось без потери, довольно чувствительной.

Д ело Х идиятуллина

О его переходе в ЦСКА вы, возможно, помните. Вводил я в курс читателей «СЭ» 30 апреля 2021 года. Хидиятуллин не сошелся характером с Бесковым и в 1981-м попросился в армию. И в новой команде был на ведущих ролях, в 32 матчах играл от звонка до звонка, пропустил две игры из-за перебора желтых карточек. После ухода из «Спартака» Бесков не стал привлекать его в сборную. Но перед надвигающимся чемпионатом мира главный тренер не мог не вернуть игрока столь высокого уровня. Его не поняли бы.

На два испанских сбора Вагиза не пригласили, а перед циклом международных товарищеских встреч в команду привлекли. Однако случилось ЧП. В кубковом матче с «Араратом» Хидиятуллин бросился сзади в ноги соперника и нанес ему травму. Когда же киевский арбитр Константин Вихров предъявил нарушителю желтую карточку (за такой прием сейчас красной наказывают), Вагиз обрушил на судью поток отдельных слов и целых выражений, отнюдь не дипломатических. И тут же был удален с поля.

СТК дисквалифицировала игрока на десять матчей. Поскольку армейцы из кубкового турнира выбыли, Хидиятуллин должен был пропустить десять игр чемпионата (в то время дисквалификация в Кубке СССР распространялась и на чемпионат. И наоборот). Оставили его вне игры на два месяца. Срок наказания истекал в конце мая. За это время растренированный футболист вряд ли мог помочь сборной, которой предстояли товарищеские встречи с Грецией, Аргентиной, ГДР и Швецией.

Армейское руководство и политический отдел ЦСКА (товарищи Покусаев и Боговик) обратились в высший судейский орган с просьбой сократить срок наказания до четырех игр. Челобитную (за номером 1059) с покаянным заявлением «осужденного» и выпиской из решения общего собрания армейского коллектива от 10 марта отправили в СТК.

Дело Хидиятуллина рассматривалось 16 апреля на заседании президиума федерации футбола СССР. К этому времени уже были сыграны три тура чемпионата. Короче, устроили представление по привычному сценарию со счастливым концом. Подобных спектаклей сыграли в нашем футболе немало. Все действующие лица добросовестно выучили заранее написанные роли и четко их озвучили.

Задал тон председатель футбольной федерации Борис Топорнин: «В настоящее время товарищ Хидиятуллин глубоко осознал свои ошибки, он добросовестно относится к учебно-тренировочному процессу... Замечаний в тренировках и в быту не имеет». Эстафету приняли и пронесли в заданном направлении члены президиума: А.Старостин, В.Немчинов, М.Болотинский, Ю.Папоян... Последнее слово, как положено, предоставили «подсудимому». Выдержка из его речи: «Проступок мой был справедливо и строго осужден СТК, тренерским составом футбольной команды, всем коллективом ЦСКА. Обещаю приложить все силы для дальнейшего роста своего спортивного мастерства. Прошу разрешить мне выступить за основной состав ЦСКА».

Все действующие лица с отведенной им ролью справились отменно. Легко предсказуемое решение суда сформулировано в постановлении: «Учитывая, что В.Хидиятуллин полностью признал свою вину, а также принимая во внимание поручительство ЦСКА и мнение коллектива сборной команды страны, изменить меру наказания, сократить дисквалификацию до пяти игр, кроме того, условно дисквалифицировать В.Хидиятуллина до 1 августа». Подпись под документом поставили председатель федерации футбола СССР Борис Топорнин и ответственный секретарь Анатолий Четырко.

Вы, конечно, обратили внимание на ключевую фразу, предопределившую ход и исход заседания президиума: «учитывая мнение коллектива сборной команды страны». Хидиятуллина включили в сборную, он сыграл за нее в двух последних перед отъездом в Испанию международных матчах, но на чемпионат мира не поехал. А за ЦСКА провел в сезоне всего три игры. О причине узнаете позже.

Отрывки из стенограммы заседания президиума футбольной федерации мирно покоились в Государственном архиве Российской Федерации (фонд 7576, опись 31, дело 8200). Потревожил я документ, когда разрешили, в годы перестройки. Советские СМИ в содержание протокола народ не посвящали. В то время информацию люди получали строго дозированную. Лишь «Советский спорт» оперативно (по критериям того времени), всего через четыре дня после вынесения приговора, впрыснул читателям лимитированную «главным аптекарем» дозу.

Изложив в двух словах грехи футболиста, коротко передал содержание постановления президиума, в коем говорилось о полном признании вины футболиста и вердикте суда: «Принимая во внимание поручительство армейского клуба и мнение коллектива сборной команды страны, президиум счел возможным изменить меру наказания, сократив срок дисквалификации до пяти игр».

Еженедельник «Футбол-Хоккей», приложение к «Советскому спорту», раз уж шефы в нужном объеме общественность информировали, не счел нужным решение высокого суда дублировать.

Пределов страны мы не покидаем. Дома много дел. Турнир «Недели» сменит в середине февраля второе по значимости союзное соревнование — Кубок СССР. Им вплотную и займемся.