Лауреаты года

Летопись Акселя Вартаняна. 1981 год. Часть четырнадцатая.

С удовольствием приступаю к последней главе. Не придется никого упрекать, критиковать, обвинять... Сплошь положительные эмоции: улыбки, рукопожатия, аплодисменты. Будем чествовать лауреатов, команды и футболистов, отличившихся в различных футбольных номинациях. Это во-первых.

Во-вторых. Значительно упростится работа автора. Не станет, всегда собой недовольный, составлять планы, придумывать сюжеты, в процессе работы не раз все переделывать, что-то, стесненный газетным пространством, убирать... Здесь одна забота — следовать давно сложившейся схеме, встать на проложенную колею и катить до самого конца, ни о чем не заботясь. Начинается она с темы традиционной —

П ризы большого футбола

О некоторых особенностях в сравнении с предыдущим годом. Сузился круг лауреатов: если в 1980-м гостинцы получили восемь команд, в нынешнем году — лишь пять. Прежде большинство призов доставалось чемпионам, теперь он не был лучшим. И еще. Несопоставимая с прошлым сезоном упорнейшая борьба, ожесточенная: в нескольких номинациях победитель определился по дополнительным показателям, нередко в последнем туре.

По четыре приза получили два медалиста, золотой и серебряный. С золотого и начнем (в скобках — учредители).

«Динамо» (Киев)

1. Турнир дублеров (Спорткомитет СССР).

Преимущество киевлян над вторым призером солидное — шесть очков. Примерно такое, как и в турнире мастеров. Подробности в опубликованной ниже таблице.

2. Двумя составами (Федерация футбола СССР).

Основной и дублирующие составы киевлян, заняв первые места, разумеется, набрали наибольшую сумму очков — 105 (53+52).

3. Лучшая разность мячей (киевский журнал «Старт»).

По результативности чемпион оказался лишь третьим, а наградили его из-за наименьшего в сравнении с коллегами числа пропущенных мячей. Итог таков: + 32 (58-26).

4. Агрессивный гость («Комсомольское знамя», Киев).

Частенько команду и ее тренера упрекали в пассивной игре на чужих полях. Между тем киевляне второй год подряд добивались лучших результатов в выездных матчах. Ныне в 17 встречах набрали 22 очка с положительной разностью мячей: 21-15.

Эти призы киевская команда получила и в прошлом году. Не смогла подтвердить свое превосходство в результативности, уступила первенство своему главному конкуренту. Настало время рассказать и о его успехах.

«Спартак»

1. Имени Григория Федотова (Центральный спортивный клуб армии).

Исповедующие атакующий стиль спартаковцы забили больше всех — 70 голов — и опередили тбилисцев на восемь мячей.

2. Крупный счет («Футбол-Хоккей»).

Нешуточная борьба разыгралась между лауреатами двух последних лет — «Спартаком» и тбилисским «Динамо». Оба соискателя выиграли в 1981-м по семь игр с разностью в три и более мячей. И суммарная разность в этих встречах оказалась одинаковой. Учредители предпочли москвичей. Они больше забили — 28, у конкурента чуть меньше — 26.

3. Воля к победе («Советская Россия»).

И здесь «Спартаку» пришлось всерьез пободаться с «Динамо», в этот раз с московским. Земляки одержали по три победы в матчах, когда в счете вели соперники. Решающей стала встреча с ростовским СКА (4:3). В ходе ее спартаковцы отыгрывались три раза.

4. Вместе с командой (Федерация футбола ДСО профсоюзов).

Конкурс молодой, проводился в четвертый раз. Условия мудреные. Победителем объявляют не игрока, а большой здоровый коллектив. В него входят: команда, работники стадиона и зрители. Учитывается поведение футболистов на поле и зрителей (команды хозяев) на трибунах, готовность стадиона, качество приема команд-соперниц и т. п. Система подсчета очков сложная, не исключен и момент субъективный. Претендовали на победу динамовцы Киева, Тбилиси, «Кубань» и «Спартак». По многим параметрам шли они вровень. Перевесил объективный показатель: футболистов «Спартака» ни разу не удаляли, а желтыми карточками наказывали реже, нежели конкурентов.

«Динамо» (Москва)

1. Кубок прогресса («Рабочая газета», Киев).

Главный критерий — степень «продвинутости» в сравнении с предыдущим сезоном. Несколько команд поднялись вверх по турнирной лестнице. Больше остальных преуспели столичные динамовцы, скакнувшие с прошлогодней 14-й ступени на четвертую.

2. Гроза авторитетов («Спортивная Москва»).

Динамовцы набрали наибольшее число очков в шести матчах с призерами — восемь из 12 возможных. По три очка (из четырех) отобрали у «Спартака» и тбилисцев, а с чемпионом обменялись победами.

«Торпедо»

1. Справедливая игра («Человек и закон»).

Автозаводцы в 34 матчах чемпионата и в пяти кубковых ни разу не удалялись и получили всего 6 (шесть!) предупреждений. Поверить в это нынешнему поколению трудно, но это факт, подтвержденный протоколами игр двух самых значимых советских турниров.

2. Лучший вратарь («Огонек»).

В числе 33 сильнейших футболистов страны тренерский совет самым успешным признал голкипера сборной СССР Рината Дасаева. У редколлегии журнала «Огонек» на сей счет иное мнение, отличное от официального. Предпочла она 30-летнего Вячеслава Чанова.

«Динамо» (Тбилиси)

Лучший бомбардир («Труд»).

Еще один индивидуальный приз достался форварду тбилисцев и сборной СССР Рамазу Шенгелии. Выдержал он серьезную конкуренцию партнера по сборной, спартаковца Юрия Гаврилова.

Шенгелия начал неторопливо: один гол в восьми матчах. По ходу турнира раскочегарился и догнал далеко ушедшего конкурента. Напора тбилисца Гаврилов не выдержал, забил всего два гола в восьми заключительных матчах. Все решилось в последнем туре, к нему соперники подошли с 21 забитым мячом. Москвичу не повезло, в заключительном матче чемпионата киевляне забить ему не позволили. У Шенгелии — задача проще, в домашней игре с «Кубанью» он сделал дубль и с 23 голами стал лучшим в стране бомбардиром.

Продолжаю катить по наезженной колее. Докатил до раздела весьма объемного — турниров второго и третьего плана. Так их называли. Это детские, юношеские и взрослые соревнования. Некоторые из перечисленных — массовые. К ним прежде всего относили

«К ожаный мяч»

Подаренный детям турнир стал необычайно популярным. Первые несколько лет соревновались ребята одной возрастной категории, затем двух, а с 1976-го их стало три. Гоняли мяч команды мальчишек, организованные в школах, домоуправлениях, детских домах, деревнях, селах... Если верить официальным источникам, в них участвовало более двухсот тысяч команд и трех миллионов ребят.

Турниры длительные, многоступенчатые. Из этой массы отбирали по 24 коллектива трех возрастов для участия в финальных турнирах. Проводились во второй половине августа, до начала учебного года. Регламент обычный: четыре группы (по шесть команд в каждой), система круговая, то есть каждый — с каждым. В полуфинал допускали только победителей групп. Выигравшие в полуфиналах встречались в матче за первое место, проигравшие — за третье. Подробности опускаю: времени (особенно места) — не разбежишься, на перечисление призеров едва хватит.

Тула (младшая группа, 10-11 лет).

Финал: «Гюмри» (Ленинакан, Армения) — «Старт» (Краснодар, РСФСР) — 2:1.

Третье место досталось команде «Прометей» (Магнитогорск, РСФСР), победившей латвийских сверстников («Факел», Рига) в серии пенальти — 4:3. Основное время — 0:0.

Ереван (средняя группа, 12-13 лет).

Финал получился армянским: «Армения-60» (Ереван) обыграла «Ван» (село Кахцрашен) — 1:0.

В матче за третье место грузинская команда «Полади» (Рустави) взяла верх над ленинградским «Мотором».

Рига (старшая группа, 14-15 лет).

В финале кироваканский «Химик» (Армения) в обильной на голы игре вырвал победу у литовской «Вилии» из Каунаса — 4:3. В матче за третье место грузинские мальчишки («Патара Верели» из Тбилиси) выиграли у московского «Метеора» — 2:0.

«Кожаный мяч» — 1981 завершился триумфом армянских ребят, завоевавших все три комплекта золотых наград.

От детишек — к юношам. У них репертуар разнообразней.

«К убок юности»

Состав участников — 18 сборных: 15 союзных республик, Москва, Ленинград и ЦС «Трудовые резервы». Возрастной ценз — 15-16 лет. На предварительном этапе команды в трех зонах (по шесть в каждой) боролись за выход в финальный турнир. Туда допускали занявших в группах первое и второе места. Собрались в Тбилиси, где 11 августа вступили в борьбу за медали. Победили грузинские юноши, опередившие украинских сверстников на одно очко. Бронза — у сборной Армении.

Лучшие игроки турнира: вратарь — А.Шишкин (Москва), защитник — Г.Василян (Армения), полузащитник — А.Иолайтис (Литва), нападающий — А.Гущин (Украина). Чемпионы в список лучших не попали, но приз их представитель все же получил — форвард Г.Чинчараули стал лучшим бомбардиром.

«К убок надежды»

Регламент турнира и состав участников схожие. Разве что возраст солиднее, соревновались молодые люди, достигшие 16-17 лет. Место проведения финального турнира (туда прошли по две лучшие команды трех предварительных зональных соревнований) — город Волжский, время — с 21 по 30 сентября. Если в «Кубке юности» грузины на одно очко опередили украинцев, то здесь на то же очко отстали от победителя, сборной РСФСР. Третье место и бронзовые медали — у украинских юношей.

Лучшие футболисты: вратарь — С.Шиповский (РСФСР), защитник — А.Мох (Москва), полузащитник — Е.Мурадян (Армения), нападающий — Г.Гогричиани (Грузия).

В сесоюзная спартакиада школьников

Регламент турнира такой же, как и в двух предыдущих. С той лишь разницей, что команд меньше — 17. Все те же союзные республики, две российские столицы, но без «Трудовых резервов». Контингент — ребята 1963-65 г.г. рождения. Шестерку финалистов принял Каунас. Места и медали разыграли в течение двух недель, с 6 по 20 июля. Прибыли в Литву не налегке, с одним очком, поскольку все шесть претендентов сыграли между собой на предварительном этапе вничью. В Каунасе им осталось провести по четыре матча.

Битва бескомпромиссная, без борьбы не уступали ни пяди футбольного поля. В итоге сборные РСФСР, Грузии и Украины набрали по шесть очков. Победителя выявили по дополнительным показателям. Предпочтение отдали сборной, забившей наибольшее число мячей. Преуспели российские школьники (семь голов), шесть — у грузин, четыре — у украинцев. Они и получили серебряные и бронзовые медали. Без них оказались Литва, Казахстан и Армения, занявшие в таком порядке последующие места.

Чемпионат СССР

Организован для воспитанников футбольных школ при командах мастеров высшей и первой лиг. Возраст — от 16 до 18 лет. Турнир трехступенчатый. На первом этапе соревновались 37 команд. Поместили их в семь подгрупп по территориальному принципу. На втором 14 лучших (по две из каждой подгруппы) оказались в трех полуфинальных группах. Занявшие два первых места сформировали финальную шестерку. Принял ее Ереван, где с 2 по 10 сентября сыграли каждый с каждым по одному разу.

Перед последним туром ереванский «Арарат» опережал на одно очко киевских динамовцев. Волею календаря они встретились в последний день, перед закрытием занавеса, и разыграли два комплекта наград — золотых и серебряных. Убедительную победу одержали ереванцы — 3:0. Они выиграли все пять встреч с общим счетом 13:4. Серебро — у киевлян, бронза — у их московских одноклубников. На остальных местах расположились львовские «Карпаты», днепропетровский «Днепр» и тбилисское «Динамо».

Назову лучших: вратарь — Г.Асланян («Арарат»), защитник — В.Демидов («Динамо» М), полузащитник — И.Курилин («Динамо» К), нападающий — С.Бегларян («Арарат»).

С пециализированные футбольные школы

Допустили к соревнованиям 48 команд (возраст ребят — 14-15 лет). Турнир двухэтапный. На первом — шесть зон, система круговая. Только победителям разрешили участвовать в финальном турнире. Собрались в Запорожье и быстренько, в течение недели (с 24 июля по 1 августа), заполнили все клеточки в таблице. Сначала их разбили на две подгруппы. Победители встретились в финале. Хозяева, запорожский «Металлург, обыграв в дополнительное время (2:1) бакинский «Нефтчи», завоевали золотые медали. Серебряные — у бакинцев.

Специальные призы получили лучшие, на взгляд жюри, футболисты: вратарь — Ф.Ахундов (ЦСКА), защитник — О.Костромитинов («Звезда» Пермь), полузащитник — И.Поволоцкий («Металлург» Запорожье), нападающий — Р.Маилян («Нефтчи» Баку).

« Переправа »

Детище еженедельника «Футбол-Хоккей». Турниру четыре года исполнилось. Участники — самые возрастные среди юниоров: парни, родившиеся после 1 августа 1962 года. Самых достойных выявляли в многочисленных отборочных турнирах — районных, городских, областных, краевых, республиканских. После чего сформировали сборные команды 15 союзных республик, Москвы и Ленинграда. Поместили их в четыре группы, где в течение недели (с 19 по 26 ноября) разбирались друг с другом, как обычно, на Черноморском побережье: в Адлере, Сочи, Хосте и Сухуми.

Победители групп образовали полуфинальные пары: РСФСР — Белоруссия и Украина — Армения. В обоих матчах зрители забитых мячей не увидели — 0:0. Верный способ для разрешения подобных споров изобрели в начале 1970-х — послематчевые пенальти. В этом упражнении удача сопутствовала белорусам (5:4) и украинцам (3:2). В славянском финале сборная Украина выиграла у Белоруссии (2:1) и удостоилась золотых медалей. В поединке за бронзу все решил единственный гол, забитый российскими юниорами в ворота армянской команды.

Призы получили и лучшие футболисты: вратарь — В.Паламарчук (Украина), защитник — Б.Романюк (РСФСР), полузащитник — В.Зинченко (Украина), нападающий — Э.Веранян (Армения).

«З олотой колос»

Тесный союз рабочих и крестьян распался. В футболе. Колхозно-совхозный турнир, «Золотой колос», продолжал функционировать, а старший по возрасту, «Кубок миллионов», задуманный в основном для гегемона, рабочего класса, трудящихся фабрик и заводов, ушел вдруг в долгий, длиной в десять лет, отпуск. Турнир для сельских жителей крепчал и ширился — в 1981 году изъявили желание бороться за право сорвать золотой колосок 52 тысячи сельских коллективов. Чтобы сократить эту массу до размеров удобоваримых, пропустили ее через соревнования районные, областные, краевые и республиканские. Сквозь сито прошло и уцелело восемь команд.

Их отправили в Грузию и разделили на две группы. Здесь с 6 по 12 октября определились призеры. В финале встретились победители групп: прошлогодний чемпион, команда сельских тружеников совхоза «Садовод», расположенного в Тимашевске (Краснодарский край), и хозяева из совхоза-техникума им. С.М.Кирова, что в селе Лайтури (Махарадзевский район). Золото досталось грузинам, обыгравшим прежних победителей со счетом 2:0. Бронзовые медали получила команда колхоза «Кировец» из станицы Новоминская (Краснодарский край).

Лучших футболистов, конечно же, вам представлю: вратарь — В.Колесник (Казахская ССР), защитник — Г.Рокуа (из команды-победительницы, Грузинская ССР), полузащитник — Г.Невайкин (РСФСР — 1, станица Новоминская), нападающий — И.Буталий (РСФСР — 2, Тимашевск).

33 лучших футболиста СССР

вратари

1. Ринат Дасаев («Спартак»). 2. Вячеслав ЧАНОВ («Торпедо»). 3. Виктор Чанов («Шахтер»).

Защитники

1. Тенгиз Сулаквелидзе («Динамо» Тб). 2. Сергей Боровский («Динамо» Мн). 3. Владимир Лозинский («Динамо» К).

1. Александр Чивадзе («Динамо» Тб). 2. Анатолий Коньков («Динамо» К). 3. Нодар Хизанишвили («Динамо» Тб).

1. Сергей Балтача («Динамо» К). 2. Шота Хинчагашвили («Динамо» Тб). 3. Вагиз Хидиятуллин (ЦСКА).

1. Анатолий Демьяненко («Динамо» К). 2. Олег Романцев («Спартак»). 3. Георгий Тавадзе («Динамо» Тб).

Полузащитники

1. Леонид Буряк («Динамо» К). 2. Андрей Баль («Динамо» К). 3. Федор Черенков («Спартак»).

1. Владимир Бессонов («Динамо» К). 2. Юрий Суслопаров («Торпедо»). 3. Сергей Шавло («Спартак»).

1. Виталий Дараселия («Динамо» Тб). 2. Владимир Веремеев («Динамо» К). 3. Эдгар Гесс («Спартак»).

Нападающие

1. Рамаз Шенгелия («Динамо» Тб). 2. Владимир Гуцаев («Динамо» Тб). 3. Сергей Андреев (СКА Р/Д).

1. Юрий Гаврилов («Спартак»). 2. Давид Кипиани («Динамо» Тб). 3. Хорен Оганесян («Арарат»).

1. Олег Блохин («Динамо» К). 2. Валерий Газзаев («Динамо» М). 3. Сергей Родионов («Спартак»).

Списки лучших составил тренерский совет, утвердили высшие футбольные инстанции. В 1981 году формировали его по системе 1-4-3-3 в такой последовательности: правые защитники, полузащитники, нападающие. Затем центральные (у защитников два центральных — передние и задние) и левые.

Не всегда верно указаны амплуа футболистов. Например, ни один игрок в перечне центральных нападающих не соответствовал этому месту. Гаврилов, Кипиани и Оганесян фактически являлись игроками средней линии с атакующим акцентом.

Тренерский совет (возможно, по подсказке высших инстанций) формировал список, беря в основу результаты отборочного турнира. В нем участвовало 26 футболистов, 23 из них оказались в числе лучших в стране, а под первыми номерами — исключительно игроки основного состава сборной СССР.

В десятый раз лучшими на своих позициях признаны Олег Блохин (всегда под № 1) и Владимир Веремеев (четыре раза под первым номером). Они еще на шаг приблизились к рекорду Льва Яшина: он 13 раз во вратарской номинации входил в число сильнейших, 11 — под первым номером.

Л учшие судьи

Обычно включали в число лучших десять арбитров. В 1981-м их было больше, хотя СМИ, верные традиции, опубликовали по-прежнему десятку. На протяжении многих лет располагали судей в алфавитном порядке. А в 1979 году Всесоюзная коллегия судей (ВКС) решила взять за основу главный принцип социализма: от каждого по способностям, каждому по труду.

Согласно коэффициенту, специально разработанному алгоритму, и оценкам просмотровых комиссий суммировали общий балл и строили судей по порядку номеров — с первого по десятый. Этого принципа ВКС придерживалась и в два последующих года, но в опубликованных в печатных изданиях списках не указывали количество набранных баллов. В сезоне-1981 я завесу приподниму. Потому как нашел в архивных документах (ГАРФ, Фонд 7576, опись 31, дело 7096) подробный расклад по разработанной 30 октября 1980 года президиумом федерации футбола системе. Внесли в список всех, кто в чемпионате и Кубке 1981 года без нареканий отсудил не менее десяти матчей. Набралось больше десяти. Вот их имена (в скобках — коэффициент):

1. Валерий Бутенко, Москва (8,013).

2. Ромуальдас Юшка, Вильнюс (7,584).

3. Мирослав Ступар, Ивано-Франковск (7,360).

4. Володи Миминошвили, Тбилиси (6,667).

5. Анатолий Мильченко, Сухуми (6,267).

6. Валерий Баскаков, Москва (6,214).

7. Александр Теметев, Ужгород (5,483).

8. Лев Акселевич, Москва (5,363).

9. Матевос Мкртчян, Ереван (4,963).

10. Александр Шевченко, Москва (4,960).

11. Сергей Беляев, Москва (4,700).

12. Иван Тимошенко, Ростов-на-Дону (4,600).

Олег Чиненов, Москва (4,600).

Еще пять судей с довольно высоким коэффициентом не вошли в число избранных из-за проколов (результативных ошибок) в отдельных матчах, в коих их работа была оценена «двойкой».

1. Эдуард Шкловский, Москва (7,224).

2. Анатолий Кадетов, Москва (6,813).

3. Эльдар Азим-Заде, Баку (6,360).

4. Гурам Гванцеладзе, Тбилиси (5,700).

5. Александр Мушковец, Москва (5,467).

Все они, не допусти ошибок, по набранным баллам попадали в десятку. В советских изданиях список опубликовали по старинке: десять лучших и без подробностей, то есть коэффициента.

На этом прощаемся с футбольным сезоном 1981 года. Прощаемся с грустью, остались о нем приятные воспоминания, прежде всего в связи с выходом сборной СССР, взявшей длительную паузу, в финальную часть мирового первенства. Как она там себя проявит? Надеюсь, об этом подробно расскажем в «Летописи» 1982 года.