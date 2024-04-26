«Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Шабабом» в чемпионате Саудовской Аравии 26 апреля

«Аль-Иттихад» встретится с «Аль-Шабабом» в матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 26 апреля. Игра состоится на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джедде (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Аль-Иттихад» — «Аль-Шабаб» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

«Аль-Иттихад» набрал 50 очков и идет на четвертой строчке чемпионата. «Аль-Шабаб» заработал 35 баллов и занимает 11-е место в первенстве страны.

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