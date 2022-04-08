Примерно через полмесяца турнир «Недели» сменил Кубок СССР, ранний, недозрелый, февральского разлива

Летопись Акселя Вартаняна. 1982 год. Часть третья.

Эксперимент продолжается

Уже четвертый год футбольное руководство исключительно из благих намерений навязало новый формат розыгрыша Кубка СССР, комбинированный, эклектичный, сочетавший две разные соревновательные системы. Этот модифицированный вариант ввели в 1979 году с целью, как экспериментаторы объясняли, расширить рамки сезона, а клубам лучше подготовиться к чемпионату в официальных играх. Хотели как лучше, а получилось как обычно.

Не сказал бы, что команды и их тренеры с одобрением встретили новшество. Не устраивала не столько схема турнира, сколько время его проведения. Зональный этап с участием нескольких десятков команд и отсеиванием примерно 80 процентов контингента проходил с середины февраля до начала марта, когда клубы высшей и первой лиг находились в тренировочном режиме, в процессе подготовки к чемпионату.

Кубок по сути своей демократичен, на любой стадии могли схлестнуться соперники разных «весовых категорий». В одном отдельно взятом матче и «легковес» способен был взять верх над «тяжем», ежели лучше настроился, проявил бойцовский характер, самоотверженность, волю... В круговом турнире выйти из группы лишь за счет перечисленных только что качеств куда сложнее. Хотя матчи на заснеженных, а то и заледенелых зимних полях, вовсе на поля не похожих, в столь ранний период разницу в классе соперников, не достигших сколь-нибудь приемлемой игровой формы, нивелировали.

Генеральная репетиция?

Обычно предсезонные тренировки чередовались с контрольными матчами, в коих тренеры экспериментировали с составом, опробовали различные тактические варианты и т.д. Теперь всем этим приходилось заниматься в боевых условиях, считая очки и забитые мячи.

Правда, не все этим занимались. Значительная часть тренеров, преимущественно из низших лиг, не рассчитывая на конечный, даже на промежуточный успех, наработанных годами привычек не меняла и готовилась к сезону в привычном рабочем режиме, а к кубковым матчам относилась как к контрольным. Начальники об этом знали, их отношение к происходящему выражали подконтрольные им издания, в частности «Советский спорт». За неделю до начала турнира газета писала: «Игры служат своеобразной генеральной репетицией к чемпионату страны. Тренеры получают возможность в боевой обстановке проверить качество подготовки и в перерыве между зональными играми и стартом чемпионата внести нужные коррективы».

Дожили. Кубок, некогда турнир популярный, самостоятельный, самодостаточный, избалованный болельщицким вниманием и любовью, функционеры превратили в испытательную площадку, полигон для подготовки к чемпионату. Бригада еженедельника «Футбол-Хоккей», освещавшая кубковые матчи, провела среди тренеров опрос, предлагая ответить на ряд вопросов. Один сформулирован так: «Какие задачи вы ставите на групповом этапе?» Покажу несколько образцов.

В.Мунтян (СКА, Киев): «Для нас главное сейчас — найти игру, создать коллектив. Команда существенно обновилась, и вопросы сыгранности, взаимопонимания выступают на первый план».

Наставники «Памира» и «Ротора» на выход из группы не рассчитывали и занимались рутинной подготовительной работой, однако признавали, что польза от матчей с сильными соперниками неоспорима. Тренер «Ротора» Г.Шершнев спокоен, настроение праздничное, команда повысила статус, перебралась в первую лигу. «Приехали, как говорится, на людей посмотреть и себя показать, — рассказывал журналисту. — Задача — присмотреться к будущим соперникам, узнать что-то новое, чему-то в ходе игр научиться. Но играть готовы с полной выкладкой, показать все, на что способны».

Не для всех

Таковы цели и задачи на этом этапе у многих его коллег. Не у всех, разумеется. У ростовского СКА, например, нынешнего держателя Кубка, в чемпионате, однако, команда оступилась и выпала в первую лигу. Несмотря на неудачу, тренера, Владимира Федотова, не уволили, и он поделился планами с журналистами: «Главная цель сезона — вернуться в высшую лигу. Ошибки прошлого года мы проанализировали, над их исправлением ребята усердно работают. Но мы не только в чемпионате ставим высокие цели, но и в кубковом турнире: мы будем стараться почетный приз отстоять».

Если армейцы задались целью продлить ростовскую прописку Кубку, то минчане, по словам их тренера Эдуарда Малофеева, полны решимости доставить хрустальный приз в столицу Белоруссии. Аналогичные планы и у большинства клубов высшей лиги. А Евгений Лемешко, вернувший харьковский «Металлист» в высший класс, сетовал на январское ненастье, не позволившее подтянуть технико-тактическую подготовку команды. Озвучил и основную в сезоне задачу: качественная подготовка к чемпионату через кубковые матчи имеет лишь вспомогательное значение. При этом добавил: «С другой стороны, в каждой игре мы стремимся к победе и хотим выступить в розыгрыше Кубка как можно успешнее».

У соседа «Металлиста» по группе, бакинского «Нефтчи», и их тренера Ахмеда Алескерова планы честолюбивые. «Мы хотим продвинуться минимум до полуфинала, чтобы игроки могли получить звания мастеров спорта», — смело заявил Ахмед Лятифович корреспонденту футбольно-хоккейного издания. До этого «нефтяники» две недели готовились в Болгарии и вернулись в Баку вместе со всеми участниками зонального турнира.

Условия для занятий созданы дома хорошие: жили и тренировались на своей базе, старательно оборудованной, с футбольным полем, залом, бассейном, восстановительным комплексом... И о гостях местные власти позаботились. Каждое утро пять автобусов от гостиницы «Азербайджан», где проживали иногородние команды, развозили их по разным спортивным объектам. Каждому участнику бакинской группы любезно выделили стадион для тренировок и подготовки к матчам.

Об алатактной и креатинфосфатной работе

Тренеры в предсезонную пору нарасхват. Подробно рассказывали корреспондентам о подготовке к сезону, проблемах, делились планами на будущее. Трудностей в общении с наставниками журналисты обычно не испытывали. А у обозревателя «Футбола-Хоккея» В.Асаулова вдруг возникли. Послушаем его: «Разговаривать с футбольными тренерами становится все сложнее. Если так пойдет и дальше, то без услуг переводчика не обойтись... Всеми понятное выражение «работа скоростно-силовой направленности» заменили словом «алатактная».

Это влияние научных групп, в частности биохимиков, с которыми наставники находились в тесном контакте. Желанием произвести впечатление на собеседников и видеть их растерянные лица, возможно, и вызвано употребление мудреных научных терминов. Проявив бестактность, перебил Асаулова. Извинившись, предлагаю продолжить монолог: «Ныне работу над выносливостью именуют «гликолетической», а деятельность футболиста, требующая сверхнапряженной работы в ответственном матче, называют «креатинфосфатной». И, как мне кажется, щеголяют этими словами не во имя дела, а лишь потому, что боятся прослыть простаками». От коллег Асаулова жалоб на сей счет не поступало.

О всяком и разном поговорили, а главная тема, ход борьбы в зонах, осталась на обочине. Исправляюсь.

Формат Кубка СССР-1982

В семи группах разместили 38 команд: в пяти — по шесть, в двух — по четыре. Первую лигу представляли 22 команды, высшую — 16. Почему 16? Пора бы запомнить: участников весенней стадии еврокубков (в этот раз динамовцев Киева и Тбилиси) у нас от зональных игр освобождали. К ним начальники были не в меру доброжелательны. В прошлом году «Спартак» включили в сетку с 1/8 финала, ныне разрешили динамовцам стартовать с 1/4 части, в двух шагах от заключительного поединка, финального. Равенством (обязательное условие для любого уровня и масштаба соревнований) и не пахло. До выхода в финал одной команде пришлось проводить восемь матчей, «блатным» — максимум два.

Возвращаюсь к зональным турнирам. Регламент жесткий, матчи проводились через два дня на третий. В полноценных группах команды играли пять раз за 12 дней. На столь ранней подготовительной стадии с неоптимальным физическим состоянием игроков нагрузка огромная. Тренеры были вынуждены в промежутках между играми снижать тренировочные нагрузки и освежать составы, подпускать к матчам дублеров. Риск для нацеленных на победу в турнире немалый. Из полноценных групп продолжили движение по кубковой тропинке по две лучшие команды, из двух усеченных — по одной.

Итоговые результаты — шокирующие: из 16 элитных клубов преодолели предварительный барьер лишь девять! Среди них семь в разное время владели хрустальной крюшонницей. Это московские «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», ленинградский «Зенит», крепкий кубковый боец донецкий «Шахтер» и львовские «Карпаты». В 1982-м они слились с армейцами Львова, и отныне стали их величать СКА «Карпаты».

Не воспользовались преимуществом родных стен «Зенит» и сотворивший главную сенсацию «Спартак». В компании он оказался небольшой, с тремя первоклашками. Их и в первой лиге держали за середнячков. Смоленская «Искра», лучшая из троицы, завершила прошлый сезон на 7-м месте, тезка москвичей, «Спартак» из Костромы — на 12-м, хабаровский СКА — на 19-м (из 24).

Проиграл экс-чемпион «Искре», не сумел при неоспоримом преимуществе (80 процентов игрового времени гостил на смоленской территории) и массе возможностей высечь из «Искры» пламя. Две оставшиеся встречи серебряный призер выиграл, сравнялся по числу побед и набранным очкам с обидчиком, по разности мячей его превзошел. Однако первое место, согласно правилам, досталось «Искре», победившей в личной встрече.

Проводим, склонив головы, и «Зенит». Играл неважно и все же перед последним туром имел шанс завершить турнир вторым. При одном условии — необходимо было выиграть у немотивированных минчан, обеспечивших себе первое место (о них речь впереди). Что стоило белорусам уважить хозяев, уступить им без вреда для собственного благополучия? Ничего подобного, позволили ленинградцам лишь отыграть пропущенный гол — 1:1. У зенитчиков и «Даугавы» равное количество очков, но рижане одержали больше побед и вместе с минчанами прошли в восьмую кубковую стадию.

Оставалось 35 секунд

Федотов слов на ветер не бросал, ростовский СКА расставаться с Кубком не собирался. Уверенно пройдя короткую турнирную дистанцию, армейцы заняли первое место и вышли в следующий круг. На второе претендовали харьковский «Металлист» и хозяева, «Нефтчи». Они и встретились в последнем туре, имея по пять очков. Гостей устраивала и ничья, поскольку имели перевес по дополнительным показателям. Бакинцы пошли ва-банк. Рискуя пропустить, раскрывались, азартно атаковали большими силами. Ничего не получалось. Выручил защитник Гарибов. Партнеры вывели его на идеальную позицию, оставалось не промахнуться с нескольких метров. Шакир не промахнулся — 1:0. Когда воронежский арбитр Николай Козьяков показал на центр, его хронометр отсчитывал последние 35 секунд. Пока мяч доставляли на исходную позицию, они истекли. «Нефтчи» — в восьмой части финала.

Ереван

И здесь хозяева могли досрочно завершить кубковый путь, если бы в заключительном матче уступили ЦСКА. Москвичи очень хотели победить, использовали для этого все имевшиеся в их распоряжении средства, больше налегали на запрещенные законом. «К сожалению, не сумев получить преимущество, армейцы преуспели в грубой игре, спорах с судьями, чем, кстати, они отличались и в предыдущих встречах», — писал 6 марта ереванский корреспондент «Советского спорта» С.Арутюнян. О причине удаления Хидиятуллина я в прошлый раз вам рассказал.

«Арарат» прошел дальше вместе с возглавившим таблицу «Пахтакором». Похоже, тренер замкнувших в прошлом году итоговую таблицу первенства ташкентцев Иштван Секеч старался оправдать высокое доверие начальства, давшего ему еще один шанс. Провел он серьезную работу, команда заиграла свежо, уверенно разобралась с соперниками и, лишившись истекшей трехлетней привилегии, попытается доказать закономерность своего права остаться в высшей лиге. Посмотрим.

Группа смерти

Так сегодня назвали бы собравшуюся в Адлере шестерку. В отсутствие золотого и бронзового призеров (киевлян и тбилисцев) здесь прежние обладатели Кубка, завершившие минувший сезон в верхней части таблицы: московское «Динамо» — 4-е место, «Торпедо» — 5-е, «Шахтер» — 7-е. Кто из этой тройки станет лишним? Лишними оказались два фаворита. «Угледобытчики» опустились на четвертую позицию, а между москвичами вклинился воронежский «Факел». У трио равное число побед и очков. Третье условие — результаты встреч между претендентами. И здесь полное равенство: все по разу выиграли друг у друга. Следующее — разность мячей. Несложные арифметические действия выявили преимущество «Торпедо» — 2:1, у «Факела» — 1:1, «Динамо» — 1:2. Перед ним и зажгли красный свет.

Немного статистики

В семи группах (зонах) сыграно 87 матчей, усилиями 135 футболистов забит 191 гол. Негусто, средний показатель, жалкий, хилый (2,2), уступил даже невысокому коэффициенту двух последних чемпионатов: 1980 — 2,55 и 1981 — 2,54. А результат бомбардира, минчанина Прокопенко, впечатлил — восемь мячей в пяти играх, что вдвое больше, нежели у его ближайших конкурентов. Петраков («Торпедо»), Погорелов («Днепр») и Стульчин («Заря») забили по четыре гола.

Работы у арбитров по сегодняшним меркам было немного. Санкций вынесли самую малость. Слово свидетелям — статистическим данным. В 87 матчах показана 51 желтая карточка и четыре красные. Нетрудно догадаться, что в десятках матчей обошлись без «горчичников», а удаляли в среднем раз в 22 играх. На белую точку, что в штрафной площадке, показывали примерно раз в трех играх — 32. Реализовали 26. Процент приличный — 81,25. Это количественная сторона. Что же до качества работы арбитров...

Начальники, Управление футбола и главный судейский орган (ВКС), довольны, внушали гражданам: «Судить стали лучше, претензий к арбитрам стало меньше». Граждане, посещавшие матчи, прочитанному не верили. Корреспонденты больше доверяли глазам своим. В отчетах с места событий они старательно перечисляли разнообразные судейские ошибки, включая результативные. Кто-то обвинял их в предвзятости. Обвинение серьезное, но фактов, доказательств их виновности представить не могли. В основном стражей закона поругивали за нерешительность и либерализм: частенько пропускали грубые приемы, тянувшие на желтые и даже красные карточки. Ограничивались (и то не всегда) назначением штрафных.

Хвалили за принципиальность и мужество ереванского арбитра Матевоса Мкртчяна. В матче «Таврия» — «Черноморец» он предупредил троих игроков, а двоих и вовсе удалил. Ужас! Словесный конфликт нападающего «Таврии» Бондаренко с вратарем одесситов Елинскасом перерос в мордобой. Ныне такие поединки, давно узаконенные, называют боями без правил. Арбитр, насладившись зрелищем, вскоре его прекратил и удалил драчунов с поля. Ставя Мкртчяна в пример, все же слегка и пожурили. Мол, не провел профилактическую работу, а когда страсти стали разгораться, не призвал команды (с помощью капитанов) к порядку.

Великаны в стране Лилипутии

О турнирной результативности вы знаете. Что же до отдельных команд, вне конкуренции динамовцы Минска. Красавцы, титаны, великаны в стране Лилипутии. В пяти матчах забили 18 мячей, в среднем по 3,6 гола за игру! Как и форвард их, Прокопенко, забили в два раза больше, нежели поделившие по этому показателю второе место ростовский СКА и воронежский «Факел». На их счету по девять мячей.

Эдуард Малофеев и его ребята феерили в ленинградском Спортивно-концертном комплексе (СКК). Местный журналист Сергей Струнин щедро осыпал белорусов комплиментами. Небольшие выдержки из восторженного его репортажа: «Наиболее яркое впечатление произвела игра минчан... Любо-дорого смотреть, как атакуют минчане. Вот сорвалась атака соперников, мячом овладел один из динамовских защитников. Следует мгновенный перевод мяча вперед, свободному игроку... Мяч еще не дошел до адресата, а уже пять, шесть, а то и семь динамовцев на полном ходу мчатся вперед, разворачиваясь «веером», как в регби, меняясь при этом местами, запутывая обороняющихся, растягивая их защитные построения. Динамовцы, владеющие мячом, недостатка в предложениях не испытывают. И потому угрозы воротам возникают то с флангов, то по центру...» («Футбол-Хоккей» № 9)

Малофеев счастлив, ребятами гордился, в беседе с журналистом поведал: «Мы атакуем не стихийно. В каждом конкретном случае, в зависимости от возникшей на поле ситуации, игрок знает свой маневр. При этом футболистам не отказано в праве на импровизацию».

Играли динамовцы в свое удовольствие, творили, выдумывали, пробовали. В помощь им — прекрасно подготовленный крытый стадион СКК, защищенный крышей от промозглой, слякотной ленинградской погоды. Температура нормальная, покрытие качественное, гладкое. Без колдобин, луж и гололеда. Минские футболисты резвились, как дети малые, как школьники, услышавшие звонок на окончание урока. И показывали, кто во что горазд. Я, кажется, плавно перешел к другой теме, вечно живой в зимне-весенний подготовительный период.

И о погоде

Создатели общей панорамы некогда популярной песни («У природы нет плохой погоды») наверняка не отдыхали в начале года на южных курортах и, конечно же, не читали репортажей о жутчайших условиях, в каких тренировались и играли лучшие советские команды. А ваш покорный слуга постоянно устами обозревателей живописал (скажу честно — смаковал) мрачные полотна, садистски зацикливаясь на экзотических деталях. О неустойчивом, капризном, взбалмошном нраве климата на побережье Черного моря в это время года знали все, кто места эти посещал. Не по доброй воле — от безысходности. Предсказать, где и когда ударят морозы или обрушатся потоки воды на чувствительные, нежные поля, превращая их, и без того судьбой обиженные, в ледяные катки или в непролазные болота, было невозможно. Кому как повезет.

Сегодня, дабы не расстраивать нервы впечатлительных и слабых здоровьем читателей, обойдусь без ужастиков. А общую картину, однообразием не баловавшую, постараюсь вам представить. К примеру, в Ереване в феврале 1981-го погода выдалась солнечная, воздух прогрелся до 15 градусов тепла. В 1982-м столица Армении встретила участников турнира снегом и десятиградусным морозом. Лишь к третьему туру природа сменила гнев на милость: в Арташате и Октомберяне солнышку удавалось пробиваться сквозь тучи. Там и поля в приличном состоянии. До Еревана, где базировался «Арарат», светило не добралось, не решилось нарушить величественный зимний пейзаж. Так и играли — на вязком поле республиканского стадиона.

В Баку погода попугала было съехавшиеся туда команды: выпал снег, дул промозглый ветер... Но с началом турнира потеплело, поля подсохли. Погода футбольная, особых хлопот командам не доставила, и температура приемлемая — плюс пять.

На черноморском побережье природа в полной мере проявила склочный, непредсказуемый женский нрав: дождь сменялся снегом (и наоборот), порой и солнце, боровшееся за свои права, одерживало локальные победы. Так, в Адлере оно расчистило небо, выглянуло из-за туч и обволокло теплом вышедших на поле футболистов московского «Динамо» и «Шахтера», заодно и зрителей на трибунах. Переместившись в соседний Сочи, разошлось не в меру. Понаблюдало за игрой «Кубани» с «Кайратом», предварительно создав им комфортную температуру плюс 20.

Кубковый турнир не завершен, пройден лишь предварительный этап, зональный (с техническими результатами вы можете здесь же ознакомиться). В следующей части — самое интересное: заключительные игры с выбыванием, вплоть до финала. Тогда и победителя поздравим.

1-я зона. Ленинград 1 2 3 4 5 6 В Н П О М 1. Динамо Минск 4:1 1:1 3:0 4:2 6:1 5 1 0 11 18-5 2. Даугава Рига 1:4 0:2 1:0 3:1 3:0 3 0 2 6 8-7 3. Зенит Ленинград 1:1 2:0 0:1 1:1 4:0 2 2 1 6 8-3 4. СКА-Карпаты Львов 0:3 0:1 1:0 2:2 2:0 2 1 2 5 5-6 5. Заря Ворошиловград 2:4 1:3 1:1 2:2 1:0 1 2 2 4 7-10 6. Жальгирис Вильнюс 1:6 0:3 0:4 0:2 0:1 0 0 5 0 1-16

2-я зона. Симферополь 1 2 3 4 5 6 В Н П О М 1. Таврия Симферополь 1:0 2:2 2:0 1:0 0:0 3 2 0 8 6-2 2. Днепр Днепропетровск 0:1 1:0 1:1 4:0 1:0 3 1 1 7 7-2 3. Черноморец Одесса 2:2 0:1 0:1 2:0 1:0 2 1 2 5 5-4 4. Металлург Запорожье 0:2 1:1 1:0 2:2 1:2 1 2 2 4 5-7 5. СКА Одесса 0:1 0:4 0:2 2:2 2:0 1 1 3 3 4-9 6. Нистру Кишинев 0:0 0:1 0:1 2:1 0:2 1 1 3 3 2-5

3-я зона. Баку 1 2 3 4 5 6 В Н П О М 1. СКА Ростов-на-Дону 2:0 1:1 2:0 3:2 1:0 4 1 0 9 9-3 2. Нефтчи Баку 0:2 1:0 1:0 2:2 2:0 3 1 1 7 6-4 3. Металлист Харьков 1:1 0:1 2:1 0:0 4:0 2 2 1 5 7-3 4. Памир Душанбе 0:2 0:1 1:2 1:0 3:1 2 0 3 4 5-6 5. Ротор Волгоград 2:3 2:2 0:0 0:1 1:0 1 2 2 4 5-6 6. СКА Киев 0:1 0:2 0:4 1:3 0:1 0 0 5 0 1-11

4-я зона. Ереван 1 2 3 4 5 6 В Н П О М 1. Пахтакор Ташкент 0:0 1:1 1:0 1:0 3:0 3 2 0 8 6-1 2. Арарат Ереван 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 3 2 0 8 3-0 3. ЦСКА Москва 1:1 0:0 2:1 1:0 1:1 2 3 0 7 5-3 4. Динамо Киров 0:1 0:1 1:2 1:0 2:1 2 0 3 4 4-5 5. Колос Никополь 0:1 0:1 0:1 0:1 4:0 1 0 4 2 4-4 6. Звезда Джизак 0:3 0:1 1:1 1:2 0:4 0 1 4 1 2-11

5-я зона. Адлер 1 2 3 4 5 6 В Н П О М 1. Торпедо Москва 0:1 2:0 3:1 1:0 1:0 4 0 1 8 7-2 2. Факел Воронеж 1:0 0:1 2:0 3:1 3:0 4 0 1 8 9-2 3. Динамо Москва 0:2 1:0 1:0 1:0 1:0 4 0 1 8 4-2 5. Шахтер Донецк 1:3 0:2 0:1 2:0 3:1 2 0 3 4 6-7 5. Гурия Ланчхути 0:1 1:3 0:1 0:2 1:1 0 1 4 1 2-8 6. Шинник Ярославль 0:1 0:3 0:1 1:3 1:1 0 1 4 1 2-9

6-я зона. Сочи 1 2 3 4 В Н П О М 1. Кубань Краснодар 2:0 0:0 1:0 2 1 0 5 3-0 2. Кайрат Алма-Ата 0:2 2:1 1:1 1 1 1 3 3-4 3. Локомотив Москва 0:0 1:2 3:2 1 1 1 3 4-4 4. Торпедо Кутаиси 0:1 1:1 2:3 0 1 2 1 3-5