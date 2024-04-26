Новые боссы «Манчестер Юнайтед» отменили льготы сотрудникам клуба на финал Кубка Англии

Новое руководство «Манчестер Юнайтед» решило отменить льготы для сотрудников клуба на финал Кубка Англии, сообщает The Times.

Ранее примерно 1100 сотрудников получали бесплатные билеты, проезд на «Уэмбли» и обратно. Также клуб оплачивал им проживание в отеле в Лондоне. При этом старшие сотрудники и директора могли брать с собой на матч друзей и родственников.

Новые совладельцы «Манчестер Юнайтед» из Ineos определили, что теперь каждый сотрудник получит только один билет. Кроме того, им придется заплатить 20 фунтов за поездку на автобусе на «Уэмбли» и обратно в день игры. Все остальные преимущества, в частности приглашение на предматчевый обед и послематчевую вечеринку, отменены.

В финале Кубка Англии «красные дьяволы» сыграют против «Манчестер Сити». Игра состоится 25 мая.