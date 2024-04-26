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Сегодня, 13:30

Новые боссы «Манчестер Юнайтед» отменили льготы сотрудникам клуба на финал Кубка Англии

Алина Савинова
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Новое руководство «Манчестер Юнайтед» решило отменить льготы для сотрудников клуба на финал Кубка Англии, сообщает The Times.

Ранее примерно 1100 сотрудников получали бесплатные билеты, проезд на «Уэмбли» и обратно. Также клуб оплачивал им проживание в отеле в Лондоне. При этом старшие сотрудники и директора могли брать с собой на матч друзей и родственников.

Новые совладельцы «Манчестер Юнайтед» из Ineos определили, что теперь каждый сотрудник получит только один билет. Кроме того, им придется заплатить 20 фунтов за поездку на автобусе на «Уэмбли» и обратно в день игры. Все остальные преимущества, в частности приглашение на предматчевый обед и послематчевую вечеринку, отменены.

В финале Кубка Англии «красные дьяволы» сыграют против «Манчестер Сити». Игра состоится 25 мая.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Фоден назвал Де Брейне лучшим футболистом АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 34 24 5 5 82-26 77
2
 Ман. Сити 33 23 7 3 80-32 76
3
 Ливерпуль 34 22 8 4 75-34 74
4
 Астон Вилла 34 20 6 8 71-50 66
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 МЮ 33 16 5 12 51-50 53
7
 Ньюкасл 33 15 5 13 69-54 50
8
 Вест Хэм 34 13 9 12 54-63 48
9
 Челси 32 13 8 11 61-57 47
10
 Борнмут 34 12 9 13 49-60 45
11
 Брайтон 33 11 11 11 52-54 44
12
 Вулверхэмптон 34 12 7 15 46-54 43
13
 Фулхэм 34 12 6 16 50-54 42
14
 Кр. Пэлас 34 10 9 15 44-56 39
15
 Брентфорд 34 9 8 17 52-59 35
16
 Эвертон 34 11 8 15 36-48 35
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 42-60 26
18
 Лутон Таун 34 6 7 21 47-75 25
19
 Бернли 34 5 8 21 37-69 23
20
 Шеффилд Юн. 34 3 7 24 33-92 16
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.04 17:00
Лутон Таун – Брентфорд
 1 : 5
20.04 17:00
Шеффилд Юн. – Бернли
 1 : 4
20.04 21:30
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 2
21.04 15:30
Эвертон – Нот. Форест
 2 : 0
21.04 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 3 : 1
21.04 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 5 : 2
21.04 18:30
Фулхэм – Ливерпуль
 1 : 3
14.05 22:00
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 21:45
Брайтон – Челси
 - : -
15.05 22:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 29 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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