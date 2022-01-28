Пятое золото Лобановского

Летопись Акселя Вартаняна. 1981 год. Часть десятая.

Наступила жаркая осень 1981-го. Труженики села собирали дары природы, футболисты считали очки. Страна в 44-й раз поздравит чемпиона и призеров и простится с неудачниками. Две лучшие сборные нашей отборочной группы получат допуск на ЧМ-1982 в Испании, а шесть советских клубов примут участие в еврокастинге, поборются за право пробиться в весеннюю сессию.

Аритмия

Эти соревнования, накладываясь друг на друга, вызвали у нашего календаря, нервного, задерганного, очередной приступ аритмии. Создавая условия клубам и сборной для подготовки к турнирам международным, сбил с панталыку свой чемпионат.

В самую напряженную пору, когда происходили тектонические сдвиги на верхних и нижних этажах таблицы, дважды отправляли чемпионат в двухнедельный отпуск. Коснулся он не только участников еврокубков и доноров сборной, но и всего наличного состава высшей лиги. В сентябре и октябре киевлянам четыре раза «вставляли» просторные окна размером в 10, 14, 15 и 16 дней. «Спартаку» — трижды, но куда «качественнее», особенно первое, продолжительностью в 27 дней! Два поменьше -15 и 16 дней. Тбилисцев освобождали от первенства четыре раза — на 14 и 15 дней. Перечислять всех утомительно, да и смысла в этом не вижу.

За пять туров до финиша киевляне (48 очков) были на сносях, с минуты на минуту ожидали рождения очередного золотого хлопчика. «Спартак» (41), похоже, гарантировал себе серебро. А очередь за бронзой образовалась длинная, плотная, затылок в затылок: Тбилиси — 35 очков, «Торпедо» — 34, московское «Динамо» — 33, «Шахтер» — 32. Теоретические шансы на пьедестал сохраняли и минчане (31) с ЦСКА (30). А внизу — столпотворение. Лишь «Пахтакор», скатившийся на самое дно (снизу уже не стучали), был спокоен, потому как, вы об этом знаете, находился под защитой государства.

Такая плотность никому не гарантировала спокойной и безмятежной жизни. Значимость каждого очка на последней финишной прямой, набранного или потерянного, возрастала. Много зависело от силы оставшихся соперников, их мотивированности, места встречи, своего или чужого поля и прочих факторов, непредсказуемых.

Я редко заглядывал в «трущобы», сегодня сделаю исключение. Больно уж пестрая и разношерстная публика там собралась. Кого здесь только не было: в разное время соседствовали с «Пахтакором» посетившие в 1981-м высшую лигу

«Днепр» и «Таврия», крепкий орешек «Черноморец»... Заносило сюда и бронзового призера 1980 года «Зенит», владельца Кубка СССР-1981 ростовский СКА, «Арарат». В первой половине 1970-х он пересчитал все ступени пьедестала и хрустальным кубком дважды обзавелся. Как дошли до жизни такой? Постараюсь с помощью людей, владевших предметом, в этом разобраться.

СКА

Тренер-дебютант, Владимир Федотов, человек мягкий, деликатный, добившись большого успеха, видимо, потерял нити управления командой. Перед матчем в Москве с «Торпедо», проигранном — 0:2, на вопрос журналиста: «Как дела?» — ответил:

— Ну какие же могут быть дела, когда у команды очков нет.

— А игра есть?

— В нескольких матчах очков явно недобрали... А тут еще игроков не хватает.

В протоколе отсутствовали футболисты основы Кузнецов и Зуев. Причину тренер объяснил: «Ради поддержания нужного микроклимата в коллективе их отчислили». Руководство прибегло к крайней мере. Операция, когда болезнь запущена, не всегда помогает.

« Черноморец »

И в Одессе вынуждены были прибегнуть к хирургическому вмешательству. Ведущий защитник Головин водил дружбу с бутылкой, настолько тесную, что после кубкового матча в Москве с «Динамо» его, в стельку пьяного, не смогли поднять с постели. Товарищи, оставив защитника опохмеляться, вернулись в Одессу. Пил он часто и много. Ни увещевания не помогали, ни угрозы. Когда стало невмоготу, руководители клуба обратились в Управление футбола СССР с просьбой отлучить пьяницу от футбола. Навсегда. За этим дело не стало.

Нарушали режим, то бишь выпивали, повсюду. Дать решительный бой пьянству значило обескровить участвующие в чемпионате команды. На это начальство пойти не могло. Отобрав наиболее злостных, Спорткомитет разразился грозным приказом: «За нарушение морально-этических норм, пренебрежение интересами своих коллективов, безответственное отношение к повышению своего спортивного мастерства дисквалифицировать и запретить выступать в командах мастеров и коллективах физической культуры футболистам Ю. Аджему (ЦСКА), В. Головину («Черноморец», Одесса), В. Кузнецову (СКА, Ростов-на-Дону), А. Бережному, В. Королеву («Таврия», Симферополь)...»

Из длинного списка я выдернул только игроков высшей лиги. Лишили их и звания «Мастер спорта СССР». Бережного мы помним по киевскому «Динамо». Появился в основе в 1976-м. Все три комплекта наград успел получить, за сборную поиграл, из кубковой чаши шампанское пригубил. Понравилось. Стал выпивать не только из кубковой и не только шампанское. Лобановский в воспитательных целях сослал его в дубль. Не помогло. Тогда тренер взялся за скальпель — отчислил из команды.

Мир не без добрых людей. Председатель украинской футбольной федерации Николай Фоминых просил Спорткомитет трудоустроить парня в «Таврию». Просьбу уважили. Но и там с горькой не расставался. Сыграл всего ничего — шесть неполных матчей. После чего попал под приказ Управления. В высшей лиге его больше не видели, как Кузнецова и Головина. Амнистировали Аджема, еще два года поиграл он за ЦСКА. Не отмеченный приказом Зуев на следующий год оказался в «Таврии». Ненадолго.

« Арарат »

Йожеф Беца, приняв команду в 1979 году, поднял ее с 14-го места на 7-е. В следующем сезоне существенных изменений не произошло. А в

1981-м ожидали от ереванцев штурма высот, в недалеком прошлом покоренных. Но ближе к концу первого круга поклонников «Арарата» тревожила одна проблема — как бы ноги не протянул. Бунтовали игроки, недовольные чрезмерными, по их мнению, тренировочными нагрузками. Беца не справлялся с вышедшими из повиновения футболистами.

Характерный пример — домашний матч второго круга с тбилисцами. Предшествовал ему 18-дневный летний отпуск. С какой стати диспетчеры устроили его «Арарату» в разгар сезона? За рубеж команда не выезжала, чем все это время занималась, непонятно. Расслабленные, инертные футболисты не смогли собраться на матч с принципиальным соперником. Сначала забили себе, через несколько минут гостям, тут же оставшимся из-за удаления Сулаквелидзе в меньшинстве. Но и после этого передвигались по полю пешком, не предпринимали даже попытки перейти на галоп. Согласия между партнерами не было.

Проиллюстрировал сказанное обозреватель главной партийной газеты республики Левон Чахмахчян: «Шла 55-я минута игры. Б. Меликян обиделся на партнера за неточную передачу, подошел к тренерской скамейке «Арарата» и во всеуслышание завил, что играть не будет. До конца игры он демонстративно простоял на футбольном поле, выражая протест. Но кому? За что?» («Коммунист» от 14 июля). Хозяева, имея численное преимущество, проиграли безвольно и крупно — 1:4. Команда нетвердым шагом медленно передвигалась по турнирной тропе и после проигрыша безразличному к происходящему «Пахтакору» (1:3) оказалась на 17-м месте. Затем чуть поправила дела, но не настолько, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Республиканские СМИ называли вещи своими именами: тренер потакал игрокам, снизил тренировочные нагрузки, вконец расшаталась дисциплина. Вратарь Васильев вел себя заносчиво, выпивал, конфликтовал с тренером, когда же Беца не поставил его на игру, покинул команду. За короткий срок у Бецы сменилось шестеро помощников. «Каждая из этих смен, — писал «Коммунист», — сопровождалась изменением тренерских установок, приводила к возникновению новых, порой натянутых взаимоотношений между людьми».

О судьбе кандидатов на вылет узнаете позже. А теперь все внимание головной группе. Здесь, пожалуй, оставался один еще не решенный вопрос — кому достанется бронза.

Р оды затянулись

Слишком уж рано лидер расслабился. В трех играх наскреб лишь два очка. В Ереване в миролюбивом безголевом первом тайме соперники создали по одному опасному моменту. Во втором любящий забивать «Арарату» Блохин не удержался и снова забил. Очко ереванцам, оказавшимся в критической турнирной ситуации, давало небольшой шанс на выживание, и они его заполучили. Гости незадолго до конца создали в своей штрафной пенальти — 1:1.

В Тбилиси до перерыва игра проходила на равных и доставила зрителям удовольствие. Соперники продемонстрировали высочайшее мастерство, разыгрывали красивейшие комбинации и забили два гола. Оба — со стандартов. На 11-й минуте Веремеев с аптекарской точностью исполнил угловой, а товарищ его, Баль, находясь в нужной точке, головой отправил мяч в опрометчиво покинутые Габелией ворота. На 17-й минуте Шенгелия забил с пенальти.

Во втором тайме игрой полностью овладели грузины, сумевшие использовать два момента из множества созданных. Опять со стандартов. Гуцаев пробил штрафной, и Жвания вывел своих вперед. На последней минуте Шенгелия реализовал еще один пенальти — 3:1.

Что случилось с лидером, почему не пожелал оформить досрочную победу в чемпионате? Этим вопросом задался ваш добрый знакомый, ныне мой коллега Александр Львов. Ответить не сумел: «Причины отказа киевлян от удавшейся им в первом тайме игры объяснить трудно», — писал он в «Футболе-Хоккее» (№ 42). Развивать тему автор не стал, как мне кажется (утверждать не возьмусь), по причинам этическим.

Спустя четыре дня в Киеве динамовцы устроили с минскими одноклубниками голевое шоу — 3:3. Гости три раза вели в счете, хозяева трижды отыгрывались. В последний раз — незадолго до конца. С пенальти, разумеется.

Три мяча на своем поле Киев получал крайне редко. Ближе к концу сезона во всегда надежной обороне киевлян образовались бреши. В 17 матчах первого круга пропущено восемь мячей, в трех только что описанных — семь.

Д ва юбилея киевлян

Через две недели случилось то, что должно было рано ли, поздно ли. В последний день октября, ясный солнечный (+12), в присутствии 28 тысяч свидетелей, расположившихся на киевском республиканском стадионе, лидер наконец родил. Принимал роды (проиграл — 0:3) «Зенит». Лобановский в пятый раз стал «папой», не простым, а золотым.

Как экс-статистик не могу не отметить два киевских юбилея: десятую чемпионскую победу и 20-летие первой золотой медали, добытой в 1961 году. По этому показателю киевляне догнали «Спартак» и оказались в шаге от пока еще рекордсмена, московского «Динамо», собравшего 11 высших титулов. В шаге от рекордсменов остановился и Валерий Лобановский. Борис Аркадьев выиграл шесть чемпионатов. Один с московским «Динамо» (1940) и пять с ЦДКА

(ЦДСА). Столько же добыл и единственный в послевоенные годы его оппонент Михаил Якушин, но с одной командой — московским «Динамо», за которое прежде играл.

Ф иниш — в Москве

Уже в ранге чемпионов Валерий Лобановский повез своих хлопцев в Москву на два заключительных матча. Первый — с «Динамо», не потерявшим шансов на пьедестал (отставало от тбилисцев на два очка). Киевляне с пониманием отнеслись к проблеме одноклубников и вышли на игру в облегченном составе — без Балтачи, Буряка, Бессонова, Веремеева и Блохина. То есть без сильнейшей в Союзе средней линии и ключевых игроков обороны (Балтача) и атаки (Блохин).

О предрешенном исходе встречи автор отчета, видавший виды футболист Сергей Сальников прямо сказать не мог, но отдельные отрывки из его репортажа к тому читателей склоняли: «Среди достоинств нового чемпиона волевой настрой является едва ли не самым характерным его качеством. Однако этот матч, в исходе которого по-настоящему были заинтересованы лишь хозяева, принципиальностью борьбы не отличался... В условиях, когда одна сторона пытается реализовать свои притязания истово, темпераментно, а другая не вкладывает в нее подлинной страсти, психологическим преимуществом завладевает первая» («Советский спорт» от 10 ноября).

Счет открыл киевский резервист Махиня. Он, цитирую Сальникова, «неожиданно и неотразимо пробил по собственным воротам». Москвичи повели в счете, а когда он сравнялся, побежали забивать второй. И преуспели. «Помог» опытный Коньков, дважды в течение нескольких минут он недозволенным приемом останавливал в собственной штрафной Валерия Газзаева. В первый раз свисток ростовского судьи В. Тищенко дал осечку, во второй Коньков действовал наверняка, срубил того же Газзаева так основательно, что арбитру ничего не оставалось, как показать на белую точку. Шла 79-я минута. Маховиков не промахнулся — 2:1. Что и требовалось доказать.

Через три дня — встреча со «Спартаком». Спортивного (очкового) интереса она уже не представляла, но для антагонистов (Лобановского и Бескова) это обстоятельство значения не имело. Лобановский вернул в состав Блохина, Веремеева и Буряка. Игра пошла серьезная, без дураков. Гости были быстрее, активнее, мобильнее и выиграли по делу — 2:1. Весомую лепту в киевскую победу внес Блохин.

Тбилисцы бронзу отстояли, а московское «Динамо», преодолев серьезную конкуренцию земляков-торпедовцев, получило право в следующем сезоне представлять советский футбол в Кубке УЕФА. Перевели в низший класс неуспевающих — ростовчан и заглянувшую на год в элитное общество «Таврию».

Ч емпионом восторгались все

Хором, стараясь перекричать друг друга, говорили о его достоинствах. Сергей Сальников: «Тренеру Лобановскому удалось усовершенствовать методику подготовки футболистов, позволявшую им выступать на всем протяжении чемпионата как никогда ровно, свежо, без срывов. Действия команды подкупали энергией и страстью, желанием показать красивый, современный футбол. И это им удалось» («Правда» от 2 ноября). Эти строки Сальников писал за неделю до озадачившего и разочаровавшего его матча киевлян с московским «Динамо».

Спортивный обозреватель этой же газеты Лев Лебедев: «Сделали шаг вперед киевские динамовцы. Хорошо налаженная, основанная на крепкой физической подготовке игра, принесла в последние годы этой команде наибольшие успехи на всесоюзной арене. В нынешнем сезоне «Динамо» (Киев)... действовало острее, разнообразнее, с большой выдумкой» («Правда» от 30 ноября).

Николой Глебов в «Футболе-Хоккее» (№ 46), отметив фундаментальность игры чемпиона, взаимозаменяемость, подчиненность игроков определенной системе и твердому порядку, подчеркнул и заслугу тренера: «Динамовцы Киева, пожалуй, одна из первых команд, которая руководствуется собственно выработанными концепциями игры, своими принципами и методами тренировок. Именно это отличает чемпиона от других отечественных команд».

В ходе сезона некоторые обозреватели упрекали (как и прежде) киевлян в излишнем практицизме. Глебов упреки решительно отмел: «Когда и где больше атаковать или обороняться, определялось киевлянами в зависимости от сил и возможностей и поведения соперника. Что это, практицизм? Да, в какой-то мере. Но практицизм особый. Он прочно связан с теорией и практической деятельностью, с умением пользоваться обстоятельствами, ориентироваться в сложной обстановке при полной гармонии обороны и атаки» («Футбол-Хоккей» № 46).

Имею желание процитировать журналистов и других изданий, центральных и украинских, но, ограниченный газетной площадью, не имею такой возможности.

« Спартак »

Немало комплиментов досталось серебряному и бронзовому призерам. Собственно, ничего нового не добавили к тому, о чем прежде говорили. «Спартак» в последние годы импонировал игрой зрелищной, нацеленной на атаку, собственным стилем, основанном на быстром коротком и точном пасе, коллективных экспромтах, затеваемых с целью перехитрить соперника. Не остались без внимания обозревателей огрехи в обороне и неуверенные действия в отдельных матчах вратаря. Это, на взгляд Николая Глебова, «не позволило «Спартаку» оказать должной конкуренции динамовцам Киева». Сказалось и отсутствие в нескольких матчах центрального защитника Александра Мирзояна, «умевшего цементировать линию обороны, способного вовремя оказать помощь партнерам и вратарю».

Глебов и заслугу тренера особо подчеркнул: «Бесков при наличии значительного числа игроков среднего уровня мастерства сумел создать зрелищный коллектив со своим фамильным кредо».

Тбилиси

Грузинским «Динамо» восхищались на протяжении десятков лет, независимо от занятого в таблице места. Да и как можно не восхищаться виртуозной техникой игроков, темпераментом, нацеленностью на чужие ворота, импровизацией, футболом зрелищным и результативным. Ахалкаци, возглавив динамовцев во второй половине 1970-х, осовременил игру команды. Увеличил, игнорируя недовольство игроков, тренировочные нагрузки, большое внимание уделил повышению скоростных и силовых качеств, футболистов, подтянул игровую дисциплину, повседневная работа проводилась над повышением психологической устойчивости. В отличие от прошлых лет, ребятам нередко удавалось собраться и переломить ход неудачно складывающегося матча. Не так экспансивно реагировали они на судейские ошибки.

По наличию звезд с тбилисцами могли конкурировать лишь киевляне. Так что же помешало грузинам создать им серьезную конкуренцию, побороться за золото? Ответа на этот вопрос в наших СМИ я не нашел. Причин, по всей вероятности, несколько. На одну, мне она кажется существенной, деликатно, между строк, намекнул Кипиани в интервью журналу «Физкультура и спорт» (№ 8): «Характер у Ахалкаци, как и у всех незаурядных людей, не простой. Не терпит верхоглядства, скороспелых выводов, дилетантства и бывает очень резок в обращении со всеми, кто пытается с ним таким образом разговаривать. Разумеется, это не всегда нравится его собеседникам... Допускаю, что в некоторых конфликтах он бывал излишне резок, а может, даже в чем-то не прав... Естественно, без обиженных не обойтись». Источник, находившийся внутри команды, доверие заслуживает.

О возникших трениях в тбилисском «Динамо» писала в недалеком прошлом местная пресса, дело кончилось тогда отчислением нескольких игроков, в их числе Манучара Мачаидзе. Я вам об этом докладывал. Без конфликтов разной степени сложности не обходится ни один спортивный (и не только) коллектив. Гасятся они по-разному. Тбилиси — случай особый, народ темпераментный, излишне обидчивый. В периоды обострения все это сказывалось на взаимоотношениях игроков с тренером и, как следствие, на игре и результате. Это не мои предположения, а информация, как сейчас принято говорит, инсайдерская.

Ослабило боеспособность команды и отсутствие в ряде матчей основного вратаря Габелии и прежде всего игроков экстра-класса, уровня международного — Чивадзе и Кипиани. Защитник Чивадзе, футболист многоплановый, пропустил не так уж много игр, но без него динамовцы лишились немало ценных очков: проиграли (1:3) непосредственному конкуренту «Спартаку», крупно (1:4) — «Шахтеру», 0:1 — ЦСКА... Кипиани (мозг команды, умел все — атаковать, грамотно защищаться, отменно руководил действиями партнеров) в силу разных причин, в частности, серьезной травмы (перелом ноги) в начале сентября на турнире в Испании, сыграл всего 18 матчей из 34. Без травм и болезней не обошлась, пожалуй, ни одна команда, но потеря таких игроков, только что названных, футболистов высочайшего уровня, ослабила тбилисцев значительно.

Чемпионат завершен, определились призеры и неудачники. Турнир рассчитал всех по порядку номеров. Подробности — в таблице. В следующий раз вплотную займемся делами международными.