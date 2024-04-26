Футбол
Вторая лига
Новости
Группа «Золото» Группа «Серебро» Группа 1 Группа 2 Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 15:01

Писарев покинул пост главного тренера «Краснодара-2»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Краснодар-2» объявил об уходе Николая Писарева с поста главного тренера команды.

Отмечается, что данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. Исполнять обязанности главного тренера черно-зеленых до конца сезона будет Олег Веретенников.

«Краснодар» благодарит Николая Николаевича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности», — говорится в заявлении клуба.

Писарев возглавил вторую команду «быков» по ходу осеннего этапа второй лиги. Вместе с ней он стал победителем первой части сезона.

 

Источник: https://fckrasnodar.ru/teams/team2/news/object/?object_id=146780
Николай Писарев
1
Читайте также
Российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в Париже
Около стадиона «Майнца» нашли бомбу времен Второй мировой войны
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
«Несколько игроков толком не могут двигаться». 14 футболистов «Сочи» отравились перед решающим матчем с «Ахматом», Грозный сам хочет все расследовать
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Краснодара-2» и сборной России Николай Писарев дисквалифицирован на 4 матча

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости