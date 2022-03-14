Бывший футболист ЦСКА Пономарев рассказал о письме ветеранов президенту ФИФА

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал письмо ветеранов президентам ФИФА и УЕФА о несогласии с исключением российских клубов из европейских турниров.

«Как же не подписать, елки-палки! Это же безобразие, что наши команды не допускают до европейских турниров. Другой позиции не может быть. Может ли что-то изменится? Вряд ли, решение принято. Ну, подписали письмо... И что дальше? Может, даже не дойдет оно. Подумаешь, ветераны обращаются», — сказал Пономарев «СЭ».

Напомним, что УЕФА и ФИФА приняли решение отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

8 марта ФИФА официально объявила, что российская сборная не сыграет в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ в Катаре.