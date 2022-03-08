ФИФА: сборная Польши вышла в финал отбора чемпионата мира-2022

Сборная Польши по футболу автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. В связи с принятыми ФИФА санкциями сборная России по футболу не может участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Сборная России в полуфинальном матче отбора должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

Сборные Польши, Швеции и Чехии ранее выступили с заявлением об отказе играть против россиян.