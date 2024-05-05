В «Баварии» оценили отказ Рангника возглавить команду

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль поделился мнением об отказе главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника возглавить мюнхенский клуб.

«Он принял важное решение в своей жизни. В конечном счете это стало для нас неожиданностью. Но что есть, то есть. Мы движемся дальше. Он был кандидатом, которого мы были бы очень рады видеть в «Баварии». Он решил остаться в сборной Австрии. Значит, так тому и быть. За свою жизнь я понял, что, когда закрывается одна дверь, открывается другая, которую ты никогда не ждал. Мы обязательно найдем подходящего тренера», — приводит слова Эберля Bayern&Germany.

2 мая Рангник заявил, что не намерен покидать сборную Австрии ради «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Бавария» была заинтересована в приглашении Хаби Алонсо («Байер»), Юлиана Нагельсманна (сборная Германии), Ральфа Рангника (Австрия) и Унаи Эмери («Астон Вилла»), но все специалисты решили остаться в своих нынешних командах.

В феврале «Бавария» объявила об уходе нынешнего главного тренера команды Томаса Тухеля по окончании сезона.