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Депутат Госдумы Свищев призвал Абрамовича создать клуб уровня «Челси» в России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал санкции, введенные Великобританией, в адрес Романа Абрамовича.

«Британские власти дошли уже до того, что вводят запреты не только для российских граждан, но и для собственных граждан, — приводит слова Свищева ТАСС. — Как можно запрещать поддерживать собственную команду и человека, который по факту поднял клуб «Челси» со дна? Абрамович вложил в британский клуб столько денег и времени, что нужно иметь уважение к этому труду. С другой стороны, мы можем думать о том, что человек с опытом Романа Абрамовича теперь сможет обратить свое внимание на российский футбол и создать здесь клуб высочайшего уровня».

2 марта Абрамович объявил, что собирается продать «Челси». Позднее правительство Великобритании ввело санкции в адрес бизнесмена. Из-за этого все активы Абрамовича на территории государства заморожены, что усложнило процесс продажи «Челси».

Лондонский клуб получил специальное разрешение на продолжение деятельности с рядом ограничений. Команда не может осуществлять действия на трансферном рынке, продлевать контракты с нынешними футболистами, продавать билеты на матчи болельщикам без абонемента.

Источник: https://tass.ru/sport/14079721
Футбол
ФК Челси
Дмитрий Свищев
Роман Абрамович
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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 2 : 0
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ЖК
Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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