Депутат Госдумы Свищев призвал Абрамовича создать клуб уровня «Челси» в России

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал санкции, введенные Великобританией, в адрес Романа Абрамовича.

«Британские власти дошли уже до того, что вводят запреты не только для российских граждан, но и для собственных граждан, — приводит слова Свищева ТАСС. — Как можно запрещать поддерживать собственную команду и человека, который по факту поднял клуб «Челси» со дна? Абрамович вложил в британский клуб столько денег и времени, что нужно иметь уважение к этому труду. С другой стороны, мы можем думать о том, что человек с опытом Романа Абрамовича теперь сможет обратить свое внимание на российский футбол и создать здесь клуб высочайшего уровня».

2 марта Абрамович объявил, что собирается продать «Челси». Позднее правительство Великобритании ввело санкции в адрес бизнесмена. Из-за этого все активы Абрамовича на территории государства заморожены, что усложнило процесс продажи «Челси».

Лондонский клуб получил специальное разрешение на продолжение деятельности с рядом ограничений. Команда не может осуществлять действия на трансферном рынке, продлевать контракты с нынешними футболистами, продавать билеты на матчи болельщикам без абонемента.