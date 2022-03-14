Ветераны советского и российского футбола обратились к президентам УЕФА и ФИФА

Ветераны советского и российского футбола написали письмо президенту УЕФА Джанни Инфантино и главе ФИФА Александру Чеферину.

«Мы, ветераны советского и российского футбола, обращаемся к вам в связи с решением ФИФА и УЕФА отстранить Россию от всех международных соревнований на всех уровнях до дальнейшего уведомления.

Мы не понимаем и не принимаем этого решения. Футбол призван объединять людей по всему миру. Футбол — это самая популярная и самая демократичная игра. И в нем не должно быть места никаким проявлениям дискриминации. #StopDiscrimination — этот принцип является одним из самых главных для FIFА, о чем Вы сами, господин Инфантино, заявляли множество раз. Но разве не является самым вопиющим примером дискриминации то решение, которое FIFA и UEFA приняли в отношении российских футболистов и футболисток?" - говорится в заявлении организации.

Также в письме ветераны попросили президентов УЕФА и ФИФА отменить «дискриминационное и очень опасное для мирового футбола по своим последствиями решение».

Ранее, 28 февраля, УЕФА и ФИФА приняли решение отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

8 марта ФИФА официально объявила, что российская сборная не сыграет в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ в Катаре.