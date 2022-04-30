Умер футбольный агент Мино Райола

Футбольный агент Мино Райола умер в возрасте 54-х лет. Известие об этом появилось в его Twitter за подписью его семьи.

«В бесконечной печали мы сообщаем о смерти самого заботливого и невероятного футбольного агента, — говорится в сообщении. — Мино боролся до самого конца с той же силой, которую он прикладывал за столом переговоров для защиты наших игроков. Как и всегда, Мино заставляет нас гордиться, даже не понимая этого.

Мино своей работой затронул так много жизней и написал новую главу в истории современного футбола. Его всегда будет нехватать.

Миссия Мино сделать футбол лучшим местом для игроков продолжится с той же страстью. Мы благодарим всех за огромную поддержку в эти трудные времена. Мы также просим уважать частную жизнь семьи и друзей в этот печальный момент.

Семья Райолы".

Райола в последнее время лежал в миланской клинике «Сан-Раффаэле». Его врач Альберто Зангрилло сообщал о тяжелом состоянии. 28 апреля, итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил о его смерти после продолжительной болезни. Однако сам же Райола опроверг эту информацию.

Райола — агент ряда известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлина Холанна, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других.