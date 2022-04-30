Семин отреагировал на заявление президента УЕФА Чеферина об участии российских клубов в еврокубках

Российский тренер Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление президента УЕФА Александера Чеферина об участии российских клубов в еврокубках.

«Это правильное заявление. Оно в интересах всех спортсменов мира и самого спорта. Я думаю, что это дает нам хорошие шансы на дальнейшее сотрудничество во всех европейских соревнованиях», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Чеферин заявил, что УЕФА должен проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены против российских спортсменов и российского народа.