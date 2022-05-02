Все решения УЕФА по сборным и клубам из России

Исполнительный комитет УЕФА на встрече в понедельник, 2 мая, принял ряд решений в дополнение к постановлению от 28 февраля 2022 года об исключении всех российских сборных и клубов из турниров союза до дальнейших уведомлений.

В пресс-релизе УЕФА говорится, что решения были приняты в целях обеспечения беспрепятственного проведения турниров в безопасных и спокойных для всех участников условиях. Приводим список всех решений организации.

Клубные турниры УЕФА в сезоне-2022/23 (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Лига чемпионов среди женщин и Юношеская лига УЕФА)

В сезоне -2022/23 в еврокубках не будет представителей России. В силу этого в соответствии с принципами, прописанным в регламентах мужских и женских турниров, была изменена схема доступа команд в еврокубки.

Вдобавок для расчета клубного рейтинга ассоциаций на сезон-2022/23 России будет начислено наименьшее количество баллов, набранных ее клубам за последние пять сезонов, а именно 4,333 балла в мужском футболе и 1,750 балла в женском.

Сборные

Лига наций УЕФА-2022/23

Россия не примет участие в группе 2 лиги B и автоматически займет в ней четвертое место. Соответственно, по завершении группового этапа она займет итоговое, 16-е место среди всех команд лиги В и будет понижена в классе.

Евро-2022 среди женщин (финальный турнир)

Россия не примет участие в группе C финальной стадии Евро-2022, который пройдет с 6 по 31 июля в Англии. Ее заменит сборная Португалии, которую россиянки победили в стыковых матчах.

Европейская квалификация женского ЧМ-2023

Сборная России не провела из-за дисквалификации два апрельских отборочных матча в группе E (где также выступают сборные Дании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Мальты и Азербайджана). Россиянки не примут участие в оставшихся матчах розыгрыша. Результаты всех предыдущих матчей с их участием отменены, и в них России присуждены технические поражения. Теперь борьба в отборочной группе E пойдет среди пяти команд.

Чемпионат Европы-2023 среди молодежи

Сборная России не провела из-за дисквалификации два апрельских отборочных матча в группе С (где также выступают сборные Испании, Словакии, Мальты, Литвы и Северной Ирландии). Россияне не примут участие в оставшихся матчах розыгрыша. Результаты всех предыдущих матчей с их участием отменены, и в них России присуждены технические поражения. Теперь борьба в отборочной группе С пойдет среди пяти команд.

Юношеские турниры в сезоне-2022/23

Сборные России не примут участие в розыгрыше чемпионатов Европы-2022/23 среди юношей до 17 и 19 лет. Сборные, попавшие в группы с россиянами, поведут борьбу в мини-турнирах с участием трех команд.

Сборные России не примут участие в розыгрыше чемпионатов Европы среди девушек до 17 и 19 лет. В каждом турнире пройдет по одному дополнительному мини-турниру с участием трех команд.

Кубок регионов-2022/23

Представителя России в промежуточном раунде заменит обладатель второго места в группе 1 предварительного раунда.

Заявки на проведение Евро-2028/32

Исполнительный комитет УЕФА объявил, что заявки Российского футбольного союза (РФС) на проведение Евро-2028 и Евро-2032 признаны недействительными в соответствии со статьей 16.02 регламента о подаче заявок на финалы и финальные стадии турниров УЕФА. Он гласит: «Каждая сторона, подавшая заявку, должна действовать таким образом, чтобы не причинять потенциальный ущерб репутации УЕФА, финала или финальной стадии турнира УЕФА, другого претендента (или сотруднику, офицеру или представителю вышеперечисленных), заявочного процесса или Европейского футбола».

Более того, «команде организатора автоматически гарантируется место в финальной стадии». Учитывая неопределенность, когда дисквалификация будет снята, принятие заявки РФС шло бы в разрез с решением исполкома УЕФА от 28 февраля 2022 года, отстранившего до последующих распоряжений все российские команды от участия в турнирах УЕФА для сборных и клубов.

Исполнительный комитет УЕФА будет оставаться в готовности к проведению дополнительных заседаний для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решения, если это потребуется.

Мини-футбол

Футзальный Евро-2022 среди женщин (финальный турнир)

Сборная России не примет участие в финальной стадии (с участием Португалии, Испании и Украины), матчи которой пройдут 1 и 3 июля в Португалии. Ее заменит сборная Венгрии, занявшая вслед за Россией второе место в первой группе основного раунда квалификации.

Футзальный Евро-2022/23 среди женщин

Сборная России получила прямую путевку в группу 4 основного раунда. Так как в путевки в основной раунд полагаются трем победителям групп и лучшему обладателю второго места предварительного раунда, место России займет вторая лучшая команда из числа обладателей вторых мест в предварительном раунде.

Футзальная Лига чемпионов УЕФА-2022/23

В сезоне 2022/23 в футзальной Лиге чемпионов не будет представителей России.

Европейская квалификация на ЧМ-2024 по футзалу

При жеребьевке основного раунда Россию заменит сборная Норвегии, которая была в предварительном раунде лучшей среди обладателей третьих мест.