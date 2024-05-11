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Чемпионат Англии, 37 тур: расписание и результаты матчей

37-й тур АПЛ пройдет с 11 по 13 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки &amp;quot;Арсенала&amp;quot;.
Фото Reuters

Матчи 37-го тура чемпионата Англии по футболу пройдут с 11 по 13 мая. Тур откроет матч, в котором «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Фулхэма». Игра состоится 11 мая, начало — 14:40 (мск).

Лидирует в турнирной таблице после 36 матчей лондонский «Арсенал» с 83 очками. На второй строчке расположился «Манчестер Сити» с 82 баллами, у которого есть одна игра в запасе. На третьем месте идет «Ливерпуль» (78) после 36 встреч.

Лидер чемпионата Англии «Арсенал» в 37-м туре встретися с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» на выезде сыграет против «Астон Виллы».

Чемпионат Англии, 37 тур: расписание и результаты матчей

11 мая, суббота

14:30. «Фулхэм» — «Манчестер Сити»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 14:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Манчестер Сити

17:00. «Борнмут» — «Брентфорд»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
Брентфорд

17:00. «Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Шеффилд Юнайтед

17:00. «Ньюкасл» — «Брайтон»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон

17:00. «Тоттенхэм» — «Бернли»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
Бернли

17:00. «Вест Хэм» — «Лутон Таун»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Лутон Таун

17:00. «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

19:30. «Ноттингем Форест» — «Челси»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 19:30. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Челси

12 мая, воскресенье

18:30. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
12 мая, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Арсенал

13 мая, понедельник

22:00. «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
13 мая, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Ливерпуль

Чемпионат Англии: новости и обзоры, статистика и календарь, турнирная таблица и фото.

Футбол
Англия. Премьер-лига-2014/15
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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Почеттино не исключил, что уйдет из «Челси» по собственному желанию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 36 26 5 5 88-28 83
2
 Ман. Сити 35 25 7 3 87-33 82
3
 Ливерпуль 36 23 9 4 81-38 78
4
 Астон Вилла 36 20 7 9 73-53 67
5
 Тоттенхэм 35 18 6 11 69-58 60
6
 Ньюкасл 35 17 5 13 78-56 56
7
 Челси 35 15 9 11 70-59 54
8
 МЮ 35 16 6 13 52-55 54
9
 Вест Хэм 36 13 10 13 56-70 49
10
 Борнмут 36 13 9 14 52-63 48
11
 Брайтон 35 12 11 12 53-57 47
12
 Вулверхэмптон 36 13 7 16 49-60 46
13
 Фулхэм 36 12 8 16 51-55 44
14
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 49-57 43
15
 Эвертон 36 12 9 15 38-49 39
16
 Брентфорд 36 9 9 18 52-60 36
17
 Нот. Форест 36 8 9 19 45-63 29
18
 Лутон Таун 36 6 8 22 49-78 26
19
 Бернли 36 5 9 22 39-74 24
20
 Шеффилд Юн. 36 3 7 26 35-100 16
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.05 14:30
Фулхэм – Ман. Сити
 - : -
11.05 17:00
Борнмут – Брентфорд
 - : -
11.05 17:00
Эвертон – Шеффилд Юн.
 - : -
11.05 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
11.05 17:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
11.05 17:00
Вест Хэм – Лутон Таун
 - : -
11.05 17:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 - : -
11.05 19:30
Нот. Форест – Челси
 - : -
12.05 18:30
МЮ – Арсенал
 - : -
13.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 27 1 9
Родри

Родри

Манчестер Сити

 31 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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