Матчи 37-го тура чемпионата Англии по футболу пройдут с 11 по 13 мая. Тур откроет матч, в котором «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Фулхэма». Игра состоится 11 мая, начало — 14:40 (мск).

Лидирует в турнирной таблице после 36 матчей лондонский «Арсенал» с 83 очками. На второй строчке расположился «Манчестер Сити» с 82 баллами, у которого есть одна игра в запасе. На третьем месте идет «Ливерпуль» (78) после 36 встреч.

Лидер чемпионата Англии «Арсенал» в 37-м туре встретися с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» на выезде сыграет против «Астон Виллы».

Чемпионат Англии, 37 тур: расписание и результаты матчей

11 мая, суббота

14:30. «Фулхэм» — «Манчестер Сити»

17:00. «Борнмут» — «Брентфорд»

17:00. «Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед»

17:00. «Ньюкасл» — «Брайтон»

17:00. «Тоттенхэм» — «Бернли»

17:00. «Вест Хэм» — «Лутон Таун»

17:00. «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»

19:30. «Ноттингем Форест» — «Челси»

12 мая, воскресенье

18:30. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

13 мая, понедельник

22:00. «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

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