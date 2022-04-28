В Италии сообщили о смерти футбольного агента Мино Райолы

Итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил о смерти футбольного агента Мино Райолы.

«Срочные новости: футбольный агент Мино Райола скончался после болезни», — написал у себя в Twitter Палмиери.

54-летний Райола — агент ряда известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлина Холанна, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других.

В январе 2022 года сообщалось, что Райола провел несколько недель в миланской клинике «Сан-Раффаэле» из-за проблем со здоровьем.

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Italian football agent Mino Raiola died after illness.



He was agent of Ibrahimovic, Pogba, Haaland etc — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 28, 2022