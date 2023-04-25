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Мичков — об эмиграции: «Ну свалишь, и кому ты там нужен?»

Алина Савинова
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Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал, как относится к эмиграции.

«Как играли чемпионат Советского Союза до того момента, как наши команды попали в еврокубки? Полные стадионы, по сто тысяч собиралось. Почему тогда никто не говорил, что надо валить? Люди ходили на футбол, как-то жили. Не было ни радио, ни телевидения, ни интернета. Тем не менее были счастливы. Никто не думал о том, чтобы валить. Я не смотрю телевизор, только иностранные фильмы, подписан только на несколько телеграм-каналов. У меня нет такого настроения: «Надо валить». Ну свалишь, и кому ты там нужен?» — приводит Sport24 слова Мичкова.

За время игровой карьеры Мичков выступал в составе «Рубина», «Томи», «Краснодара», «Шинника», «Факела» и других команд. С 2021 года он является старшим тренером «Балтики».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-michkov-ob-emigratsii-svalish-i-komu-ty-tam-nuzhen-v-sssr-lyudi-byli-schastlivy-nikto-ne-dumal-o-tom-chtoby-valit
Футбол
ФК Балтика
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 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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Химки – Торпедо
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Зенит – Динамо
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Урал – Ростов
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Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
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23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
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