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Судейство

Сегодня, 09:45

РФС готов рассмотреть возможность работы российских судей на чемпионате ЦАФА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Фото.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном участии российских арбитров в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Российские судьи могут обслуживать матчи турнира ЦАФА? Если вдруг к нам обратятся с таким предложением, то мы его рассмотрим. Пока не обращались», — сказал Митрофанов «СЭ».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Футбол
РФС
Максим Митрофанов
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Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

 16
Владимир Писарский

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
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Крылья Советов, Локомотив

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