РФС готов рассмотреть возможность работы российских судей на чемпионате ЦАФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном участии российских арбитров в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Российские судьи могут обслуживать матчи турнира ЦАФА? Если вдруг к нам обратятся с таким предложением, то мы его рассмотрим. Пока не обращались», — сказал Митрофанов «СЭ».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.