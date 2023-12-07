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Силкин: «Тюкавину надо продолжить забивать голы, чтобы стать лучшим игроком РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы нападающего бело-голубых Константина Тюкавина побороться за приз лучшему игроку сезона РПЛ.

«Для того чтобы стать лучшим игроком сезона РПЛ, Константину надо продолжить забивать голы. Желание в его глазах после продления контракта с «Динамо» никуда не пропало, и этим надо пользоваться на благо команды», — цитирует Силкина RT.

21-летний Тюкавин в этом сезоне провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 голов и отметился 5 голевыми передачами. 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового соглашения с форвардом до лета 2028 года. Сообщалось, что контракт с Тюкавиным заключен в рублях.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1242410-silkin-tyukavin-igrok
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
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 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
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 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
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 - : -
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