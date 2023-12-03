Снейдер: «Несправедливо, что «Золотой мяч"—2010 выиграл Месси. Но я не из тех, кто плачет»

Экс-полузащитник «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер заявил, что Лионель Месси незаслуженно стал обладателем «Золотого мяча» в 2010 году.

«Это немного несправедливо, что я не был награжден «Золотым мячом» в 2010 году, и его выиграл Месси. Хотя я не из тех, кто плачет по этому поводу. «Золотой мяч» — то индивидуальная награда, а я предпочитаю выигрывать командные трофеи», — цитирует Снейдера As.

Нидерландец добавил, что предпочел бы выиграть Лигу чемпионов, а не «Золотой мяч».

«Но мне все равно больно», — рассказал полузащитник.

В 2010 году Снейдер занял второе место в голосовании за звание лучшего футболиста года «Золотой мяч».

Снейдер — бронзовый призер чемпионата Европы (2004), также он завоевывал серебряные (2010) и бронзовые (2014) медали чемпионата мира в составе сборной Голландии.

На клубном уровне голландец выступал за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай», «Ниццу» и «Аль-Гарафу», становился чемпионом Голландии, Испании, Италии и Турции, выигрывал Лигу чемпионов в составе «Интера» (2009/10).