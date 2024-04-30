Яхимович: «Динамо» должно на злости выйти против «Спартака» и отомстить за Лещука»

Ветеран «Динамо» Эрик Яхимович считает, что «Динамо» должно отомстить «Спартаку» за поражение в РПЛ (1:2) в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Динамовцы играют хорошо, но им не везет. Они сейчас должны выйти на злости за последнее поражение и отомстить за Лещука. Это молодой парень, и мне его жалко. Нельзя такие ошибки допускать. Но здесь уже психология. Он, видимо, боится ошибиться», — цитирует Яхимовича «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в среду, 1 мая на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 18.00.