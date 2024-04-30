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Дмитрий Черышев назвал российских игроков, лучше всех проявивших себя в Европе в XXI веке

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев назвал российских игроков, лучше всех проявивших себя в Европе в XXI веке.

«Здорово сейчас проявляет себя Сашка Головин. Если брать с 1999 года, Сашка Мостовой, Валерка Карпин. У нас много было футболистов такого ранга», — приводит Legalbet слова Черышева.

Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Александр Мостовой и Валерий Карпин завершили карьеру в 2005 году, будучи игроками «Алавеса» и «Реала Сосьедад» соответственно.

Источник: legalbet.ru
Александр Головин
Александр Мостовой
Валерий Карпин
Дмитрий Черышев
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