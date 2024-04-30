Дмитрий Черышев назвал российских игроков, лучше всех проявивших себя в Европе в XXI веке

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев назвал российских игроков, лучше всех проявивших себя в Европе в XXI веке.

«Здорово сейчас проявляет себя Сашка Головин. Если брать с 1999 года, Сашка Мостовой, Валерка Карпин. У нас много было футболистов такого ранга», — приводит Legalbet слова Черышева.

Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Александр Мостовой и Валерий Карпин завершили карьеру в 2005 году, будучи игроками «Алавеса» и «Реала Сосьедад» соответственно.