Две голевые передачи Малкома помогли «Аль-Хилялю» выйти в финал Кубка Короля
«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад» в полуфинале Кубка Короля Саудовской Аравии — 2:1.
Победу гостям принесли голы Микаэля (25-я минута) и Сауда Абдулхамида (81-я). Две голевые передачи отдал экс-форвард «Зенита» Малком.
«Аль-Хиляль» играл в меньшинстве с 42-й минуты — красную карточку получил Сергей Милинкович-Савич.
Единственный гол хозяев на 67-й минуте забил Абдерразак Хамдалла.
В финале Кубка Короля «Аль-Хиляль» сыграет с победителем пары «Аль-Наср» — «Аль-Халидж».
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