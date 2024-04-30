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30 апреля, 23:25

Две голевые передачи Малкома помогли «Аль-Хилялю» выйти в финал Кубка Короля

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Малком.
Фото Reuters

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад» в полуфинале Кубка Короля Саудовской Аравии — 2:1.

Победу гостям принесли голы Микаэля (25-я минута) и Сауда Абдулхамида (81-я). Две голевые передачи отдал экс-форвард «Зенита» Малком.

«Аль-Хиляль» играл в меньшинстве с 42-й минуты — красную карточку получил Сергей Милинкович-Савич.

Единственный гол хозяев на 67-й минуте забил Абдерразак Хамдалла.

В финале Кубка Короля «Аль-Хиляль» сыграет с победителем пары «Аль-Наср» — «Аль-Халидж».

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Хиляль
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