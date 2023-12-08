Скалони рассказал, что все еще думает над будущим в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о своем будущем в национальной команде.

«Я спокойно думаю, как все пройдет, перезапускаться ли. Футболистам нужен тренер, который будет соответствовать их уровню желания и энергии. Я говорил и с Месси, и с Тапиа, мне просто нужно подумать об этом», — цитирует Скалони журналист Фабрицио Романо.

В конце 2022 года под руководством 45-летнего специста сборная Аргентины выиграла чемпионат мира.