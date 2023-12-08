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Сегодня, 11:09

Скалони рассказал, что все еще думает над будущим в сборной Аргентины

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о своем будущем в национальной команде.

«Я спокойно думаю, как все пройдет, перезапускаться ли. Футболистам нужен тренер, который будет соответствовать их уровню желания и энергии. Я говорил и с Месси, и с Тапиа, мне просто нужно подумать об этом», — цитирует Скалони журналист Фабрицио Романо.

В конце 2022 года под руководством 45-летнего специста сборная Аргентины выиграла чемпионат мира.

Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
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 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
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 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
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 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 - : -
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 - : -
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