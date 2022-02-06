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Чеферин — о финансовом фэйр-плей: «Инвестирование должно быть разрешено, но его стоит контролировать»

Президент УЕФА Чеферин рассказал о возможных изменениях в правилах финансового фэйр-плей
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, когда будут изменения в правилах финансового фэйр-плей.

«Вопрос рассмотрят на исполкоме УЕФА в марте или мае, — приводит слова Чеферина Journal du Dimanche. — Мы должны найти решение к концу сезона. С другой стороны, нам нужно поискать способы, как можно улучшить соревновательный баланс. Пять клубов не могут всегда побеждать, надо задуматься об этом».

По словам президента УЕФА, инвестирование в клубы нужно контролировать.

«Инвестирование должно быть разрешено, но его стоит контролировать. Не знаю, появится ли налог на роскошь. Идея в том, что процент будет очень высоким, и все достанется тем, кто уважает финансовый фэйр-плей. Это один способ, но есть и другие», — сказал он.

Напомним, что большинство европейских клубов выступают против системы финансового фэйр-плей, считая, что нынешний формат изжил себя из-за пандемии коронавируса.

Источник: https://www.lejdd.fr/Sport/aleksander-ceferin-president-de-luefa-sans-nous-ca-ne-serait-plus-vraiment-une-coupe-du-monde-4092089

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Александер Чеферин
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
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