Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, когда будут изменения в правилах финансового фэйр-плей.

«Вопрос рассмотрят на исполкоме УЕФА в марте или мае, — приводит слова Чеферина Journal du Dimanche. — Мы должны найти решение к концу сезона. С другой стороны, нам нужно поискать способы, как можно улучшить соревновательный баланс. Пять клубов не могут всегда побеждать, надо задуматься об этом».

По словам президента УЕФА, инвестирование в клубы нужно контролировать.

«Инвестирование должно быть разрешено, но его стоит контролировать. Не знаю, появится ли налог на роскошь. Идея в том, что процент будет очень высоким, и все достанется тем, кто уважает финансовый фэйр-плей. Это один способ, но есть и другие», — сказал он.

Напомним, что большинство европейских клубов выступают против системы финансового фэйр-плей, считая, что нынешний формат изжил себя из-за пандемии коронавируса.