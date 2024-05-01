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Сегодня, 03:51

Мостовой: «Шансы в чемпионкой гонке АПЛ 60 на 40 в пользу «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ.

«Однозначно, фаворитами сейчас мы можем назвать «Арсенал» и «Сити». Я думаю, что «Ливерпуль», потеряв очки в последнем туре, потерял по факту шансы на титул. Осталось уже мало игр, поэтому очевидно, что две команды будут бороться за трофей. Календарь у «Сити» и «Арсенала» не слишком сложный. Сложно кого-то одного выделить, но у «Сити» игра в запасе. То есть теоретически они лидеры. Не исключаю, что они просто победят во всех оставшихся четырех матчах. Шансы 60 на 40 в пользу «Манчестер Сити», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Мостового.

В турнирной таблице АПЛ лидирует «Арсенал» с 80 очками в 35 матчах. «Манчестер Сити» идет вторым с 79 очками в 34 матчах, а замыкает тройку «Ливерпуль» — 75 очков в 35 встречах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/31/1005626061_aleksandr_mostovoy_ocenil_shansyi_na_chempionstvo_arsenala_i_manchester_siti
Александр Мостовой
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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Источник: Салах решил остаться в «Ливерпуле» на один год
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 25 5 5 85-28 80
2
 Ман. Сити 34 24 7 3 82-32 79
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 33 18 6 9 67-52 60
6
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
7
 Ньюкасл 34 16 5 13 74-55 53
8
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
9
 Челси 33 13 9 11 63-59 48
10
 Борнмут 35 13 9 13 52-60 48
11
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
12
 Брайтон 34 11 11 12 52-57 44
13
 Фулхэм 35 12 7 16 51-55 43
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 35 12 8 15 37-48 38
16
 Брентфорд 35 9 8 18 52-60 35
17
 Нот. Форест 35 7 9 19 42-62 26
18
 Лутон Таун 35 6 7 22 48-77 25
19
 Бернли 35 5 9 21 38-70 24
20
 Шеффилд Юн. 35 3 7 25 34-97 16
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.02 22:30
Ливерпуль – Лутон Таун
 4 : 1
24.02 18:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 4 : 2
24.02 18:00
Брайтон – Эвертон
 1 : 1
24.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 3 : 0
24.02 18:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 2
24.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 0 : 1
24.02 23:00
Арсенал – Ньюкасл
 4 : 1
25.02 16:30
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
 1 : 0
26.02 23:00
Вест Хэм – Брентфорд
 4 : 2
2.05 21:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 25 1 8
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 30 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 30 1 8
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