Мостовой: «Шансы в чемпионкой гонке АПЛ 60 на 40 в пользу «Манчестер Сити»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ.

«Однозначно, фаворитами сейчас мы можем назвать «Арсенал» и «Сити». Я думаю, что «Ливерпуль», потеряв очки в последнем туре, потерял по факту шансы на титул. Осталось уже мало игр, поэтому очевидно, что две команды будут бороться за трофей. Календарь у «Сити» и «Арсенала» не слишком сложный. Сложно кого-то одного выделить, но у «Сити» игра в запасе. То есть теоретически они лидеры. Не исключаю, что они просто победят во всех оставшихся четырех матчах. Шансы 60 на 40 в пользу «Манчестер Сити», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Мостового.

В турнирной таблице АПЛ лидирует «Арсенал» с 80 очками в 35 матчах. «Манчестер Сити» идет вторым с 79 очками в 34 матчах, а замыкает тройку «Ливерпуль» — 75 очков в 35 встречах.