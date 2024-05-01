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Сегодня, 07:00

«Динамо» — «Спартак»: во сколько начало трансляции матча Кубка России

«Динамо» и «Спартак» сыграют в матче FONBET Кубка России
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Спартака» Срджан Бабич.
Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» и «Спартак» встретятся в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России 1 мая. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 18.00 по московскому времени.

В 17.00 мск на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru начнется видеотрансляция встречи «Динамо» — «Спартак». Игру также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер». Трансляция там начнется в 17.55 мск.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния Кубка России. На нашем сайте также пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов московского дерби.

В последний раз команды встречались 7 апреля. Тогда в матче 23-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле потерпело поражение от «Спартака» со счетом 1:2.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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