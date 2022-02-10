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10 февраля, 23:15

«С Клоппом выпили бы по паре бутылок пива». Фарке рассказал, что бы делал на необитаемом острове с тренером «Ливерпуля»

Фарке рассказал, что на необитаемом острове с Клоппом выпил бы пару бутылок пива
Гоша Чернов
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото AFP

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал о дружбе с тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

— Юрген Клопп недавно сказал: «Если бы я оказался на необитаемом острове, то взял бы с собой Пепа Гвардиолу и Даниэля Фарке. Мне нравится Даниэль, а Пеп меня вдохновляет». Вы действительно так хорошо знакомы?

— Юрген — фантастический человек, у нас отличные отношения. Но играть против его команд всегда очень тяжело. Не секрет и то, что Пеп — мой хороший приятель, мы не раз лестно отзывались друг о друге в прессе. Но я не склонен преувеличивать важность этих связей. Да, я хорошо знаю Юргена, Пепа, Томаса Тухеля, но это не значит, что я тоже тренер мирового класса.

— Что вы бы делали на необитаемом острове с Клоппом и Гвардиолой?

— Думаю, с Пепом мы бы постоянно разговаривали о футболе и рисовали палками на песке тактические схемы, а с Юргеном выпили бы по паре бутылок пива, общались бы на отвлеченные темы. А потом, мне кажется, я бы сел в лодку и повез обоих к материку. Почему я? Потому что они оба гении, и я должен стать тем, кто вернет их на землю.

— Вы общались с Клоппом или Тухелем после вашего назначения в «Краснодар»?

— Мы с ними на связи. На самом деле меня слегка смущает то, как широко обсуждают мои взаимоотношения с ними. Клопп и Тухель — далеко не единственные тренеры, с которыми я близко знаком, просто другие работают не на таком высоком уровне. Было приятно работать в Англии, но я с нетерпением жду и игр против российских тренеров. Например, против того же Леонида Слуцкого.

Даниэль Фарке. «Сафонов станет голкипером мирового класса». Фарке — о Галицком, игровой философии и критике в России

Футбол
ФК Краснодар
ФК Ливерпуль
Даниэль Фарке
Юрген Клопп
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
27.02 17:00
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 - : -
28.02 19:00
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П
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