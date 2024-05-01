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Мостовой: «Шансы в матче «Динамо» — «Спартак» 50 на 50»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Спартаком» во второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Здесь уже проигравший окончательно вылетит, как я понимаю. Не исключаю, что дальше пройдет «Спартак». Можно сказать, что обе команды несправедливо играют тут, поскольку обе уже терпели поражение. Но у нас таков формат Кубка. Матч, тем не менее, будет интересным. Мне кажется, что победитель этой пары может оказаться в финале всего Кубка. Шансы тут все-таки 50 на 50. В последнем очном матче «Динамо» уступило, но там скорее один человек проиграл игру, когда Лещук допустил две ошибки. Не думаю, что такое повторится. Так что шансы 50 на 50. Фаворита в этом матче для меня нет. Обе команды сейчас на ходу», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Мостового.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в среду, 1 мая на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 18.00.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005626052_aleksandr_mostovoy_pobeditel_paryi_dinamo_-_spartak_mojet_okazatsya_v_finale_vsego_kubka
Александр Мостовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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