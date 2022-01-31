Дагестанский футболист отпраздновал гол поеданием печенья, ответив на критику тренера

Нападающий команды «Терек» Магомед Омаров отпраздновал гол в ворота «Тлярата» в матче ЛФЛ Дагестана необычным образом.

После гола нападающий подбежал к скамейке запасных и откусил печенье перед камерой, ответив главному тренеру «Кизляра» Шамилю Магомедову.

Ранее Магомедов дал эмоциональное интервью после встречи ЛФЛ Дагестана с клубом «Пенджаб» (4:4), в котором раскритиковал Омарова. Во время речи тренер более десяти раз произнес одно и то же нецензурное слово. За выходные видео с его интервью стало вирусным.