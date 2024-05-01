Винисиус: «Реал» всегда играет на победу, хотим побеждать»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы всегда играем на победу, хотим побеждать, но и осознаем при этом, что такое — Лига чемпионов: нельзя дарить мяч сопернику, нельзя пропускать. Соперники всегда настолько сильны, чтобы суметь этим воспользоваться», — цитирует пресс-служба УЕФА Винисиуса.

Ответная игра состоится через неделю, 8 мая, в Мадриде. Начало — 22.00 по московскому времени.