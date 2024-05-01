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Винисиус: «Реал» всегда играет на победу, хотим побеждать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы всегда играем на победу, хотим побеждать, но и осознаем при этом, что такое — Лига чемпионов: нельзя дарить мяч сопернику, нельзя пропускать. Соперники всегда настолько сильны, чтобы суметь этим воспользоваться», — цитирует пресс-служба УЕФА Винисиуса.

Ответная игра состоится через неделю, 8 мая, в Мадриде. Начало — 22.00 по московскому времени.

 
Лерой Сане (&laquo;Бавария&raquo;, с&nbsp;мячом) и&nbsp;Тони Кроос (&laquo;Реал&raquo;). «Бавария» и «Реал» выдали отличное шоу. Два пенальти, гениальный пас Крооса и пушка Сане
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040500--bayern-vs-real-madrid/
Винисиус Жуниор
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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