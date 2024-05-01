Колыванов: «Динамо» нужно обыгрывать «Спартак» и идти дальше в кубке»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Спартака» во второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«В последнем очном матче преимущество «Динамо» было колоссальное. «Бело-голубые» переиграли соперника во всех компонентах. Но подвела неудачная игра в обороне. Сами помните, какие голы были пропущены. Поэтому не могу сказать, что спартаковцы всегда превосходят подопечных Лички. Просто последним немного не везет. Может быть, на этот раз получится взять реванш. В том числе и за поражение в финале Кубка России несколько лет назад.

«Спартак» нужно обыгрывать и идти дальше. А там уже без разницы с кем играть. Соперничество будет состоять из одной игры. Пусть даже с «Зенитом», допустим. Хотя питерцы хотят выиграть и чемпионство, и кубок», – цитирует «Евро-Футбол.Ру» Колыванова.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в среду, 1 мая на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 18.00.