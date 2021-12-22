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Презентация нового тренера сборной Уругвая Диего Алонсо отменена из-за коронавируса

11:15
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Новый главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте команды, презентация специалиста, которая должна была пройти 23 декабря в Монтевидео, отменена. Новая дата официальной презентации будет объявлена позже.

46-летний Алонсо возглавил сборную Уругвая 14 декабря. Он сменил на этом посту Оскара Табареса, который был уволен в ноябре 2021 года после 15 лет работы.

Уругвайский специалист ранее тренировал «Пеньяроль», «Пачуку» и другие клубы в Западном полушарии. Последнее место работы — «Интер Майами» (2019-2021).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Uruguay/status/1473435790420201472?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное