Презентация нового тренера сборной Уругвая Диего Алонсо отменена из-за коронавируса
11:15
Новый главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо сдал положительный тест на коронавирус.
Как сообщается на официальном сайте команды, презентация специалиста, которая должна была пройти 23 декабря в Монтевидео, отменена. Новая дата официальной презентации будет объявлена позже.
46-летний Алонсо возглавил сборную Уругвая 14 декабря. Он сменил на этом посту Оскара Табареса, который был уволен в ноябре 2021 года после 15 лет работы.
Уругвайский специалист ранее тренировал «Пеньяроль», «Пачуку» и другие клубы в Западном полушарии. Последнее место работы — «Интер Майами» (2019-2021).
Дополнительная информация:
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю