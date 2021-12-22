Презентация нового тренера сборной Уругвая Диего Алонсо отменена из-за коронавируса

Новый главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте команды, презентация специалиста, которая должна была пройти 23 декабря в Монтевидео, отменена. Новая дата официальной презентации будет объявлена позже.

46-летний Алонсо возглавил сборную Уругвая 14 декабря. Он сменил на этом посту Оскара Табареса, который был уволен в ноябре 2021 года после 15 лет работы.

Уругвайский специалист ранее тренировал «Пеньяроль», «Пачуку» и другие клубы в Западном полушарии. Последнее место работы — «Интер Майами» (2019-2021).