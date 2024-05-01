Белоголовцев считает, что «Спартаку» стоит бросить все силы на Кубок России

Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» во второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Мне кажется, что «Спартаку» стоит бросить все силы на Кубок. Все-таки в РПЛ уже рассчитывать на какую-то борьбу за чемпионство не приходится, и поэтому стоит сделать акцент на Кубок. Благодаря этому нам может улыбнуться удача. «Динамо» же еще имеет неплохие шансы в чемпионате, и им приходится бороться сразу на двух фронтах. Но это все умозрительно. Я думаю, обе команды выйдут на поле с большим желанием и накалом, и поэтому никакие расклады делать тут не получается. Будет очень упорный матч», — сказал Белоголовцев «СЭ».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в среду, 1 мая, на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 18.00 мск.

Денис Сафронов