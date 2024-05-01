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Сегодня, 13:50

Деменко рассказал, что ждет от матча «Динамо» — «Спартак» в Кубке России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Динамо» — «Спартак».

«Матч точно будет непредсказуемым! «Динамо» подходит к игре в хорошем настроении, есть игра, связи. «Спартак» тоже понимает, что это последний шанс, не проигрывают уже три матча. Но, если «Динамо» может медали чемпионата завоевать, то у «Спартака» остается только Кубок. Жду непредсказуемой игры и выделить фаворита невозможно», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 1 мая в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: Vprognoze.ru
Максим Деменко
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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