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Кубок Африки по футболу пройдет в запланированные даты

21:10
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Президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе заявил, что Кубок Африки пройдет в запланированные даты.

«Я буду там 7 января, и поеду смотреть футбол, — приводит слова Мотсепе The Athletic. — 9 января я собираюсь посмотреть игру между Камеруном и Буркина-Фасо. Я дождусь момента, когда кубок будет вручен. Мы должны удостовериться, что действуем в интересах африканского народа. Мы любим футбол и хотим работать с представителями других частей света. Мы хотим работать с остальным миром — Америка, Европа, Китай. Мы обязаны развивать наш континент и сделать африканский футбол лучшим в мире».

Ранее сообщалось, что Кубок Африки может быть отменен из-за нового штамма коронавируса «омикрон».

Турнир пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/news/caf-president-reiterates-that-afcon-will-go-ahead-as-planned/Qbz67uLqAxUO/?source=twitteruk

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Карен Саркисян все материалы автора
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