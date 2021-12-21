Кубок Африки по футболу пройдет в запланированные даты

Президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе заявил, что Кубок Африки пройдет в запланированные даты.

«Я буду там 7 января, и поеду смотреть футбол, — приводит слова Мотсепе The Athletic. — 9 января я собираюсь посмотреть игру между Камеруном и Буркина-Фасо. Я дождусь момента, когда кубок будет вручен. Мы должны удостовериться, что действуем в интересах африканского народа. Мы любим футбол и хотим работать с представителями других частей света. Мы хотим работать с остальным миром — Америка, Европа, Китай. Мы обязаны развивать наш континент и сделать африканский футбол лучшим в мире».

Ранее сообщалось, что Кубок Африки может быть отменен из-за нового штамма коронавируса «омикрон».

Турнир пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года.