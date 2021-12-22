Алаба признан лучшим футболистом Австрии в восьмой раз

Защитник «Реала» Давид Алаба признан лучшим футболистом 2021 года в Австрии, сообщает Австрийское агентство печати.

Он победил в результате голосования главных тренеров 12 клубов австрийского чемпионата.

29-летний Алаба побеждает уже в восьмой раз в карьере. Футболист является рекордсменом по обладанию этим титулом в Австрии.

В сезоне-2021/22 австрийский защитник провел 23 матча за «Реал» во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.