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Алаба признан лучшим футболистом Австрии в восьмой раз

11:59
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Защитник «Реала» Давид Алаба признан лучшим футболистом 2021 года в Австрии, сообщает Австрийское агентство печати.

Он победил в результате голосования главных тренеров 12 клубов австрийского чемпионата.

29-летний Алаба побеждает уже в восьмой раз в карьере. Футболист является рекордсменом по обладанию этим титулом в Австрии.

В сезоне-2021/22 австрийский защитник провел 23 матча за «Реал» во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://apa.at/news/alaba-oesterreichs-fussballer-des-jahres-2021/

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Анна Горшкова все материалы автора
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