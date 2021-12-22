Алаба признан лучшим футболистом Австрии в восьмой раз
11:59
Защитник «Реала» Давид Алаба признан лучшим футболистом 2021 года в Австрии, сообщает Австрийское агентство печати.
Он победил в результате голосования главных тренеров 12 клубов австрийского чемпионата.
29-летний Алаба побеждает уже в восьмой раз в карьере. Футболист является рекордсменом по обладанию этим титулом в Австрии.
В сезоне-2021/22 австрийский защитник провел 23 матча за «Реал» во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://apa.at/news/alaba-oesterreichs-fussballer-des-jahres-2021/
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